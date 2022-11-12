5 опасных болезней, ранним симптомом которых может быть сильная потливость
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Наверняка вы каждый день пользуетесь дезодорантом. Этот предмет гигиены уже давно стал просто необходим каждому городскому жителю. Он спасает от пятен пота на одежде в жару, при перепадах температур (зимой на улице холодно, а в офисах — жарко), во время стрессовых ситуаций.

Но бывают моменты, когда дезодорант не помогает: одежда становится мокрой, вы понимаете, что никогда раньше так сильно не потели. Такая проблема в медицине называется гипергидрозом. Этим термином обозначают сильное потоотделение.

Галина Циммерман
дерматология, косметология

врач-косметолог, дерматолог клиники «АБИА»

vk.com/kosmetologia_plastika

— Исследования отмечают, что у людей с гипергидрозом количество потовых желез или их размеры не увеличены. Повышенное потоотделение скорее связано с гиперстимуляцией потовых желез, которая провоцируется активностью вегетативной нервной системы. В зависимости от того, что становится причиной, врачи различают первичный и вторичный гипергидроз, — рассказывала эксперт.

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— Болезнь и определенные состояния здоровья могут заставить нас больше потеть, а изменения в гормонах также могут увеличить интенсивность нашего потоотделения, — говорит пластический хирург Хазим Садидин.

По словам эксперта, эти 5 заболеваний могут проявляться сильной потливостью:

Сахарный диабет

Это одна из самых распространенных причин повышенной потливости. Когда сахар становится слишком высоким, то вы можете сильно потеть, говорит Хазим Садидин.

На диабет также могут указать следующие симптомы:

  • постоянная жажда,

  • частые походы в туалет,

  • зуд на коже,

  • постоянный голод и потеря веса;

  • длительное заживление даже незначительных ранок и ссадин;

  • снижение работоспособности, усталость, недомогание.

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Гипертиреоз

Гипертиреоз (тиреотоксикоз)  — это серьезное эндокринное заболевание, при котором щитовидная железа в избытке вырабатывает гормоны Т3 (трийодтиронин) и Т4 (тироксин), регулирующие обмен веществ.

Помимо сильной потливости, человек также страдает от приступов сердцебиения, аритмии, дрожи в руках, проблем с весом и настроением, бессонницы.

Онкология

Самая грозная причина появления сильной потливости. Так, обильное потоотделение может указать на лейкоз — рак крови. Особенно стоит насторожиться, если вы потеете по ночам: это возникает из-за того, что организм уже начал бороться с болезнью, в то время как других симптомов пока нет.

Иногда потливость может сопровождаться появлением синяков на теле, резкой потерей веса, постоянной усталостью и апатией.

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Неврологические заболевания

Это может быть как эпилепсия, так и другие проблемы с нервной системой. Иногда неприятный симптом возникает как «побочка» от приема лекарств, которые вам уже назначил врач-невролог.

В любом случае, если вы стали сильно потеть, ощущать головные боли, проблемы с координацией, нарушения сна и любые другие проблемы, связанные с нервной системой, то это веский повод обратиться к врачу.

Инфекции

Здесь тоже может быть много вариантов, один из самых грозных — туберкулез. Когда инфекция попадает в организм, то иммунная система начинает с ней активно бороться. Человек слабеет, у него поднимается температура, болит голова, он сильно потеет. И если вы понимаете, что с каждым днем состояние ухудшается, то тут «тихо поболеть дома» уже точно не получится — нужен врач.

Софья Хромова