Врач ФМБА назвала алкоголь, от которого толстеют больше всего

«Я бухаю, потому что у меня стресс, я бухаю, потому что у меня радость, я бухаю, потому что у меня ничего не происходит в жизни…» — так очень точно описала отношение многих людей к спиртному героиня популярного сериала «Вампиры средней полосы». На самом деле, алкоголь часто сопровождает людей и в горе, и в радости.
Именно поэтому стоит знать, как увлечение спиртным сказывается на физическом состоянии, и на фигуре в том числе.
врач-хирург ФНКЦ ФМБА России
Толстеют ли от алкоголя
- Длительное злоупотребление алкоголем пагубно влияет на здоровье и отрицательно сказывается на состоянии организма, — рассказала «Доктору Питеру» врач ФМБА Екатерина Данилина. — В том числе вред алкогольные напитки приносят пищеварительной системе, в частности печени, поджелудочной железе и желчному пузырю, а также сосудам, сердцу, нервной системе. Причина — воздействие на обменные процессы, так как алкоголь замедляет метаболизм.
Эксперт объясняет, что энергия, получаемая от выпитого алкоголя, плюсуется к калориям от съеденной пищи. В итоге в организме человека создается положительный энергетический баланс, что и стимулирует набор веса. Но есть нюансы.
- Опираясь на имеющиеся исследования, можно сказать, что набор веса происходит при чрезмерном потреблении алкоголя, в то время как легкое и умеренное употребление алкоголя отрицательно связано с набором веса, — говорит Екатерина Данилина. — Важно понимать, что имеется в виду не только количество спиртного, но и частота употребления. В меру — это менее 30 граммов в сутки (для женщин — 20 г) — бокал вина или бутылка пива и не более 7 порций в неделю.
Почему для мужчин и женщин разные дозировки? Способность печени расщеплять этанол у мужчин в целом выше.
- Если выпивать больше минимальной дозы спиртного, то человек получает 75 и более процентов от расходуемой им в сутки энергии, — отмечает Екатерина Данилина.
Какое спиртное вреднее всего
- Легкое и умеренное потребление алкоголя, как правило, не связано с набором веса, — говорит врач. — При чрезмерном употреблении алкоголя в течение 10 недель вес увеличивается на 1 кг, что кажется совсем незначительным, однако такими темпами за 5 лет можно поправиться на 26 кг при отсутствии компенсации (потреблении полученной от алкоголя энергии). При этом наибольший набор веса происходит при систематическом употреблении пива. Так говорят исследования. Стоит отметить, что в них, как правило, анализируют воздействие на организм пива, белого и красного вина. Иные алкогольные напитки, в том числе коктейли, учеными обычно не рассматриваются.
Ранее диетолог Лорен Манакер объяснила, что не только пиво вредит фигуре, но и, например, сочетание виски — кола и коктейли вроде пина-колады и «Маргариты».
Как алкоголь влияет на аппетит
- До сих пор однозначно нельзя сказать, способствует ли алкоголь приему пищи при отсутствии чувства голода; однако было отмечено, что алкоголь может усиливать аппетит в ответ на пищевые стимулы, — разъясняет врач Екатерина Данилина. — Но данные противоречивы. Например, известно, что через гормональную систему алкоголь влияет не на чувство голода, а на чувство сытости, притупляя его. Но есть и данные, что алкоголь влияет на нервную систему, стимулируя «центральный» генез аппетита.
Врач напоминает, что избыточная масса тела неблагоприятно воздействует на работу всех систем организма.
- У людей с предожирением и ожирением увеличивается вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа, остеопороза, артрита, желчнокаменной болезни, патологий печени, а также репродуктивных нарушений, возрастает риск онкологических заболеваний, — резюмирует эксперт.