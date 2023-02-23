6 главных признаков, что у вас серьезный дефицит витамина D в организме

Мы можем чувствовать усталость, постоянные головокружения, апатию, боли и другие неприятные симптомы из-за дефицита некоторых витаминов и минералов. Нельзя выделить элементы, без которых мы можем обойтись даже некоторое время, — в нашем организме все взаимосвязано, у каждого витамина и минерала есть своя «зона ответственности».

Витамин D необходим всем. Научно доказано, что из-за его дефицита человек может пострадать от патологии опорно-двигательного аппарата, сообщают эксперты Роспотребнадзора . Могут развиться и другие заболевания: