Названа «молчаливая» болезнь, которая заставляет нас просыпаться по ночам

Здоровый сон — это залог хорошего самочувствия в течение всего дня. Так, человеку нужно спать по 7-8 часов, причем ложиться в одних сутках, а просыпаться — в других. Если же вы не соблюдаете режим дня, то организм сразу начнет бунтовать: появятся слабость, апатия, головные боли, станет сложно концентрироваться и радоваться мелочам.

Бывает, что даже если вы легли до полуночи, то просыпаетесь в 2-3 часа ночи. Это не страшно, ведь зачастую днем мы переживаем массу эмоций, как хороших, так и плохих. И если их было слишком много, то мозг не успевает все обработать. Результат — цветные сны, кошмары или подъемы по ночам.