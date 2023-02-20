Вопрос врачу: «Я курю, какими видами спорта мне можно заниматься?»

Вопрос: «Я курю уже много лет, отказаться от вредной привычки не получается. Можно ли мне в таком случае вообще заниматься спортом? И если да, то какими видами?»
Максим, 34 года.
Как курение влияет на физическую форму
Прежде всего стоит сказать, что курение существенно повышает риски развития сердечно-сосудистых, онкологических патологий и заболеваний дыхательной системы.
Врач-кардиолог, терапевт. Кандидат медицинских наук. Главный врач «ММЦ» на Малой Конюшенной улице
- Также эта пагубная привычка влияет на физическую форму и спортивные показатели человека. Так, курильщики обладают меньшей выносливостью, сниженной физической работоспособностью и повышенным риском травматизма по сравнению с некурящими людьми, — говорит врач.
Например, если сравнивать показатели курильщика и некурящего человека в области бегового спорта, у последнего они будут лучше: выше скорость и способность пробежать более длинную дистанцию.
Исследования показывают, что из-за курения спортсмены:
получают меньшую пользу от тренировок,
обладают меньшей мышечной силой и гибкостью,
страдают от одышки почти в три раза чаще по сравнению с некурящими,
также им требуется больше времени для восстановления после спортивной травмы.
Кроме того, эта привычка подвергает повышенному риску развития остеопороза, что может способствовать развитию травм позвоночника — компрессионного перелома, бедра и так далее.
Именно поэтому у курящих прогресс даже при регулярных занятиях менее выражен, а иногда и вовсе отсутствует.
Сигареты и спортивные показатели
Для того чтобы нормально работать, сердце и легкие должны постоянно снабжаться кислородом, который доставляют эритроциты крови. При вдыхании табачного дыма окись углерода (одно из многочисленных веществ, содержащихся в табаке) связывается с эритроцитами и препятствует полноценной доставке кислорода к мышцам, тканям и органам (больше всего во время тренировок в нем нуждаются сердце, легкие и мышцы). Негативный вклад в доставку кислорода может давать и спазм сосудов, который провоцирует табачный дым.
- Из-за курения постепенно, но необратимо уменьшается скорость прохождения воздуха в бронхах: из-за этого сильно страдают легкие. Это приводит к уменьшению содержания кислорода в крови, появляется одышка, затрудняется даже выполнение повседневных активностей, например подъем по лестнице, не говоря уже о достижении высоких спортивных результатов, — поясняет Дмитрий Долгушев.
Также из-за снижения оксигенизации у курильщиков пульс в состоянии покоя выше, чем у некурящих: чтобы доставить достаточное количество кислорода к органам и тканям, сердце должно работать усиленно.
Запомните: необходимость сердца работать активнее и потребность органа в большем количестве кислорода во время повышенных нагрузок — сильный стресс для организма курящего.
Какими видами спорта можно заниматься курильщикам
Чтобы избавиться от вышеперечисленных негативных эффектов, в первую очередь необходимо сделать вполне очевидную вещь: бросить курить. После этого проходимость бронхов, объем легких, пульс и другие показатели здоровья дыхательной и сердечно-сосудистой системы будут постепенно приходить в норму.
- Спорт на выносливость, когда во время упражнений частота пульса достигает критических значений, может быть опасен в сочетании с курением. Такие нагрузки чреваты катастрофическими последствиями, вплоть до внезапной смерти. Опасные для здоровья ситуации во время тренировок, как правило, связаны с имеющимися у человека сердечно-сосудистыми заболеваниями (ишемическая болезнь сердца, нарушения сердечного ритма), риску которых подвержены все курильщики, — поясняет врач.
Курильщикам как людям из группы повышенного риска по сердечно-сосудистым заболеваниям подойдут умеренные физические нагрузки, к тому же регулярные занятия помогают легче бросить курить, то есть перенести синдром отмены после отказа от табака.
К ним относятся:
Плавание. Оно помогает увеличить объем легких, повысить их эластичность, выносливость, способствует нормализации давления и улучшению кровообращения.
Йога, дыхательные упражнения помогут укрепить дыхательную систему, восстановить психическое равновесие, снизить уровень тревожности.
Ежедневные аэробные нагрузки в течение 30 минут укрепят сердечно-сосудистую систему, обеспечат вентиляцию легких, нормализуют артериальное давление. К ним относятся езда на велосипеде, танцы, ходьба, бег трусцой.
Но важно помнить — несмотря на то что дозированная физическая активность является несомненно полезной для организма, она не сможет нейтрализовать вред от курения.
- Перед тем как начать постоянно занятия спортом, необходимо обратиться к врачу-кардиологу, чтобы оценить сердечно-сосудистый риск. Также сегодня есть специальные исследования, которые помогут определить максимально допустимую физическую нагрузку, а также выявить противопоказания к спортивным занятиям и помогут добиться высоких результатов, — говорит врач.
Одно из них — это эргоспирометрия. Исследование заключается в оценке дыхательных и сердечно-сосудистых показателей во время физической нагрузки. Здоровым людям тест поможет определить, какой уровень нагрузки будет тренирующим (эффективным), а пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями — какая нагрузка будет допустимой и наиболее полезной.