Как разрушается организм женщины, которая каждый день таскает тяжелые сумки и ребенка

Типичная картина: уставшая женщина вечером идет из магазина, в руках — тяжелые пакеты, в которых бутылки с молоком, мясо, фрукты, крупы, плюс бытовая химия. Хорошо, если есть машина и все это добро можно довезти до дома. А иначе — все пешком.
Мамы часто носят на руках своих подросших детей: вроде бы чадо уже умеет и ходить, и бегать, но ему не хочется ехать в коляске или идти, а хочется на ручки. Отказать ребенку сложно, даже если он уже весит больше десяти килограммов.
Такие ежедневные марафоны не могут не сказаться на здоровье. «Доктор Питер» расспросил врачей о том, как ношение тяжестей влияет на женское здоровье.
Гинеколог-эндокринолог Клиники Пирогова на Васильевском острове. Кандидат медицинских наук
У каждой третьей женщины — опущение матки
Когда женщина поднимает тяжести, носит тяжелые пакеты, у нее может возникнуть такое серьезное осложнение, как опущение органов малого таза, в частности опущение матки, говорит гинеколог.
— С такой проблемой сталкивается, к сожалению, каждая третья женщина. Провоцирующими факторами, как правило, становятся возрастное снижение эластичности тканей, например связочного аппарата, или же плохая выработка коллагена, — поясняет врач.
Не стоит забывать и про наследственные особенности. Риск заполучить опущение матки также возрастает у рожавших женщин, особенно если малыш появился на свет довольно крупным. В принципе, сами по себе потуги — это тяжелая физическая нагрузка. Сказывается также и малоподвижный, сидячий образ жизни.
Симптомы опущения матки:
ощущение инородного тела в области влагалища,
учащенное (как правило безболезненное) мочеиспускание или ложные позывы к нему,
ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря,
тупые болевые ощущения в нижней части живота.
— Чтобы не спровоцировать подобное осложнение, женщинам так важно разумно подходить к физическим нагрузкам, а поднимать тяжести и носить пакеты и вовсе не рекомендуется, — говорит врач.
Врач травматолог-ортопед. Главный внештатный специалист Ленинградской области
Хромота, боли в спине, проблемы с позвоночником
Когда женщина поднимает и носит тяжелые сумки, то в организме возникает перенапряжение мышц. Результат — болевые ощущения разной интенсивности.
— Боль может возникать в разных отделах, но чаще всего болит спина в области поясницы. Болевые ощущения резкие, стреляющие. Как правило, причиной становится сдавливание нервных корешков или спинномозговых нервов, — поясняет врач.
Опасность заключается в том, что боль может усиливаться, плюс у человека развиваются различные неврологические расстройства. В тяжелых случаях, в зависимости от уровня поражения, могут наблюдаться нарушения:
мочеиспускания,
дефекации,
двигательной активности ног,
Факторы риска возникновения болевого синдрома в спине:
лишний вес,
наличие деформаций и аномалий развития позвоночника,
обменные нарушения, развившиеся из-за недостатка кальция в костной ткани,
возрастные изменения,
ревматоидный артрит и другие схожие заболевания,
дегенеративные процессы, ранее перенесенные травмы и операции.
— При длительном ношении тяжестей, особенно у женщин старшей возрастной группы, могут появиться сутулость и хромота. Развивается кифоз или сколиоз грудного и поясничного отделов позвоночника. Страдают и суставы: врачи диагностируют артроз плечевого, локтевого, тазобедренного, коленного, голеностопного суставов, — поясняет Антон Марич.
При тяжелом остеопорозе могут возникать переломы позвонков даже без травмы. Зачастую их могут обнаруживать случайно во время рентгенологического обследования.
Для профилактики боли в спине и заболеваний позвоночника рекомендуется:
ограничить поднятие и ношение тяжестей;
поднимать сумки и тяжелые предметы с приседа, исключая наклон вперед;
выполнять комплекс упражнений для укрепления мышц спины и шеи;
выбирать ортопедическую подушку и ортопедический матрас;
чередовать длительное сидение с разминкой, гимнастикой, растяжкой, самомассажем;
полноценно питаться, избегать курения и алкоголя, контролировать массу тела;
следить за состоянием костей и суставов, особенно в период постменопаузы.
Кардиолог, врач функциональной диагностики, врач ультразвуковой диагностики, кандидат медицинских наук, специалист Клиники Пирогова на Васильевском острове
Безусловно, если женщина далеко не каждый день поднимает тяжелые пакеты или носит пятилетку на руках, то риск заполучить серьезные проблемы со здоровьем сильно снижается.
— Анатомическое строение женского таза и брюшной стенки наводит на размышления, что прекрасному полу нежелательно резко что-то поднимать, а также экспериментировать с большим весом, — говорит Вадим Жук.
Если говорить о спортивных нагрузках, то безопасный вес определить сложно: все индивидуально. Скорее, правильно говорить о грамотном обращении с тяжелым весом при относительном здоровье внутренних органов, ведь спина — очень хрупкая часть тела.
Женщинам лучше всего отдавать предпочтение физической нагрузке с небольшими весами. Например, это могут быть занятия в спортзале, пилатес, йога. Такие направления помогут укрепить мышечный корсет, избавиться от лишнего веса, а также поднять настроение и зарядиться энергией на весь оставшийся день.