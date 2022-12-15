Хирурги Центра Мешалкина спасли мужчину от «камня в сердце» размером с куриное яйцо

В новосибирский Центр Мешалкина мужчину госпитализировали совсем по другому поводу — для плановой операции на артериях ног. Мужчина испытывал сильные боли в ногах, но на сердце не жаловался. Однако при подготовке пациента к хирургическому вмешательству врачей ждала неожиданная находка — они выявили у больного опасную аневризму в левом желудочке сердца. Пришлось полностью менять тактику лечения и план операции.

Очень твердое образование — почти как камень — заполняло практически половину сердца, заходило на межжелудочковую перегородку и в любой момент могло повредить сердечную мышцу. Опасность представлял и тромб, которым была заполнена полость образования — от него могли отлетать эмболы (внутрисосудистый субстрат. — Прим. ред.), вызывающие нарушения кровотока в других органах. То есть мужчина успел вовремя — — не обратись он в центр, исход мог бы быть трагичным.