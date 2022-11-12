5 опасных болезней, ранним симптомом которых может быть сильная потливость

Наверняка вы каждый день пользуетесь дезодорантом. Этот предмет гигиены уже давно стал просто необходим каждому городскому жителю. Он спасает от пятен пота на одежде в жару, при перепадах температур (зимой на улице холодно, а в офисах — жарко), во время стрессовых ситуаций.
Но бывают моменты, когда дезодорант не помогает: одежда становится мокрой, вы понимаете, что никогда раньше так сильно не потели. Такая проблема в медицине называется гипергидрозом. Этим термином обозначают сильное потоотделение.
врач-косметолог, дерматолог клиники «АБИА»vk.com/kosmetologia_plastika
— Исследования отмечают, что у людей с гипергидрозом количество потовых желез или их размеры не увеличены. Повышенное потоотделение скорее связано с гиперстимуляцией потовых желез, которая провоцируется активностью вегетативной нервной системы. В зависимости от того, что становится причиной, врачи различают первичный и вторичный гипергидроз, — рассказывала эксперт.
Первичный — одна из самых частых причин повышенного потоотделения. В его основе — индивидуальные физиологические особенности организма.
Вторичная форма гипергидроза чаще возникает в связи с некоторыми заболеваниями.
— Болезнь и определенные состояния здоровья могут заставить нас больше потеть, а изменения в гормонах также могут увеличить интенсивность нашего потоотделения, —
По словам эксперта, эти 5 заболеваний могут проявляться сильной потливостью:
Сахарный диабет
Это одна из самых распространенных причин повышенной потливости. Когда сахар становится слишком высоким, то вы можете сильно потеть, говорит Хазим Садидин.
На диабет также могут указать следующие симптомы:
постоянная жажда,
частые походы в туалет,
зуд на коже,
постоянный голод и потеря веса;
длительное заживление даже незначительных ранок и ссадин;
снижение работоспособности, усталость, недомогание.
Гипертиреоз
Гипертиреоз (тиреотоксикоз) — это серьезное эндокринное заболевание, при котором щитовидная железа в избытке вырабатывает гормоны Т3 (трийодтиронин) и Т4 (тироксин), регулирующие обмен веществ.
Помимо сильной потливости, человек также страдает от приступов сердцебиения, аритмии, дрожи в руках, проблем с весом и настроением, бессонницы.
Онкология
Самая грозная причина появления сильной потливости. Так, обильное потоотделение может указать на лейкоз — рак крови. Особенно стоит насторожиться, если вы потеете по ночам: это возникает из-за того, что организм уже начал бороться с болезнью, в то время как других симптомов пока нет.
Иногда потливость может сопровождаться появлением синяков на теле, резкой потерей веса, постоянной усталостью и апатией.
Неврологические заболевания
Это может быть как эпилепсия, так и другие проблемы с нервной системой. Иногда неприятный симптом возникает как «побочка» от приема лекарств, которые вам уже назначил врач-невролог.
В любом случае, если вы стали сильно потеть, ощущать головные боли, проблемы с координацией, нарушения сна и любые другие проблемы, связанные с нервной системой, то это веский повод обратиться к врачу.
Инфекции
Здесь тоже может быть много вариантов, один из самых грозных — туберкулез. Когда инфекция попадает в организм, то иммунная система начинает с ней активно бороться. Человек слабеет, у него поднимается температура, болит голова, он сильно потеет. И если вы понимаете, что с каждым днем состояние ухудшается, то тут «тихо поболеть дома» уже точно не получится — нужен врач.