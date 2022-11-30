Ученые из Университета Сакарья выяснили, как вернуть потерянное желание к близости у женщин

Сексуальный баланс — важная составляющая семейной жизни. Некоторые психологи уверены: как бы мужчина и женщина ни подходили друг другу, у них не получится создать крепкую пару, если в интимной жизни будет разлад.

Одна из самых частых причин проблем в сексе — это нежелание одного из партнеров. Особенно если пара вместе уже довольно долго, на работе завал, еще и дома дел невпроворот. Но всё может измениться, если либидо у охладевшего к интиму партнера повысится, а сам процесс принесет новые эмоции и ощущения.