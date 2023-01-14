Ученые США выяснили, как можно распознать инсульт за неделю до приступа

Инсульт и инфаркт — это два смертельно опасных состояния, которые могут заявить о себе внезапно. Зачастую человек даже и не подозревает, что его организм уже находится на грани. И тут самое главное — как можно скорее доставить пострадавшего врачам.
«Классические» симптомы инсульта легко запомнить, ориентируясь на тест FAST:
face: лицо — появляется асимметрия, заметная при улыбке. Может опуститься веко, исказиться положение губ;
arm: рука — слабость в руке или ноге, человек зачастую не в состоянии поднять обе руки одновременно, удержать их на весу;
speech: речь — нарушение, «каша во рту»; человек не спит, но говорить не может, могут быть трудности с пониманием того, что ему говорят;
touch: прикосновения — нарушение чувствительности, онемение в какой-либо из частей тела.
В некоторых случаях приступ не случается внезапно — перед самым инсультом человек испытывает некоторые изменения в состоянии здоровья, говорят американские ученые. Они
Итак, вас точно должны насторожить следующие изменения:
Внезапная атаксия. Это расстройство координации движений, нарушение моторики. Движения становятся неточными, неловкими, расстраивается их преемственность и последовательность, нарушено равновесие в положении стоя и при ходьбе;
Постоянные головокружения. Вы понимаете, что у вас часто кружится голова, хотя раньше такого не было;
Перед глазами стал появляться туман: вам трудно сфокусировать взгляд на предмете, кажется, что все вокруг плывет или же мир стал как будто темнее.
заведующий отделением неврологии Европейского медицинского центра, к.м.н.Личный сайт
— Если закупорка или сужение сосудов развиваются медленно в течение многих лет (как в случае с атеросклерозом сосудистой стенки), новое кровообращение может развиться своевременно, чтобы обойти больной сосуд и снабдить мозг достаточным количеством крови. Это может предотвратить инсульт. После инсульта также могут развиваться новые окружающие цепи, чтобы предотвратить повторный инсульт. Конечно, это не может компенсировать уже нанесенный ущерб, — рассказывал врач.
По словам эксперта, некоторые заболевания могут способствовать развитию ишемического инсульта и считаются «факторами риска»:
высокое давление, которое не лечится или не контролируется,
лишний вес,
вредные привычки: курение и злоупотребление алкоголем,
сидячий образ жизни,
любовь к нездоровой пище.
Однако факторами риска, на которые нельзя повлиять, являются:
возраст,
пол,
семейная предрасположенность к инсульту.