Названа возможная причина смерти первого человека с пересаженным сердцем свиньи

Американские специалисты озвучили одну из версий, почему мог умереть 57-летний Дэвид Беннетт — первый человек, которому пересадили сердце генетически модифицированной свиньи. О трансплантации сообщалось в январе этого года, а уже спустя два месяца — 8 марта — мужчина умер. Причиной мог стать обнаруженный в свином сердце цитомегаловирус — представитель семейства вирусов герпеса.

По словам хирурга, доктора Бартли Гриффит из Медицинской школы Университета Мэриленда, обнаруженная ДНК вируса могла способствовать внезапному ухудшению состояния здоровья пациента спустя месяц после пересадки. Однако, как уточняет врач, нет никаких доказательств того, что у мужчины развилась активная форма вирусной инфекции или что орган не прижился в его организме.

Как заявляют эксперты, животное несколько проверяли перед пересадкой органа на вирусы, однако тесты способны обнаружить только активные формы инфекции — латентные, скрытые они «не видят». К тому же пациент — Дэвид Беннетт — тяжело болел и до операции, и после трансплантации также страдал от множества осложнений.

Первоначально трансплантацию сердца свиньи господину Беннета признали успешной. У него не было признаков отторжения органа, а сердце продолжало работать более месяца, преодолев критический рубеж для всех, кто переносит трансплантацию. ДНК свиного цитомегаловируса было обнаружено у мужчины через 20 дней после операции. Как пишет The New York Times, показатели были на таком низком уровне, что доктора сначала приняли их за лабораторную ошибку. Однако примерно через 40 дней после пересадки пациент внезапно заболел, а последующие тесты показали резкое повышение уровня вирусной ДНК. Уже на 45-й день его состояние резко ухудшилось.

Эксперты не уверены, что именно свиной цитомегаловирус стал главной причиной смерти пациента с пересаженным сердцем животного. Но, как говорят врачи, он, скорее всего, в целом способствовал серьезному ухудшению его состояния. В то же время трансплантологи не намерены отказываться от использования органов животных для спасения жизни своих пациентов.

«Это на самом деле не пугает нас в отношении будущих перспектив, если только по какой-то причине смерть пациента не интерпретируют как полный провал», — сказал доктор Гриффит, отметив, что знание об обнаруженном вирусе поможет исключить подобное в будущем.