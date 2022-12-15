Хирурги Центра Мешалкина спасли мужчину от «камня в сердце» размером с куриное яйцо

В новосибирский Центр Мешалкина мужчину госпитализировали совсем по другому поводу — для плановой операции на артериях ног. Мужчина испытывал сильные боли в ногах, но на сердце не жаловался. Однако при подготовке пациента к хирургическому вмешательству врачей ждала неожиданная находка — они выявили у больного опасную аневризму в левом желудочке сердца. Пришлось полностью менять тактику лечения и план операции.
Очень твердое образование — почти как камень — заполняло практически половину сердца, заходило на межжелудочковую перегородку и в любой момент могло повредить сердечную мышцу. Опасность представлял и тромб, которым была заполнена полость образования — от него могли отлетать эмболы (внутрисосудистый субстрат. — Прим. ред.), вызывающие нарушения кровотока в других органах. То есть мужчина успел вовремя — — не обратись он в центр, исход мог бы быть трагичным.
На первом этапе специалисты решили выполнить реконструкцию полости левого желудочка с удалением кальцинированного участка и восстановлением нормальной геометрии и анатомии сердца.
Врач — сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением аорты и коронарных артерий НМИЦ им. академика Е. Н. Мешалкина
— Были большие проблемы с доступом в левый желудочек. Инструмент издавал тупой звук при соприкасании с твердой стенкой кальцификата. Кальциноз и представлял собой стенку этой аневризмы. Нужно было удалить кальцификат и ушить стенку желудочка так, чтобы нанести минимальную травму окружающим тканям, — поделился деталями операции заведующий кардиохирургическим отделением аорты и коронарных артерий Максим Ляшенко.
По словам врачей, нестандартная операция прошла успешно. Пациента перевели из стационара в отделение реабилитации — для 2-го этапа кардиореабилитации. Позже мужчине также выполнили и плановую сосудистую операцию на ногах, из-за которой он и приехал изначально в центр.
А из почки достали камень размером в 2 сантиметра
Накануне в Подмосковье
Как рассказали врачи, два камня из почки доставали лапароскопическим путем — через небольшие проколы. Один из камней был внушительного размера — 2 сантиметра.
Операция длилась 40 минут. По словам медиков, все прошло успешно, пациентку уже выписали домой.
Специалисты напомнили, что к образованию камней в почках могут привести:
наследственность;
высокий уровень кальция в крови;
ожирение;
неправильное питание;
недостаточное потребление жидкости.