Названа «молчаливая» болезнь, которая заставляет нас просыпаться по ночам

Здоровый сон — это залог хорошего самочувствия в течение всего дня. Так, человеку нужно спать по 7-8 часов, причем ложиться в одних сутках, а просыпаться — в других. Если же вы не соблюдаете режим дня, то организм сразу начнет бунтовать: появятся слабость, апатия, головные боли, станет сложно концентрироваться и радоваться мелочам.
Бывает, что даже если вы легли до полуночи, то просыпаетесь в 2-3 часа ночи. Это не страшно, ведь зачастую днем мы переживаем массу эмоций, как хороших, так и плохих. И если их было слишком много, то мозг не успевает все обработать. Результат — цветные сны, кошмары или подъемы по ночам.
Однако стоит насторожиться, если ночные пробуждения стали регулярными. Так, это может сигналить о том, что ваша печень совсем не в порядке. Речь идет о НАЖБП — неалкогольной жировой болезни печени. Это ожирение органа при нарушениях обменных процессов. В результате расстройств липидного обмена жир накапливается в печени, из-за этого она не может работать так, как необходимо. Чем выше степень этого повреждения, тем меньше вероятность того, что орган восстановится, в некоторых случаях может потребоваться даже пересадка печени.
— Чтобы понять, относятся ли ваши пробуждения к болезни печени, я рекомендую смотреть на часы. Судя по статистике и некоторым исследованиям ученых, люди, у которых диагностировали жировой гепатоз печени, просыпались в промежуток с часа ночи до четырех утра, —
Так, к постоянным пробуждениям могут добавиться и другие неприятные симптомы:
бессонница (вы не можете заснуть);
постоянная усталость;
упадок сил;
— Жировая болезнь печени почти всегда «совпадает» с резистентностью к инсулину и развитием диабета 2-го типа. Именно в период между часом и тремя часами ночи печень работает больше всего, чтобы очистить и вывести токсины из нашего организма, пока мы спим. Поэтому вы и можете просыпаться примерно в эти часы, — добавил эксперт.
гастроэнтеролог, терапевт, гепатолог СМ-Клиники в Санкт-ПетербургеЛичный сайт
— Большинство людей заболевают НАЖБП в возрасте от 40 до 60 лет. У мужчин болезнь диагностируется несколько чаще, чем у женщин. Но у детей и подростков также все чаще развивается ожирение органа. Неалкогольная жировая болезнь считается «болезнью изобилия». В промышленно развитых странах, например, она становится все более распространенной среди молодежи, поскольку они употребляют слишком много калорийной плотной пищи, — рассказывала гепатолог Александра Яковлева.
Если болезнь прогрессирует бесконтрольно, жировая дистрофия приводит к фиброзу, а затем к циррозу, при котором разрастается соединительная ткань. Могут появиться:
тошнота и рвота;
боль в животе;
сосудистые звездочки на теле;
резко покрасневшие, блестящие губы («лаковые губы»);
задержка воды в ногах (отек ног);
нарушение свертываемости крови: обычно распознается по наличию носовых кровотечений и синяков.