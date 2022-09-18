Каждый год тысячи людей узнают о том, что у них есть онкология. К сожалению, в большинстве случаев заключение врачей не шибко обнадеживают: болезнь уже давно с вами, предстоит долгое и серьезное лечение. Человек восклицает: «Как так, у меня же ничего не болело!» Но коварство этой болезни заключается в том, что она может долго не заявлять о себе.

Но есть и хорошие новости: если выявить болезнь на ранней стадии, то можно добиться полного выздоровления. Эксперты из Калифорнийского университета здравоохранения рассказали, на какие изменения в организме точно стоит обратить внимание.

Редкие или частые походы в туалет

Деликатный симптом, с которым некоторые боятся идти к врачу — стеснение берет верх. И очень зря. Если вы понимаете, что теперь вынуждены постоянно слишком часто или, наоборот, редко ходить «по-большому», то тут точно нужна консультация специалиста.

Когда человек страдает от диареи или запора — это тревожный звоночек. Так о себе может заявлять рак кишечника.

- Эти симптомы могут указывать на рак толстой кишки, предстательной железы или мочевого пузыря, а также на другие виды рака. Предупреждающие признаки включают постоянные запоры или диарею, черную или красную кровь в стуле, черный, дегтеобразный стул, — цитирует издание ETNT врачей.

Тоже самое касается и хождения в туалет «по-маленькому». Обратитесь к врачу, если походы в туалет стали редкими или частыми, а в моче появилась кровь.