6 главных признаков, что у вас серьезный дефицит витамина D в организме

Мы можем чувствовать усталость, постоянные головокружения, апатию, боли и другие неприятные симптомы из-за дефицита некоторых витаминов и минералов. Нельзя выделить элементы, без которых мы можем обойтись даже некоторое время, — в нашем организме все взаимосвязано, у каждого витамина и минерала есть своя «зона ответственности».
Витамин D необходим всем. Научно доказано, что из-за его дефицита человек может пострадать от патологии опорно-двигательного аппарата, сообщают эксперты
сахарный диабет 1-го типа;
нарушения памяти и внимания;
некоторые злокачественные новообразования (рак поджелудочной железы, предстательной железы, рак груди, кишечника, почек).
Как заподозрить дефицит
Вас точно должны насторожить следующие признаки:
в костях и суставах появились постоянные болевые ощущения;
мышцы тоже как будто «ноют», особенно даже после минимальной физической нагрузки;
в руках и ногах появилось странное покалывание;
у вас немного изменилась походка: со стороны кажется, что вы теперь ходите «вразвалку»;
появилось странное жгучее ощущение на языке и губах;
вы стали страдать от головокружений.
Как восполнить дефицит
Во-первых, старайтесь чаще находиться на улице в солнечную погоду. Так витамин D отлично синтезируется, лучи проникают в организм через кожу, позволяя ему усваиваться.
Во-вторых, вам поможет еда. Небольшое количество витамина D есть в яйцах, сыре, говяжьей печени, сливочном масле. Однако с их помощью потребность в витамине перекрыть не получится.
Список продуктов с высоким содержанием витамина D, увы, не слишком разнообразен. Если вы не любите рыбу, придется искать альтернативные варианты. Именно поэтому многие медицинские эксперты советуют принимать витамин D дополнительно. Но в любом случае этот вопрос необходимо обсуждать с врачом и принимать решение только после сдачи анализов.