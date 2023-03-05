В Университете Калгари выяснили, что происходит с мозгом, если принимать витамин D

Роль витамина D для организма человека преувеличить нельзя. Он влияет на усвоение кальция — особенно важно это для пожилых, необходим для нормального функционирования иммунной системы. Учеными доказано, что меньше шансов тяжело заболеть COVID-19 у тех, кто не страдает от дефицита витамина D в организме.
Но даже врачи не всегда сходятся во мнении, нужно ли принимать препараты витамина D дополнительно (особенно людям, живущим в северных регионах) или нет.
Одни уверены, что всем необходимо аптечными препаратами восполнять недостаток солнца и как следствие — нехватку солнечного витамина. Другие
Ученые периодически доказывают правоту одних и… других. На этот раз высказались эксперты Медицинской школы Университета Калгари.
Как связаны деменция и прием витамина D
Ученые
— Влияние витамина D на уровень заболеваемости значительно различалось в зависимости от пола, когнитивного статуса и статуса гена APOE 4, — говорится в результатах исследования. — Мы выяснили, что этот витамин обладает потенциалом для профилактики деменции, особенно в группах высокого риска.
Важные выводы ученых
У женщин положительный эффект от приема витамина D оказался выше, чем у мужчин, и при нормальном когнитивном развитии по сравнению с умеренными когнитивными нарушениями;
у носителей варианта гена APOE4 (когда значительно повышается риск развития болезни Альцгеймера) защитный эффект от приема витамина был ощутимо слабее.
Что мешает усвоению витамина D
Ранее «Доктор Питер» рассказывал, что витамин D «не задерживается» в организме у тех, кто любит кофе и напитки с кофеином. Об этом сообщили исследователи из Китая и Бразилии. Также синтез витамина может быть замедлен из-за загрязненного воздуха в больших городах.
Добавим, что профилактической дозой считается 500-1500 МЕ. Однако для людей, страдающих ожирением, остеопорозом или заболеваниями эндокринной системы, она может быть увеличена.
Источники витамина D: жир из печени морских животных (лосось, скумбрия, икра, тунец). Небольшое количество витамина D также есть в яйцах, сыре, говяжьей печени, сливочном масле. Однако с их помощью потребность в витамине перекрыть не получится.
Как проявляется дефицит витамина D, читайте ЗДЕСЬ.