Если в отношениях накапливается недовольство друг другом, далеко не всегда этот конфликт разрешается спокойным обменом мнениями, вдумчивым обсуждением проблемы и принятием конструктивного решения.
Чаще всего разногласия или недовольство выливаются в формат ссоры — с перепалкой, обвинениями в адрес друг друга, а иногда и откровенными оскорблениями.
— Многие пары утверждают, что им трудно общаться, хотя на самом деле таким образом и ведут разговор — в виде горячей ссоры, — ссылается на слова
Общение начинается со слушания
Разрядить напряженность ссоры и даже спасти ваш брак способна одна фраза. О ней рассказала психолог, автор книг о взаимоотношениях Кейт Мерфи.
— Чтобы иметь возможность вести конструктивный диалог (и не только на личном уровне), мы должны стать хорошими слушателями, — уверена эксперт. — Но при этом недостаточно просто смотреть на собеседника и кивать. Надо думать о том, что мы можем извлечь из того, что слышим. Это скорее активное мышление, чем просто пассивное слушание.
Поэтому — прежде чем поддаться накалу скандала и дойти до оскорблений, когда сдерживать эмоции уже будет невозможно, стоит сказать своему «оппоненту» всего одну короткую фразу.
— Это не что иное, как: «Я слышу тебя», — советует Кейт Мерфи. — Однажды во время ссоры мой муж сказал эти слова вместо того, чтобы возразить. И мне сразу стало спокойнее. Я поняла, что он меня хочет понять, он мне не враг. Конечно, мы не помирились в тот же миг, но мы поняли, что готовы идти навстречу друг другу и находить компромиссы.
Психолог отмечает, что подобный совет многие могут воспринять негативно — как такие слова способны остановить ссору? Но фраза и правда работает.
— Мы возвращаемся к основам общения — навыкам слушания, — объясняет Мерфи. — Если им не научиться, все ссоры будут выглядеть как обмен оскорблениями, а проблемы — накапливаться как снежный ком. Конечно, вести себя так во время вспыхнувшей ссоры очень непросто — сбить настрой «слушать и услышать» могут плохое настроение, усталость, напряжение, упорное желание доказывать свою правоту. Но поверьте — усилия того стоят, и постепенно это становится опытом. Просто помните, что прежде чем говорить, нужно слушать, с кем бы вы ни общались.
3 способа управлять конфликтом
Известный психолог Михаил Лабковский также рассказал, что можно сделать прямо сейчас, чтобы научиться управлять конфликтами.
Признайте, что конфликты могут быть у всех
— Ссоры бывают даже в здоровых отношениях, — считает психолог Михаил Лабковский. — Они возникают ввиду разных обстоятельств и кризисов: к примеру, вы с партнёром съехались и вас раздражает, что он не моет посуду сразу после еды. Вы привыкли жить иначе, и это нормально, что у вас появляются разногласия.
Не избегайте ссор
— Не говорите себе «я потерплю, все рано или поздно наладится». Не наладится, — уверен эксперт. — Наступит момент, когда чаша терпения переполнится (из-за мелочи типа валяющегося на полу носка или немытой ложки), и вот тогда есть все шансы, что вы раните человека и разрушите отношения. Просто потому, что не сможете контролировать свой гнев.
В любой ссоре включайте голову и не рубите с плеча
— Помните, что любые ваши слова останутся в памяти близких людей. В порыве гнева вы скажете: «Знаешь, иногда я тебя ненавижу, и думаю, что лучше б вообще тебя не встречал(а)!» — и тут же забудете. Но человека вы уже раните, и этого так просто не исправишь, — предупреждает Михаил Лабковский.
— Кстати, если вы уверены, что ваш партнёр «глухой», а понимает вас только тогда, когда вы на него орёте, — учитесь уважать себя. Вы удивитесь, но окружающие вдруг начнут вас слышать, — резюмирует психолог.