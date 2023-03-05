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В Университете Калгари выяснили, что происходит с мозгом, если принимать витамин D

Споры вокруг витамина D, принимать его дополнительно или не стоит, ведутся давно. Ученые из Калгари выяснили, как влияет прием препаратов с витамином D на риск развития деменции.

5 марта 2023
лекарства цвет таблетки
Источник:
IStockphoto

Роль витамина D для организма человека преувеличить нельзя. Он влияет на усвоение кальция — особенно важно это для пожилых, необходим для нормального функционирования иммунной системы. Учеными доказано, что меньше шансов тяжело заболеть COVID-19 у тех, кто не страдает от дефицита витамина D в организме.

Но даже врачи не всегда сходятся во мнении, нужно ли принимать препараты витамина D дополнительно (особенно людям, живущим в северных регионах) или нет.

Одни уверены, что всем необходимо аптечными препаратами восполнять недостаток солнца и как следствие — нехватку солнечного витамина. Другие считают, что на частоту большинства болезней дополнительный прием витамина D не влияет.

Ученые периодически доказывают правоту одних и… других. На этот раз высказались эксперты Медицинской школы Университета Калгари.

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Как связаны деменция и прием витамина D

Ученые проанализировали данные более 12 тысяч пациентов, мужчин и женщин старше 70 лет. Оказалось, что у пожилых людей, кто принимал препараты с витамином D в среднем в течение 10 лет, деменция встречается на 40% реже, чем у тех, кто витамин не принимал. При этом исследователи учитывали влияние различных факторов, чтобы объективно определить именно роль солнечного витамина.

 — Влияние витамина D на уровень заболеваемости значительно различалось в зависимости от пола, когнитивного статуса и статуса гена APOE 4, — говорится в результатах исследования. — Мы выяснили, что этот витамин обладает потенциалом для профилактики деменции, особенно в группах высокого риска.

Важные выводы ученых

  • У женщин положительный эффект от приема витамина D оказался выше, чем у мужчин, и при нормальном когнитивном развитии по сравнению с умеренными когнитивными нарушениями;

  • у носителей варианта гена APOE4 (когда значительно повышается риск развития болезни Альцгеймера) защитный эффект от приема витамина был ощутимо слабее.

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Что мешает усвоению витамина D

Ранее «Доктор Питер» рассказывал, что витамин D «не задерживается» в организме у тех, кто любит кофе и напитки с кофеином. Об этом сообщили исследователи из Китая и Бразилии. Также синтез витамина может быть замедлен из-за загрязненного воздуха в больших городах.

Добавим, что профилактической дозой считается 500-1500 МЕ. Однако для людей, страдающих ожирением, остеопорозом или заболеваниями эндокринной системы, она может быть увеличена.

Источники витамина D: жир из печени морских животных (лосось, скумбрия, икра, тунец). Небольшое количество витамина D также есть в яйцах, сыре, говяжьей печени, сливочном масле. Однако с их помощью потребность в витамине перекрыть не получится.

Как проявляется дефицит витамина D, читайте ЗДЕСЬ.

Автор текста:Анна Майская
Неврология