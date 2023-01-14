Ученые США выяснили, как можно распознать инсульт за неделю до приступа

— Если закупорка или сужение сосудов развиваются медленно в течение многих лет (как в случае с атеросклерозом сосудистой стенки), новое кровообращение может развиться своевременно, чтобы обойти больной сосуд и снабдить мозг достаточным количеством крови. Это может предотвратить инсульт. После инсульта также могут развиваться новые окружающие цепи, чтобы предотвратить повторный инсульт. Конечно, это не может компенсировать уже нанесенный ущерб, — рассказывал врач.