Ученые США выяснили, как можно распознать инсульт за неделю до приступа
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Инсульт и инфаркт — это два смертельно опасных состояния, которые могут заявить о себе внезапно. Зачастую человек даже и не подозревает, что его организм уже находится на грани. И тут самое главное — как можно скорее доставить пострадавшего врачам.

«Классические» симптомы инсульта легко запомнить, ориентируясь на тест FAST:

  • face: лицо — появляется асимметрия, заметная при улыбке. Может опуститься веко, исказиться положение губ;

  • arm: рука — слабость в руке или ноге, человек зачастую не в состоянии поднять обе руки одновременно, удержать их на весу;

  • speech: речь — нарушение, «каша во рту»; человек не спит, но говорить не может, могут быть трудности с пониманием того, что ему говорят;

  • touch: прикосновения — нарушение чувствительности, онемение в какой-либо из частей тела.

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В некоторых случаях приступ не случается внезапно — перед самым инсультом человек испытывает некоторые изменения в состоянии здоровья, говорят американские ученые. Они провели исследование, чтобы выяснить, как меняется состояние человека за неделю до приступа.

Итак, вас точно должны насторожить следующие изменения:

  • Внезапная атаксия. Это расстройство координации движений, нарушение моторики. Движения становятся неточными, неловкими, расстраивается их преемственность и последовательность, нарушено равновесие в положении стоя и при ходьбе;

  • Постоянные головокружения. Вы понимаете, что у вас часто кружится голова, хотя раньше такого не было;

  • Перед глазами стал появляться туман: вам трудно сфокусировать взгляд на предмете, кажется, что все вокруг плывет или же мир стал как будто темнее.

Виталий Акимов
Виталий Акимов
неврология

заведующий отделением неврологии Европейского медицинского центра, к.м.н.

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— Если закупорка или сужение сосудов развиваются медленно в течение многих лет (как в случае с атеросклерозом сосудистой стенки), новое кровообращение может развиться своевременно, чтобы обойти больной сосуд и снабдить мозг достаточным количеством крови. Это может предотвратить инсульт. После инсульта также могут развиваться новые окружающие цепи, чтобы предотвратить повторный инсульт. Конечно, это не может компенсировать уже нанесенный ущерб, — рассказывал врач.

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По словам эксперта, некоторые заболевания могут способствовать развитию ишемического инсульта и считаются «факторами риска»:

  • высокое давление, которое не лечится или не контролируется,

  • сахарный диабет,

  • лишний вес,

  • вредные привычки: курение и злоупотребление алкоголем,

  • сидячий образ жизни,

  • любовь к нездоровой пище.

Однако факторами риска, на которые нельзя повлиять, являются:

  • возраст,

  • пол,

  • семейная предрасположенность к инсульту.

Софья Хромова