наука люди сердце свиньи
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Ежегодный рейтинг научного журнала Nature включает самых ярких личностей, которые помогали формировать науку, а также внесли выдающийся вклад в глобальные проблемы общественного здравоохранения.

В списке Nature 10 человек, в том числе американский социолог Алондра Нельсон, генсек ООН Антониу Гутерриш, Светлана Краковская, заведующая лабораторией прикладной климатологии Киевского гидрометеорологического института, исследователь климата из Бангладеш Салимул Хук, астроном Джейн Ригби.

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Первопроходец в области трансплантологии

Мухаммад Мохиуддин,
хирург-трансплантолог

Он и его команда пересадили человеку в январе 2022 года первое генно-модифицированное сердце свиньи. К сожалению, эксперимент закончился гибелью пациента. Но все же человеку с сердцем свиньи — 57-летнему американцу Дэвиду Беннету — удалось прожить восемь недель.

До сих пор непонятно, почему он умер. В свином сердце позже обнаружили опасный цитомегаловирус — представитель семейства вирусов герпеса. Хотя врачи точно не уверены, что именно он стал причиной смерти пациента. К тому же Дэвид Беннетт тяжело болел и до операции, и после трансплантации также страдал от множества осложнений.

Первоначально трансплантацию сердца свиньи Дэвиду Беннету признали успешной. У него не было признаков отторжения органа, а сердце продолжало работать более месяца, преодолев критический рубеж для всех, кто переносит трансплантацию. 

Предсказатель COVID-19

Цао Юньлун,
доцент Пекинского университета, исследователь геномики

Результаты его исследований помогают отслеживать эволюцию коронавируса, предсказывая различные мутации, которые приводят к появлению новых вариантов.

Команда Цао предсказала ключевые мутации вируса, изучая антитела людей, выздоровевших после заражения штаммами BA.5, BA.2 и более ранними вариантами. Полученные данные позволили команде оценить способность вариантов вируса уклоняться от иммунитета вскоре после того, как они были идентифицированы, и часто за несколько недель до других команд. 

«Я считаю, что впервые мы опережаем вирус», — говорит Цао.

Юньлун и его коллеги сейчас стремятся разработать новые методы лечения антителами, выявляя те из них, которые наиболее устойчивы к вирусной эволюции. Цао отмечает, что он руководствуется своим студенческим образованием в области физики: «Только делая прогнозы, которые работают, вы понимаете всю систему», — говорит он.

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Караульный обезьяньей оспы

Дими Огоина,
инфекционист из Нигерии

Именно Дими Огоина распознал вспышку обезьяньей оспы в Нигерии в 2017 году — впервые после 40-летнего перерыва. Тогда заболели более 700 человек. Уже тогда инфекционист говорил, что болезнь хорошо передается половым путем и быстро распространяется, написал об этом большую статью. Однако его попытки убедить в этом своих коллег в то время не увенчались успехом. «Люди не хотели воспринимать это всерьез», — говорит он.

С мая 2022-го работы Огоины процитировали сотни раз. Теперь ученые уверены, что его открытия были очень важными и должны были стать красным флагом для всего мира.

Добавим, что Огоина также был в авангарде нигерийских исследований множества других инфекционных заболеваний, включая ВИЧ/СПИД и лихорадку Эбола.

Исследователь постковида

Лайза Маккоркелл,
соцработник

Лайза Маккорнелл дважды переболела ковидом, второй раз — очень тяжело, с серьезными последствиями, которые очень подкосили ее здоровье. Она и еще четыре женщины создали проект для изучения постковида, собирая данные пациентов с длительным течением коронавирусной инфекции. В прошлом году группа опубликовала отчет, в котором задокументировано более 200 симптомов постковида. 

Работы Лайзы заметили ученые и даже ВОЗ. Сейчас проект создал еще и исследовательский фонд в 4,8 млн долларов. Лайза Маккорнелл намерена продолжать изучать тему постковида и дальше.

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Исследовательница фактов об абортах

Диана Грин Фостер,
демограф

Диана более двух десятилетий изучает доступность противозачаточных средств и эффективность программ планирования семьи. Но исследование, которым она наиболее известна, рассматривало влияние аборта или отказа в нем на психическое и физическое здоровье женщин.

Оказалось, что аборт не наносит вреда здоровью или благополучию женщины, но отказ в нем приводит к негативным финансовым последствиям и последствиям для здоровья женщин, а также наносит ущерб семьям. Те, кому отказывают в аборте, чаще живут в нищете, воспитывают своих детей в одиночку и испытывают опасные для жизни сложности, связанные с рождением ребенка.

Фостер надеется, что ее работа поможет политикам добиться отмены законов, ограничивающих женщин в абортах.

Анна Майская