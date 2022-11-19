6 способов полюбить спорт для тех, кто его ненавидит

Спорт необходим любому, кто хочет быть здоровым — это неоспоримый факт. Малоподвижный образ жизни — фактор риска для длинного перечня заболеваний. Поэтому лучше всё-таки подружиться с физической активностью, даже если в душе вы не совсем атлет.
Легко, конечно, сказать подобное, а вот как сделать? Давайте разберемся, какие методы помогут вам стать активнее, даже если вы совсем не любите спорт.
Больше ходите
Совет банальный, но очень эффективный и простой в исполнении: если вы двигаетесь слишком мало, попробуйте для начала хотя бы просто больше ходить пешком. По словам врача-эндокринолога Зухры Павловой, во время ходьбы человек может задействовать до 90% всех групп мышц — особенно если постараться шевелить руками или делать шаг то короче, то длиннее. Кроме того, ходьба хороша тем, что практически не имеет противопоказаний — тем более что вы можете выбрать комфортную длительность и скорость самостоятельно.
Еще один плюс ходьбы — она не воспринимается как какой-то специфический вид спорта. Не нужно записываться в зал, покупать специальный инвентарь — можно просто распланировать свой день так, чтобы чаще ходить. И это уже благоприятно скажется на вашем здоровье.
Как отмечает медик, люди совсем неспортивные могут начинать с обычного прогулочного шага (2–3 км в час) в удобной обуви.
Попробуйте аэробику
Одна из распространенных проблем тех, кто вроде бы хочет начать заниматься спортом, — полное непонимание, с чего же всё-таки начать. Сейчас так много спортивных секций и фитнес-залов, однако выбрать, что подойдет именно тебе, бывает непросто.
Как отмечает кандидат медицинских наук, врач-кардиолог Марина Ерина, все физические нагрузки можно разделить на аэробные и анаэробные. Во время первых человеческий организм получает энергию с участием кислорода, такие упражнения еще называют кардионагрузками. А ко второй группе относятся занятия на тренажерах и силовые тренировки, во время которых энергия получается без кислорода.
Тем, кто хочет просто больше двигаться ради здоровья, следует обратить внимание именно на аэробные упражнения. К ним, кстати, относятся:
бег;
плавание;
езда на велосипеде;
лыжи;
коньки.
Спите и ешьте
Согласитесь, если вы не будете высыпаться, то у вас едва будет хватать сил на ваши обычные повседневные дела, не то что на подвиги в фитнес-зале. То же самое касается и еды. Нередко те, кто занялся спортом ради похудения, пытаются практиковать экстремальные диеты, забывая простое правило: нет еды — нет энергии.
Как отмечает спортивный тренер Елена Остренко, питание должно быть сбалансированным — с достаточным количеством жиров, белков и углеводов. И калорийность вашего меню тоже должна быть достаточной. Подробнее о том, как ее рассчитать, можно прочитать ЗДЕСЬ.
Не переборщите с тренировками
Иногда люди настолько преисполняются решимости изменить свою жизнь и начать заниматься спортом, что перебарщивают с количеством тренировок и в итоге быстро выдыхаются. Кроме того, важно помнить: при неразумном подходе спорт может даже навредить вашему здоровью.
Вот несколько признаков, что с физкультурой вы явно переборщили:
слишком болезненные ощущения в мышцах;
чрезмерная жажда;
проблемы со сном;
потеря либидо;
проблемы с концентрацией внимания;
нестандартный пульс в состоянии покоя;
отсутствие прогресса, несмотря на интенсивные тренировки.
Играйте в спорт
Если относиться к физическим нагрузкам не как к тяжким обязательствам, а как к приятному хобби, возможно, они перестанут вас так пугать. Попробуйте проанализировать: какие игры вам нравились в детстве? Если вы обожали играть в баскетбол или кататься с друзьями на велосипедах, возможно, именно эти виды активности подойдут вам и во взрослом возрасте.
Тренируйтесь с умом
Важно следить за тем, как много вы тренируетесь. Это поможет понять, сколько времени вы действительно тратите на спорт, и равномерно распределить нагрузку. В этом деле вам помогут специальные приложения на телефоне, фитнес-браслеты и даже обычный рукописный дневник.