4 болезни, которые можно заработать, если не менять вовремя постельное белье

Простыни, наволочки и пододеяльники рекомендуют перестилать не реже раза в неделю. Но на самом деле многие забывают это делать и спят на одном и том же белье не меньше месяца. На самом деле это вредно для здоровья. И вот почему.
Экзема
Зудящая сухая потрескавшаяся кожа доставляет немало мучений тем, у кого экзема. Грязные простыни могут усугубить это состояние.
«За сутки мы теряем практически миллион отмерших клеток кожи, —
Пневмония
Казалось бы, где постельное белье, а где воспаление легких. Но есть
Акне
Проще говоря, угри и прыщи. Чаще всего появляются на лице, но могут быть на спине и на груди. Причем это не обязательно болезнь переходного возраста — ей страдают и в 30 лет.
Как говорят дерматологи, плохая гигиена, в том числе грязные наволочки и простыни, могут усугубить это состояние.
Астма
Как правило, астма манифестирует в детском возрасте, но может развиться и у взрослых людей. Одна из причин — постоянная пыль вокруг, в том числе пылевые клещи, которые размножаются в постельном белье, если его долго не меняли. У людей, у которых уже диагностирована астма, грязная постель только усугубит ситуацию.
Когда постельное белье надо менять еще чаще
Если вы спите голышом;
если у вас жирная кожа, перхоть и ночью вы сильно потеете;
если у вас есть кожные заболевания;
если вы «живете» в кровати — работаете, едите, просто валяетесь;
если у вас есть кошка или собака, которые спят на кровати.