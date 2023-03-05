В Университете Калгари выяснили, что происходит с мозгом, если принимать витамин D

Роль витамина D для организма человека преувеличить нельзя. Он влияет на усвоение кальция — особенно важно это для пожилых, необходим для нормального функционирования иммунной системы. Учеными доказано , что меньше шансов тяжело заболеть COVID-19 у тех, кто не страдает от дефицита витамина D в организме.

Но даже врачи не всегда сходятся во мнении, нужно ли принимать препараты витамина D дополнительно (особенно людям, живущим в северных регионах) или нет.

Одни уверены, что всем необходимо аптечными препаратами восполнять недостаток солнца и как следствие — нехватку солнечного витамина. Другие считают, что на частоту большинства болезней дополнительный прием витамина D не влияет.

Ученые периодически доказывают правоту одних и… других. На этот раз высказались эксперты Медицинской школы Университета Калгари.