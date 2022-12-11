«Эффект вечеринки с коктейлем»

— Иногда трудности с восприятием слуховой информации становятся заметны у ребенка только с началом обучения в школе, — рассказывает психофизиолог. — Причем, если ребенок занимается один на один с логопедом или репетитором, проблемы со слуховым вниманием могут не проявляться. Объясняется это «эффектом вечеринки с коктейлем». Так это явление называют нейрофизиологи.

Вот в чем его суть. Даже на самом шумном празднике или концерте мы можем слушать человека, с которым разговариваем, — даже если его голос значительно тише, чем другие звуки.

— Это возможно благодаря тому, что в слуховой системе нашего мозга есть механизм, который в автоматическом режиме выделяет главный на данный момент звуковой сигнал, «приглушая» все конкурирующие звуки. Нам для этого не нужно прикладывать никаких усилий, если этот механизм работает корректно, — объясняет Виктория Ефимова.

Так вот детям, у которых плохо работает слуховая система мозга — тем самым, которые все пропускают мимо ушей, — надо приложить настоящие волевые усилия, чтобы услышать учителя, сосредоточиться на его голосе.

— Возможно, вы возразите, что школа — это все-таки не вечеринка с коктейлем. На самом деле даже в самом тихом классе уровень шума во время урока составляет не менее 60 дБ. То есть он сравним с уровнем громкости речи, — обращает внимание эксперт.

По словам психофизиолога, кричать на такого ребенка и требовать, чтобы он был повнимательнее, почти бесполезно.