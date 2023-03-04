Врач ФМБА назвала алкоголь, от которого толстеют больше всего

Толстеют ли от алкоголя

- Длительное злоупотребление алкоголем пагубно влияет на здоровье и отрицательно сказывается на состоянии организма, — рассказала «Доктору Питеру» врач ФМБА Екатерина Данилина. — В том числе вред алкогольные напитки приносят пищеварительной системе, в частности печени, поджелудочной железе и желчному пузырю, а также сосудам, сердцу, нервной системе. Причина — воздействие на обменные процессы, так как алкоголь замедляет метаболизм.

Эксперт объясняет, что энергия, получаемая от выпитого алкоголя, плюсуется к калориям от съеденной пищи. В итоге в организме человека создается положительный энергетический баланс, что и стимулирует набор веса. Но есть нюансы.

- Опираясь на имеющиеся исследования, можно сказать, что набор веса происходит при чрезмерном потреблении алкоголя, в то время как легкое и умеренное употребление алкоголя отрицательно связано с набором веса , — говорит Екатерина Данилина. — Важно понимать, что имеется в виду не только количество спиртного, но и частота употребления. В меру — это менее 30 граммов в сутки (для женщин — 20 г) — бокал вина или бутылка пива и не более 7 порций в неделю.

Почему для мужчин и женщин разные дозировки? Способность печени расщеплять этанол у мужчин в целом выше.

- Если выпивать больше минимальной дозы спиртного, то человек получает 75 и более процентов от расходуемой им в сутки энергии, — отмечает Екатерина Данилина.