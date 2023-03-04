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4 болезни, которые можно заработать, если не менять вовремя постельное белье

Многие считают нормой освежать простыни и наволочки раз в 2 недели, а то и реже. Но есть несколько причин, почему стоит перестилать кровать еженедельно и даже чаще.

4 марта 2023
4 болезни, которые можно заработать, если не менять вовремя постельное белье
Источник:
iStockphoto

Простыни, наволочки и пододеяльники рекомендуют перестилать не реже раза в неделю. Но на самом деле многие забывают это делать и спят на одном и том же белье не меньше месяца. На самом деле это вредно для здоровья. И вот почему.

Экзема

Зудящая сухая потрескавшаяся кожа доставляет немало мучений тем, у кого экзема. Грязные простыни могут усугубить это состояние.

«За сутки мы теряем практически миллион отмерших клеток кожи, — говорит доктор Сабрина Фелсон из Нью-Йоркского университета. — Многие из них отслаиваются, пока вы спите или просто лежите в кровати. Это идеальная еда для пылевых клещей, помет которых может вызывать аллергию или вспышку экземы».

Пневмония

Казалось бы, где постельное белье, а где воспаление легких. Но есть исследования, подтверждающие, что пневмонию вызывают бактерии стафилококка. И в случае с больничной пневмонией, например, ими было загрязнено именно постельное белье. Поэтому только регулярная стирка может избавить кровать от каких-либо бактерий.

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Акне

Проще говоря, угри и прыщи. Чаще всего появляются на лице, но могут быть на спине и на груди. Причем это не обязательно болезнь переходного возраста — ей страдают и в 30 лет.

Как говорят дерматологи, плохая гигиена, в том числе грязные наволочки и простыни, могут усугубить это состояние. Причина — все те же бактерии стафилококка, которые живут на постельном белье. Поэтому, если у вас есть проблема с кожей, наволочки надо менять хотя бы раз в 2-3 дня, а простыни и пододеяльники не реже раза в неделю.

Астма

Как правило, астма манифестирует в детском возрасте, но может развиться и у взрослых людей. Одна из причин — постоянная пыль вокруг, в том числе пылевые клещи, которые размножаются в постельном белье, если его долго не меняли. У людей, у которых уже диагностирована астма, грязная постель только усугубит ситуацию.

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Когда постельное белье надо менять еще чаще

  • Если вы спите голышом;

  • если у вас жирная кожа, перхоть и ночью вы сильно потеете;

  • если у вас есть кожные заболевания;

  • если вы «живете» в кровати — работаете, едите, просто валяетесь;

  • если у вас есть кошка или собака, которые спят на кровати.

Автор текста:Ирина Себелева
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