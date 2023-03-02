Профессор НМИЦ онкологии назвала единственный способ поднять иммунитет для борьбы с опухолями

— Известен целый ряд аутоиммунных (ревматических) заболеваний, при которых иммунная система начинает вырабатывать антитела и бороться с собственными клетками. Это происходит при заболеваниях системной волчанкой, ревматоидными артритами. У пациентов с такими диагнозами здоровые суставы и мышцы поражаются собственной иммунной системой. В организме здоровых людей этому препятствуют специальные механизмы торможения/блокировки, — объясняет Ирина Балдуева.

Как образуется рак

Как рассказывают в НМИЦ онкологии им. Петрова, развивающаяся раковая опухоль тоже запускает механизмы торможения, которые блокируют иммунный ответ. Сначала противоопухолевый иммунитет еще пытается контролировать раковые клетки, но уже с трудом. А потом и вовсе перестает их распознавать — опухоль начинает бесконтрольно расти и распространяться по всему организму. Причем действует она так избирательно — только на иммунитет против опухолей.

— Все остальные виды иммунитета, например противоинфекционный, работают. Можно сказать, что «обыденный» иммунитет продолжает стоять на страже здоровья онкологического пациента и защищать его, например, от вирусов, — говорит Ирина Балдуева.