Кардиолог Бокерия рассказала об инфаркте, который нельзя увидеть на обследовании

Инфаркт миокарда − это смерть клеток сердца, к которым перестает поступать питание и кислород в результате блокировки сосуда бляшкой или тромбом. Врачи ищут этот блок и, если находят, применяют различные методы для восстановления кровотока:

аортокоронарное шунтирование,

стентирование.

— При инфаркте миокарда без обструкции коронарных артерий симптомы такие же, только проблему мы найти не можем, потому что она в очень мелких сосудах, которые не увидеть глазом при коронарографии. Но там-то и происходит катастрофа. Эти мелкие артерии могут спонтанно рваться, там могут образовываться бляшки, тромбы, или возникает так называемый спазм коронарных артерий, то есть резкое их сужение при, например, стрессе или при гипертоническом кризе. Поэтому более 80 % людей с данным заболеванием не получают адекватный диагноз, — поясняет кардиолог.

Около 35 % пострадавших от инфаркта MINOCA живут с болью в груди по несколько лет, прежде чем им поставят правильный диагноз. После обследований говорят, что симптомы никак не связаны с патологией сердца, — человека отправляют домой.

— Сегодня при подозрении на инфаркт смотрят так называемые кардио-ферменты, которые выходят в кровь при гибели клеток сердца, например, тропонин. У людей с инфарктом миокарда при не обструктивной болезни коронарных артерий тропонин повышается так же, как и при «типичном» инфаркте, что порой ставит врачей в тупик, особенно, если они не знают про MINOCA, — добавляет Ольга Бокерия.