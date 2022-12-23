Первопроходец в области трансплантологии

Мухаммад Мохиуддин,

хирург-трансплантолог

Он и его команда пересадили человеку в январе 2022 года первое генно-модифицированное сердце свиньи. К сожалению, эксперимент закончился гибелью пациента. Но все же человеку с сердцем свиньи — 57-летнему американцу Дэвиду Беннету — удалось прожить восемь недель.

До сих пор непонятно, почему он умер. В свином сердце позже обнаружили опасный цитомегаловирус — представитель семейства вирусов герпеса. Хотя врачи точно не уверены, что именно он стал причиной смерти пациента. К тому же Дэвид Беннетт тяжело болел и до операции, и после трансплантации также страдал от множества осложнений.