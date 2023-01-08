Названы 8 симптомов, которые появляются при проблемах с сердцем, — обычно мы их игнорируем

Прошел по лестнице и уже тяжело дышать, аппетит пропал, нет сил на привычную работу. Эти симптомы мы часто игнорируем, хотя они могут быть первыми «звоночками», сигнализирующими о проблемах с сердцем.