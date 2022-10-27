По словам врача-невролога Мариинской больницы Аллы Меркуловой, в стационар на Литейном достаточно часто поступают 20-30-летние пациенты с сосудистыми катастрофами. И хотя гипертония и атеросклероз считаются одними из главных факторов риска ишемических и геморрагических инсультов, у молодых пациентов могут быть и другие.
Врач-невролог отделения медицинской реабилитации Мариинской больницы, кандидат медицинских наук
Алла Меркулова
Интенсивная работа, часто без выходных и отпусков;
Гиподинамия;
Частый недосып;
Нарушение режима питания, неполноценное питание, включая увлечение фастфудом;
Нарушение метаболизма;
Генетическая предрасположенность. Если у ваших родителей, бабушек или дедушек были инфаркты миокарда или ишемические инсульты, надо начинать следить за своим образом жизни, а также показателями давления, уровня холестерина как можно раньше;
Длительные авиаперелеты с частой сменой часовых поясов и климата.
— Одна из причин ишемических инсультов, тромбозов и инфарктов миокарда у пациентов молодого возраста в настоящий момент — повышение уровня белка в крови. Инфекционные заболевания также довольно сильно участвуют в этом процессе, особенно COVID-19. Кроме того, возрастает число энцефалитов, в частности аутоиммунных. Предполагаю, что они связаны с постковидными последствиями. <…> В последнее время на практике мы довольно часто встречаемся с этим заболеванием, которое в дальнейшем может стать причиной осложнений в форме ишемических инсультов, добавила доктор.
В особой группе риска — женщины
Как рассказала невролог, в молодости у женщин инсульты случаются чаще, чем у мужчин.
— Чаще среди людей молодого возраста страдают инсультами именно женщины. Это может быть обусловлено изменениями гормонального фона, приемом большого количества гормональной контрацепции. Беременность и роды также считаются факторами риска — в связи с тем, что в третьем триместре беременности и в послеродовом периоде возрастает риск развития тромбообразования. У мужчин сосудистые катастрофы все-таки возникают в более позднем возрасте, — объяснила врач-невролог.
К слову
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