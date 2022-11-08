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Хороший сон очень важен для нашего здоровья. Увы, мало кто может похвастаться тем, что спит ровно столько, сколько хочет. Поэтому для многих утро добрым действительно не бывает — какое уж тут доброе, когда мечтаешь только об одном: вернуться в кровать под одеяло.

Но одно дело — быть с утра слегка сонным или раздражительным, другое — испытывать ощущения, которые могут указывать на наличие серьезных проблем со здоровьем. Разберемся, что это за ощущения и почему их нельзя игнорировать.

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Почему это может быть опасно

Порой мы плохо себя чувствуем с утра действительно из-за банального недосыпа. Однако порой качество сна падает из-за бессонницы, синдрома беспокойных ног, апноэ. Все эти явления могут нанести серьезный вред вашему здоровью.

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1. Ощущаете сухость во рту

Доктор Томи Митчелл отмечает: сухость во рту с утра может быть одним из признаков апноэ — то есть внезапной остановки дыхания во сне. Как правило, человек с апноэ громко храпит. Однако на одном только храпе проблемы не заканчиваются: это нарушение сна может привести к гипертонии, проблемам с сердцем и даже инсульту.

Есть еще несколько болезней, которые могут провоцировать сухость во рту после пробуждения. Например:

  • диабет;

  • молочница;

  • инсульт;

  • болезнь Альцгеймера.

Сама по себе сухость, кстати, тоже опасна: она может стать причиной ухудшения состояния зубов.

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2. Мучаетесь от головной боли

Не успели вы проснуться, а голова уже болит? Это дурной признак. Во-первых, это тоже может быть признаком апноэ — из-за остановки дыхания вам может не хватать воздуха. Во-вторых, голова может болеть на фоне бессонницы, особенно если она вызвана сильным стрессом, тревогой или депрессией. В-третьих, голова может болеть из-за бруксизма — это когда человек сильно сжимает зубы во сне. Такое тоже случается из-за стресса и в перспективе может привести к стиранию эмали. Так быть не должно, поэтому обязательно обратитесь к врачу, если головная боль с утра стала постоянным явлением.

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3. Просыпаетесь от одышки

По словам экспертов Национального фонда сна США, есть несколько причин, из-за которых у вас могут появиться трудности с дыханием после пробуждения. Вот несколько из них:

  • астма;

  • кислотный рефлюкс (ГЭРБ);

  • сердечная недостаточность;

  • постназальный синдром.

В любом случае разобраться в том, почему одышка настигает вас сразу после пробуждения, может помочь врач.

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4. У вас немеют руки

Безусловно, вы могли просто «отлежать» руку, если спали в неудобной позе. Однако порой онемение вызвано совсем другими причинами:

  • шейный спондилез — это хроническая болезнь, поражающая мышцы шеи;

  • синдром грудного выхода — недуг, при котором происходит сдавливанием кровеносных сосудов и нервов, проходящих через грудной выход (от шеи до руки);

  • сахарный диабет второго типа.

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5. Просыпаетесь с тревогой на душе

Как отмечает доктор Митчелл, чувство беспокойства с утра — распространенный признак апноэ. Все дело в том, что при этом расстройстве сна головному мозгу не хватает воздуха. Поэтому, если вы пробуждаетесь и тревога накрывает вас с головой даже без очевидных причин, пришло время выяснить, не храпите ли вы во сне, пишет издание ETNT.

Дарья Гапионок