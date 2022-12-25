Общение начинается со слушания

Разрядить напряженность ссоры и даже спасти ваш брак способна одна фраза. О ней рассказала психолог, автор книг о взаимоотношениях Кейт Мерфи.

— Чтобы иметь возможность вести конструктивный диалог (и не только на личном уровне), мы должны стать хорошими слушателями, — уверена эксперт. — Но при этом недостаточно просто смотреть на собеседника и кивать. Надо думать о том, что мы можем извлечь из того, что слышим. Это скорее активное мышление, чем просто пассивное слушание.

Поэтому — прежде чем поддаться накалу скандала и дойти до оскорблений, когда сдерживать эмоции уже будет невозможно, стоит сказать своему «оппоненту» всего одну короткую фразу.

— Это не что иное, как: «Я слышу тебя», — советует Кейт Мерфи. — Однажды во время ссоры мой муж сказал эти слова вместо того, чтобы возразить. И мне сразу стало спокойнее. Я поняла, что он меня хочет понять, он мне не враг. Конечно, мы не помирились в тот же миг, но мы поняли, что готовы идти навстречу друг другу и находить компромиссы.

Психолог отмечает, что подобный совет многие могут воспринять негативно — как такие слова способны остановить ссору? Но фраза и правда работает.

— Мы возвращаемся к основам общения — навыкам слушания, — объясняет Мерфи. — Если им не научиться, все ссоры будут выглядеть как обмен оскорблениями, а проблемы — накапливаться как снежный ком. Конечно, вести себя так во время вспыхнувшей ссоры очень непросто — сбить настрой «слушать и услышать» могут плохое настроение, усталость, напряжение, упорное желание доказывать свою правоту. Но поверьте — усилия того стоят, и постепенно это становится опытом. Просто помните, что прежде чем говорить, нужно слушать, с кем бы вы ни общались.