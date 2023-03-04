Ваш браузер устарел, поэтому сайт может отображаться некорректно. Обновите ваш браузер для повышения уровня безопасности, скорости и комфорта использования этого сайта.
Обновить браузер

Врач ФМБА назвала алкоголь, от которого толстеют больше всего

Почему любители спиртного поправляются быстрее трезвенников, даже если едят столько же? Какой вид алкоголя больше других провоцирует набор веса? Вот что по этому поводу говорят исследования.

4 марта 20231
алкоголь польза вред
Источник:
iStockphoto

«Я бухаю, потому что у меня стресс, я бухаю, потому что у меня радость, я бухаю, потому что у меня ничего не происходит в жизни…» — так очень точно описала отношение многих людей к спиртному героиня популярного сериала «Вампиры средней полосы». На самом деле, алкоголь часто сопровождает людей и в горе, и в радости.

Именно поэтому стоит знать, как увлечение спиртным сказывается на физическом состоянии, и на фигуре в том числе.

Екатерина Данилина
медицина

врач-хирург ФНКЦ ФМБА России

Толстеют ли от алкоголя

- Длительное злоупотребление алкоголем пагубно влияет на здоровье и отрицательно сказывается на состоянии организма, — рассказала «Доктору Питеру» врач ФМБА Екатерина Данилина. — В том числе вред алкогольные напитки приносят пищеварительной системе, в частности печени, поджелудочной железе и желчному пузырю, а также сосудам, сердцу, нервной системе. Причина — воздействие на обменные процессы, так как алкоголь замедляет метаболизм.

Эксперт объясняет, что энергия, получаемая от выпитого алкоголя, плюсуется к калориям от съеденной пищи. В итоге в организме человека создается положительный энергетический баланс, что и стимулирует набор веса. Но есть нюансы.

- Опираясь на имеющиеся исследования, можно сказать, что набор веса происходит при чрезмерном потреблении алкоголя, в то время как легкое и умеренное употребление алкоголя отрицательно связано с набором веса, — говорит Екатерина Данилина. — Важно понимать, что имеется в виду не только количество спиртного, но и частота употребления. В меру — это менее 30 граммов в сутки (для женщин — 20 г) — бокал вина или бутылка пива и не более 7 порций в неделю.

Почему для мужчин и женщин разные дозировки? Способность печени расщеплять этанол у мужчин в целом выше.

- Если выпивать больше минимальной дозы спиртного, то человек получает 75 и более процентов от расходуемой им в сутки энергии, — отмечает Екатерина Данилина.

Читайте также

Какое спиртное вреднее всего

- Легкое и умеренное потребление алкоголя, как правило, не связано с набором веса, — говорит врач. — При чрезмерном употреблении алкоголя в течение 10 недель вес увеличивается на 1 кг, что кажется совсем незначительным, однако такими темпами за 5 лет можно поправиться на 26 кг при отсутствии компенсации (потреблении полученной от алкоголя энергии). При этом наибольший набор веса происходит при систематическом употреблении пива. Так говорят исследования. Стоит отметить, что в них, как правило, анализируют воздействие на организм пива, белого и красного вина. Иные алкогольные напитки, в том числе коктейли, учеными обычно не рассматриваются.

Ранее диетолог Лорен Манакер объяснила, что не только пиво вредит фигуре, но и, например, сочетание виски — кола и коктейли вроде пина-колады и «Маргариты».

Читайте также

Как алкоголь влияет на аппетит

- До сих пор однозначно нельзя сказать, способствует ли алкоголь приему пищи при отсутствии чувства голода; однако было отмечено, что алкоголь может усиливать аппетит в ответ на пищевые стимулы, — разъясняет врач Екатерина Данилина. — Но данные противоречивы. Например, известно, что через гормональную систему алкоголь влияет не на чувство голода, а на чувство сытости, притупляя его. Но есть и данные, что алкоголь влияет на нервную систему, стимулируя «центральный» генез аппетита.

Врач напоминает, что избыточная масса тела неблагоприятно воздействует на работу всех систем организма.

- У людей с предожирением и ожирением увеличивается вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа, остеопороза, артрита, желчнокаменной болезни, патологий печени, а также репродуктивных нарушений, возрастает риск онкологических заболеваний, — резюмирует эксперт.

Автор текста:Анна Майская
Материалы по теме
Правильное питание