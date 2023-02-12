Как разрушается организм женщины, которая каждый день таскает тяжелые сумки и ребенка

Типичная картина: уставшая женщина вечером идет из магазина, в руках — тяжелые пакеты, в которых бутылки с молоком, мясо, фрукты, крупы, плюс бытовая химия. Хорошо, если есть машина и все это добро можно довезти до дома. А иначе — все пешком.

Мамы часто носят на руках своих подросших детей: вроде бы чадо уже умеет и ходить, и бегать, но ему не хочется ехать в коляске или идти, а хочется на ручки. Отказать ребенку сложно, даже если он уже весит больше десяти килограммов.

Такие ежедневные марафоны не могут не сказаться на здоровье. «Доктор Питер» расспросил врачей о том, как ношение тяжестей влияет на женское здоровье.