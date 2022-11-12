5 опасных болезней, ранним симптомом которых может быть сильная потливость

Наверняка вы каждый день пользуетесь дезодорантом. Этот предмет гигиены уже давно стал просто необходим каждому городскому жителю. Он спасает от пятен пота на одежде в жару, при перепадах температур (зимой на улице холодно, а в офисах — жарко), во время стрессовых ситуаций.

Но бывают моменты, когда дезодорант не помогает: одежда становится мокрой, вы понимаете, что никогда раньше так сильно не потели. Такая проблема в медицине называется гипергидрозом . Этим термином обозначают сильное потоотделение.