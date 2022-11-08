Хороший сон очень важен для нашего здоровья. Увы, мало кто может похвастаться тем, что спит ровно столько, сколько хочет. Поэтому для многих утро добрым действительно не бывает — какое уж тут доброе, когда мечтаешь только об одном: вернуться в кровать под одеяло.

Но одно дело — быть с утра слегка сонным или раздражительным, другое — испытывать ощущения, которые могут указывать на наличие серьезных проблем со здоровьем. Разберемся, что это за ощущения и почему их нельзя игнорировать.