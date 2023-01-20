Помогают ли капсулы и порошки с коллагеном продлить молодость: мнения врачей

Но очень важно понимать, что перорального приема одного только коллагена недостаточно. То есть прием коллагена — это лишь вспомогательный элемент, он может быть прекрасным дополнением к тому, чтобы выглядеть лучше и свежее.

Если больше не делать ничего для своего здоровья и красоты, но принимать коллаген и ждать, когда кожа подтянется сама по себе, — увы, чуда не произойдет.

— Да, в какой-то степени он улучшит качество кожи, и доказательная база этому есть. А вот если использовать его с профессиональными процедурами у косметолога, то результат будет хорошим и долгосрочным, — заверяет врач.

Как выбрать коллаген

Доказано, что лучше всего усваивается коллаген в виде гидролизата, то есть пептидный коллаген. Также имейте в виду, что в составе препарата должен содержаться витамин С, потому что белок усваивается с ним. Как правило, коллаген назначается курсами от трех месяцев.

Еще один важный момент: в магазине вы можете встретить как морской (рыбный), так и животный (говяжий) коллаген. Какой выбрать? Есть различные исследования, которые доказали: и тот, и другой хорошо работают.

— Кому можно и нужно принимать коллаген — решают терапевт и косметолог. Если есть серьезные заболевания, лучше пройти обследование у врача. Доктор подскажет, нужно ли вам тратиться на добавку или можно обойтись без нее, — говорит косметолог.

Возникает вопрос: а можно ли получить коллаген из продуктов питания? Да, безусловно, но принимать его в виде препаратов проще и доступнее. Хотя «коллагеновые» продукты тоже будет очень полезно включить в рацион — список вы можете найти ЗДЕСЬ.