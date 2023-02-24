Кардиолог Бокерия рассказала об инфаркте, который нельзя увидеть на обследовании

Все мы можем представить человека, который пострадал от классического инфаркта миокарда: его привозят на скорой помощи, тут же отправляют его на коронарографию, потом — на операцию к эндоваскулярному хирургу. Доктор ставит стент, тем самым помогая восстановить правильную работу сердца.
Но есть и такой инфаркт, который «не видно». Но об этом заболевании надо знать, потому что оно встречается в 30 % случаев инфаркта миокарда у женщин и примерно у 10 % мужчин.
Кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН
— Myocardial infarction with non-obstructive, coronary arteries (MINOCA) − это инфаркт миокарда с необструктивной болезнью коронарных артерий. Очень много медицинских терминов, я знаю. Давайте поэтапно разбираться, что же это такое, — говорит кардиолог.
У пациентов с инфарктом MINOCA все видимые глазом коронарные сосуды проходимы, и никаких атеросклеротических бляшек или тромбов нет. Тем не менее, как следует из названия − это инфаркт миокарда, но такой, при котором основные крупные и средние артерии, питающие сердце, остаются проходимыми, не заблокированными бляшками или тромбом. Также может быть диагностирована ишемическая болезнь сердца без обструкции коронарных артерий.
Инфаркт миокарда − это смерть клеток сердца, к которым перестает поступать питание и кислород в результате блокировки сосуда бляшкой или тромбом. Врачи ищут этот блок и, если находят, применяют различные методы для восстановления кровотока:
аортокоронарное шунтирование,
стентирование.
— При инфаркте миокарда без обструкции коронарных артерий симптомы такие же, только проблему мы найти не можем, потому что она в очень мелких сосудах, которые не увидеть глазом при коронарографии. Но там-то и происходит катастрофа. Эти мелкие артерии могут спонтанно рваться, там могут образовываться бляшки, тромбы, или возникает так называемый спазм коронарных артерий, то есть резкое их сужение при, например, стрессе или при гипертоническом кризе. Поэтому более 80 % людей с данным заболеванием не получают адекватный диагноз, — поясняет кардиолог.
Около 35 % пострадавших от инфаркта MINOCA живут с болью в груди по несколько лет, прежде чем им поставят правильный диагноз. После обследований говорят, что симптомы никак не связаны с патологией сердца, — человека отправляют домой.
— Сегодня при подозрении на инфаркт смотрят так называемые кардио-ферменты, которые выходят в кровь при гибели клеток сердца, например, тропонин. У людей с инфарктом миокарда при не обструктивной болезни коронарных артерий тропонин повышается так же, как и при «типичном» инфаркте, что порой ставит врачей в тупик, особенно, если они не знают про MINOCA, — добавляет Ольга Бокерия.
Пока радикального способа лечения этого заболевания не существует. MINOCA чаще всего встречается у молодых женщин, которые ведут активный и здоровый образ жизни. Женщины, как правило, меньше по размеру, их сосуды также более миниатюрные, играет роль гормональная терапия.
Подобная проблема с сосудами может развиваться при воспалении и чрезмерном выбросе адреналина. В настоящее время основной метод лечения − медикаментозный. Помогают и здоровое питание, витамины, улучшающие метаболизм в клетках сердца, и коррекция проблем с позвоночником, заключила эксперт.