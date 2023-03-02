Ваш браузер устарел, поэтому сайт может отображаться некорректно. Обновите ваш браузер для повышения уровня безопасности, скорости и комфорта использования этого сайта.
Обновить браузер

Профессор НМИЦ онкологии назвала единственный способ поднять иммунитет для борьбы с опухолями

Когда опухолевые клетки только появляются в организме в результате генетических мутаций или влияния канцерогенов, наша иммунная система их уничтожает. Так работает противоопухолевый иммунитет, и он у нас врожденный.

2 марта 2023
как поднять противоопухолевый иммунитет
Источник:
IStockphoto

Есть несколько видов иммунитета — например, противовирусный, противоинфекционный, противоопухолевый. Как рассказала профессор Ирина Балдуева, заведующая научным отделом онкоиммунологии НМИЦ онкологии им. Петрова, иммунная система активируется при любом инфекционном, воспалительном процессе. Но в то же время у нее есть и собственные подавляющие механизмы, которые тормозят ее работу. По словам эксперта, торможение — это нормальная функция иммунитета, которая включается и у здоровых людей.

Онкология, онкоиммунология

Врач-иммунолог, онколог, аллерголог, врач клинической лабораторной диагностики, заведующая научным отделом онкоиммунологии НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова, профессор, доктор наук

— Известен целый ряд аутоиммунных (ревматических) заболеваний, при которых иммунная система начинает вырабатывать антитела и бороться с собственными клетками. Это происходит при заболеваниях системной волчанкой, ревматоидными артритами. У пациентов с такими диагнозами здоровые суставы и мышцы поражаются собственной иммунной системой. В организме здоровых людей этому препятствуют специальные механизмы торможения/блокировки, — объясняет Ирина Балдуева.

Как образуется рак

Как рассказывают в НМИЦ онкологии им. Петрова, развивающаяся раковая опухоль тоже запускает механизмы торможения, которые блокируют иммунный ответ. Сначала противоопухолевый иммунитет еще пытается контролировать раковые клетки, но уже с трудом. А потом и вовсе перестает их распознавать — опухоль начинает бесконтрольно расти и распространяться по всему организму. Причем действует она так избирательно — только на иммунитет против опухолей.

— Все остальные виды иммунитета, например противоинфекционный, работают. Можно сказать, что «обыденный» иммунитет продолжает стоять на страже здоровья онкологического пациента и защищать его, например, от вирусов, — говорит Ирина Балдуева.

Читайте также

Как поднять противоопухолевый иммунитет

По словам иммунолога, этот иммунитет у человека врожденный. И ученые пока не нашли способ сформировать его — например, с помощью прививки или специальной сыворотки с антигенами. Не помогут поднять его и известные народные средства. По словам Ирины Балдуевой, воздействовать на противоопухолевый иммунитет можно только одним способом:

— Блокировку иммунитета могут снять только современные иммуноонкологические препараты. Цель иммунотерапии — помочь собственной иммунной системе бороться с опухолью. Это единственное направление современной лекарственной терапии, которое не предполагает введения ядовитых веществ — молекул, влияющих на биологию опухоли. Иммунотерапия настраивает иммунную систему на то, чтобы она снова активно уничтожала патологические клетки.

Автор текста:Анастасия Романова
Материалы по теме
Рак