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6 главных признаков, что у вас серьезный дефицит витамина D в организме

По статистике, каждый четвертый россиянин сталкивается с дефицитом «солнечного» витамина. И если не восполнить этот недостаток, то последствия могут быть очень серьезными, говорят врачи.

23 февраля 2023
6 главных признаков, что у вас серьезный дефицит витамина D в организме
Источник:
freepik

Мы можем чувствовать усталость, постоянные головокружения, апатию, боли и другие неприятные симптомы из-за дефицита некоторых витаминов и минералов. Нельзя выделить элементы, без которых мы можем обойтись даже некоторое время, — в нашем организме все взаимосвязано, у каждого витамина и минерала есть своя «зона ответственности».

Витамин D необходим всем. Научно доказано, что из-за его дефицита человек может пострадать от патологии опорно-двигательного аппарата, сообщают эксперты Роспотребнадзора. Могут развиться и другие заболевания:

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Как заподозрить дефицит

По словам экспертов Национальной службы здравоохранения Великобритании, при серьезном дефиците витамина D у человека могут сильно пострадать кости: они как будто становятся «мягкими», в разы возрастает риск остеопороза, переломов и других заболеваний, связанных с костной системой.

Вас точно должны насторожить следующие признаки:

  1. в костях и суставах появились постоянные болевые ощущения;

  2. мышцы тоже как будто «ноют», особенно даже после минимальной физической нагрузки;

  3. в руках и ногах появилось странное покалывание;

  4. у вас немного изменилась походка: со стороны кажется, что вы теперь ходите «вразвалку»;

  5. появилось странное жгучее ощущение на языке и губах;

  6. вы стали страдать от головокружений.

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Как восполнить дефицит

Во-первых, старайтесь чаще находиться на улице в солнечную погоду. Так витамин D отлично синтезируется, лучи проникают в организм через кожу, позволяя ему усваиваться.

Во-вторых, вам поможет еда. Небольшое количество витамина D есть в яйцах, сыре, говяжьей печени, сливочном масле. Однако с их помощью потребность в витамине перекрыть не получится.

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Список продуктов с высоким содержанием витамина D, увы, не слишком разнообразен. Если вы не любите рыбу, придется искать альтернативные варианты. Именно поэтому многие медицинские эксперты советуют принимать витамин D дополнительно. Но в любом случае этот вопрос необходимо обсуждать с врачом и принимать решение только после сдачи анализов.

Автор текста:Софья Хромова
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