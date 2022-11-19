6 способов полюбить спорт для тех, кто его ненавидит

Больше ходите

Совет банальный, но очень эффективный и простой в исполнении: если вы двигаетесь слишком мало, попробуйте для начала хотя бы просто больше ходить пешком. По словам врача-эндокринолога Зухры Павловой, во время ходьбы человек может задействовать до 90% всех групп мышц — особенно если постараться шевелить руками или делать шаг то короче, то длиннее. Кроме того, ходьба хороша тем, что практически не имеет противопоказаний — тем более что вы можете выбрать комфортную длительность и скорость самостоятельно.

Еще один плюс ходьбы — она не воспринимается как какой-то специфический вид спорта. Не нужно записываться в зал, покупать специальный инвентарь — можно просто распланировать свой день так, чтобы чаще ходить. И это уже благоприятно скажется на вашем здоровье.

Как отмечает медик, люди совсем неспортивные могут начинать с обычного прогулочного шага (2–3 км в час) в удобной обуви.