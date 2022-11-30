Ученые из Университета Сакарья выяснили, как вернуть потерянное желание к близости у женщин

Сексуальный баланс — важная составляющая семейной жизни. Некоторые психологи уверены: как бы мужчина и женщина ни подходили друг другу, у них не получится создать крепкую пару, если в интимной жизни будет разлад.
Одна из самых частых причин проблем в сексе — это нежелание одного из партнеров. Особенно если пара вместе уже довольно долго, на работе завал, еще и дома дел невпроворот. Но всё может измениться, если либидо у охладевшего к интиму партнера повысится, а сам процесс принесет новые эмоции и ощущения.
Ученые из Университета Сакарья в Турции провели исследование: им было интересно узнать, какая привычка поможет женщине разбудить желание и достичь яркого оргазма. Оказалось, что секрет прост — надо всего лишь заниматься пилатесом 2 раза в неделю. Работа ученых
В исследовании приняли участие 36 женщин — все они испытывали трудности с получением оргазма и возбуждением. В ходе эксперимента все участницы в течение трех месяцев стабильно занимались пилатесом. Любых других физических нагрузок они избегали.
До и после трехмесячной программы обучения участники заполнили опросники о сексуальной жизни и настроении. Итог очень удивил ученых: оказалось, что пилатес положительно сказался на сексуальной жизни всех женщин! Участницы оценили качество своей интимной близости минимум на 29 баллов (ранее же средний балл был 12). Максимальная оценка — 95 баллов.
Помимо этого, их уровень желания улучшился на 136%, количество оргазмов увеличилось на 140%. Что касается боли во время полового акта, то она уменьшилась на 116%. Настроение и общее самочувствие также резко улучшились.
Пилатес — это комплексная тренировка, на которой уделяется внимание проработке глубоких мышц всего тела. Его ближайшая родственница — йога. Обе эти тренировки помогут вам стать более гибкой, прокачают ментальное здоровье, еще и помогут избавиться от лишних килограммов.
Гинеколог Александра Рудикова рассказала, как йога укрепляет женское здоровье и кому в первую очередь стоит ее попробовать, — прочитать об этом можно ЗДЕСЬ.