В Люберцах спасли женщину, у которой одновременно случились инсульт и инфаркт

В Люберцах врачи спасли 65-летнюю пациентку с инфарктом и инсультом, которые произошли одновременно. Женщина не только осталась жива, но и избежала инвалидности.
Признаки инфаркта и инсульта
Скорую помощь женщина вызвала после того, как почувствовала серьезное недомогание. Симптомы, которые у нее наблюдались: головокружение, сильная слабость в левой руке и боль в сердце.
В больнице женщине сделали КТ головного мозга и ЭКГ. Они показали, что у пациентки — инсульт с поражением участков мозга, отвечающих за жизненно важные центры организма, а также острая стадия инфаркта миокарда,
История спасения
Тут же пациентку отправили на операционный стол — необходимо было удалить тромбы, закупорившие артерии. В операции участвовали неврологи, хирурги, анестезиологи и специалисты лучевой диагностики.
Сосуды сердца и мозга исследовать пришлось одномоментно — врачи ввели катетер в позвоночную артерию и проверили проходимость сосудов головного мозга для определения места, где находится тромб, а также исследовали сосуды, снабжающие сердце кровью.
— В результате операции хирурги удалили оба тромба из артерий головного мозга и сердца, — рассказал врач-хирург Михаил Кричман.
Успешная операция
После операции женщина уже выписана домой на амбулаторное лечение. Она чувствует себя хорошо, а главное — после перенесенных приступов у нее нет проблем с речью и координацией, как это нередко бывает у пациентов с инсультами. У пациентки также сохранена двигательная активность конечностей.
Ранее «Доктор Питер» рассказывал, что ученые США выяснили, как можно загодя распознать, что вам грозит инсульт. Например, у человека может появиться неточность движений, усилиться неловкость, нарушиться равновесие, моторика.
Также симптом — повторяющиеся головокружения, если раньше они вас не беспокоили, и туман перед глазами — ощущение, что мир стал будто темнее.
Факторами риска инсульта врачи называют высокое давление, которое человек не сбивает, лишний вес, вредные привычки, сидячий образ жизни, увлечение фастфудом и газировкой и хронические заболевания — например, сахарный диабет.