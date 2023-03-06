В Люберцах спасли женщину, у которой одновременно случились инсульт и инфаркт

В Люберцах врачи спасли 65-летнюю пациентку с инфарктом и инсультом, которые произошли одновременно. Женщина не только осталась жива, но и избежала инвалидности.

Признаки инфаркта и инсульта

Скорую помощь женщина вызвала после того, как почувствовала серьезное недомогание. Симптомы, которые у нее наблюдались: головокружение, сильная слабость в левой руке и боль в сердце.

В больнице женщине сделали КТ головного мозга и ЭКГ. Они показали, что у пациентки — инсульт с поражением участков мозга, отвечающих за жизненно важные центры организма, а также острая стадия инфаркта миокарда, сообщили в пресс-службе минздрава Подмосковья. Состояние у женщины было угрожающим жизни — процент летального исхода в такой ситуации крайне высок.

История спасения

Тут же пациентку отправили на операционный стол — необходимо было удалить тромбы, закупорившие артерии. В операции участвовали неврологи, хирурги, анестезиологи и специалисты лучевой диагностики.

Сосуды сердца и мозга исследовать пришлось одномоментно — врачи ввели катетер в позвоночную артерию и проверили проходимость сосудов головного мозга для определения места, где находится тромб, а также исследовали сосуды, снабжающие сердце кровью.

— В результате операции хирурги удалили оба тромба из артерий головного мозга и сердца, — рассказал врач-хирург Михаил Кричман.