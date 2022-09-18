Каждый год тысячи людей узнают о том, что у них есть онкология. К сожалению, в большинстве случаев заключение врачей не шибко обнадеживают: болезнь уже давно с вами, предстоит долгое и серьезное лечение. Человек восклицает: «Как так, у меня же ничего не болело!» Но коварство этой болезни заключается в том, что она может долго не заявлять о себе.
Но есть и хорошие новости: если выявить болезнь на ранней стадии, то можно добиться полного выздоровления. Эксперты из Калифорнийского университета здравоохранения рассказали, на какие изменения в организме точно стоит обратить внимание.
Редкие или частые походы в туалет
Деликатный симптом, с которым некоторые боятся идти к врачу — стеснение берет верх. И очень зря. Если вы понимаете, что теперь вынуждены постоянно слишком часто или, наоборот, редко ходить «по-большому», то тут точно нужна консультация специалиста.
Когда человек страдает от диареи или запора — это тревожный звоночек. Так о себе может заявлять рак кишечника.
- Эти симптомы могут указывать на рак толстой кишки, предстательной железы или мочевого пузыря, а также на другие виды рака. Предупреждающие признаки включают постоянные запоры или диарею, черную или красную кровь в стуле, черный, дегтеобразный стул, — цитирует издание
Тоже самое касается и хождения в туалет «по-маленькому». Обратитесь к врачу, если походы в туалет стали редкими или частыми, а в моче появилась кровь.
Странные покраснения на груди
Здесь идет речь о раке молочной железы — от этого заболевания женщины страдают в разы чаще, нежели мужчины.
- Каждый год в Соединенных Штатах диагностируется около 264 тысяч случаев рака молочной железы у женщин и около 2 400 — у мужчин. Около 42 тысяч женщин и 500 мужчин в США ежегодно умирают от этой болезни, — приводят статистику специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний.
Вас должно насторожить, если грудь покраснела, у нее даже слегка изменилась форма, а в области соска появилась боль. И, конечно же, самый типичный тревожный звоночек — это шишка или уплотнение, которое вы случайно нащупали на груди.
Ком в горле
Этому симптому часто не предают должного значения. Однако ком в горле, который не проходит несколько недель — это веский повод записаться к врачу.
- Если вы чувствуете, что пища словно застревает в вашем горле или у вас возникают проблемы с глотанием в течение более двух недель, это может быть признаком рака горла, легких или желудка, — сообщает Калифорнийский университет здравоохранения в Сан-Франциско.
Синяки на теле
Если вы ударились или упали, то логично, что на пострадавшей области появится синяк. Но когда гематомы образуются на теле без видимых на то причин, то здесь уже стоит насторожится. Это может сигналить о раке крови.
Помимо этого, на то, что у вас рак крови, могут указать:
постоянная усталость;
ночная потливость;
внезапная потеря веса.
Сильная усталость
Если вы достаточно спите, хорошо питаетесь, но все равно утром чувствуете себя так, словно всю ночь не спали, а разгружали вагоны, то тут точно пора обратиться к врачу.
- Чрезвычайная усталость, которая не проходит во время отдыха, может быть ранним признаком рака. Болезнь использует питательные вещества вашего тела, чтобы опухоль могла питаться и развиваться. Этот процесс надо прервать как можно скорее, — говорят эксперты.
Высокая температура
Вы понимаете, что вас постоянно бросает в жар, хотя других симптомов ОРВИ нет: горло не болит, нос не «течет». Тут стоит насторожиться, если лихорадка появляется по ночам, плюс ко всему у вас появилась ночная потливость. Эти 2 неприятных симптома тоже могут сигналить о появлении опухоли в организме.
Изменившиеся родинки на теле
Нормальная родинка обычно имеет однородную окраску. К примеру, она коричневая или темно-коричневая, имеет четкие границы, которые отделяют ее от остальной кожи. Обычно родинки овальные, округлые, менее 6 мм диаметром.
По словам Виталия Марьенко, система ABCDE помогает выявить как меланому, так и другие виды рака кожи:
А — означает асимметричную форму (Asymmetrical shape). На теле обнаруживается родинка, которая имеет неопределенную форму, ее половинки не симметричны.
B — описывает нерегулярную границу (Border irregular). Родинка как будто «плывет», ее границы становятся зазубренными, изрезанными, подрытыми, неправильными.
C — означает изменение окраски (Changes in color). Раннее ровно окрашенная родинка становится пятнистой, разноцветной или неравномерно окрашенной.
D — это диаметр элемента (Diameter). Новый элемент растет и превышает размеры в 6 мм или ранее стабильная родинка начинает резко расти, превышая эти размеры.
E — изменения, эволюция элемента (Evolving). Изменения заметны со временем, например, на фотографиях спустя 3-6-12 месяцев. Кроме того, родинка может не только расти и менять цвет, но и кровоточить, зудеть, шелушиться, крошиться.