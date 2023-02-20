Вопрос врачу: «Я курю, какими видами спорта мне можно заниматься?»

- Также эта пагубная привычка влияет на физическую форму и спортивные показатели человека. Так, курильщики обладают меньшей выносливостью, сниженной физической работоспособностью и повышенным риском травматизма по сравнению с некурящими людьми, — говорит врач.

Например, если сравнивать показатели курильщика и некурящего человека в области бегового спорта, у последнего они будут лучше: выше скорость и способность пробежать более длинную дистанцию.

Исследования показывают, что из-за курения спортсмены:

получают меньшую пользу от тренировок,

обладают меньшей мышечной силой и гибкостью,

страдают от одышки почти в три раза чаще по сравнению с некурящими,

также им требуется больше времени для восстановления после спортивной травмы.

Кроме того, эта привычка подвергает повышенному риску развития остеопороза, что может способствовать развитию травм позвоночника — компрессионного перелома, бедра и так далее.

Именно поэтому у курящих прогресс даже при регулярных занятиях менее выражен, а иногда и вовсе отсутствует.