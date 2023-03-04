4 болезни, которые можно заработать, если не менять вовремя постельное белье

Простыни, наволочки и пододеяльники рекомендуют перестилать не реже раза в неделю. Но на самом деле многие забывают это делать и спят на одном и том же белье не меньше месяца. На самом деле это вредно для здоровья. И вот почему.

Экзема

Зудящая сухая потрескавшаяся кожа доставляет немало мучений тем, у кого экзема. Грязные простыни могут усугубить это состояние.

«За сутки мы теряем практически миллион отмерших клеток кожи, — говорит доктор Сабрина Фелсон из Нью-Йоркского университета. — Многие из них отслаиваются, пока вы спите или просто лежите в кровати. Это идеальная еда для пылевых клещей, помет которых может вызывать аллергию или вспышку экземы».

Пневмония