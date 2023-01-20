Помогают ли капсулы и порошки с коллагеном продлить молодость: мнения врачей

Коллаген — это фибриллярный белок, основа и строительный материал, который обеспечивает прочность и эластичность всех соединительных тканей в человеческом организме: костей, сухожилий, хрящей, связок.
Помимо этого коллаген — это строительная основа внутренних органов и сосудистой стенки, а также кожи, волос, ногтей. Некоторые считают, что дефицит этого вещества сказывается только на внешности. На самом же деле коллаген составляет около 50% всего белка в организме, поэтому, если его не хватает, человек может пострадать от различных патологий.
Врач-косметолог, дерматовенеролог. Специалист Клиники Пирогова на Васильевском острове
— Коллаген самостоятельно синтезируется в организме, но по мере нашего взросления этот процесс замедляется. Так, у молодых людей он протекает активно, но существенно замедляется уже после 25 лет, — говорит косметолог.
Дефицит важного белка сказывается и на состоянии кожи. Появляются морщины, дряблость, лицо становится не таким свежим и сияющим. И это происходит из-за изменений структуры коллагеновых волокон.
Нужны ли коллагеновые добавки
— Существует много зарубежных исследований, которые говорят о положительном влиянии препаратов коллагена на качество кожи. Он может влиять на ее плотность, упругость. Плюс ко всему морщинки и правда становятся менее заметны, а сама кожа — более увлажненной, — поясняет Юлия Меретякова.
Но очень важно понимать, что перорального приема одного только коллагена недостаточно. То есть прием коллагена — это лишь вспомогательный элемент, он может быть прекрасным дополнением к тому, чтобы выглядеть лучше и свежее.
Если больше не делать ничего для своего здоровья и красоты, но принимать коллаген и ждать, когда кожа подтянется сама по себе, — увы, чуда не произойдет.
— Да, в какой-то степени он улучшит качество кожи, и доказательная база этому есть. А вот если использовать его с профессиональными процедурами у косметолога, то результат будет хорошим и долгосрочным, — заверяет врач.
Как выбрать коллаген
Доказано, что лучше всего усваивается коллаген в виде гидролизата, то есть пептидный коллаген. Также имейте в виду, что в составе препарата должен содержаться витамин С, потому что белок усваивается с ним. Как правило, коллаген назначается курсами от трех месяцев.
Еще один важный момент: в магазине вы можете встретить как морской (рыбный), так и животный (говяжий) коллаген. Какой выбрать? Есть различные исследования, которые доказали: и тот, и другой хорошо работают.
— Кому можно и нужно принимать коллаген — решают терапевт и косметолог. Если есть серьезные заболевания, лучше пройти обследование у врача. Доктор подскажет, нужно ли вам тратиться на добавку или можно обойтись без нее, — говорит косметолог.
Возникает вопрос: а можно ли получить коллаген из продуктов питания? Да, безусловно, но принимать его в виде препаратов проще и доступнее. Хотя «коллагеновые» продукты тоже будет очень полезно включить в рацион — список вы можете найти ЗДЕСЬ.
Как именно работает коллаген? Ученые проводили различные исследования, причем участвовали в них и животные, и люди, рассказывает гинеколог.
После упорного труда исследователи пришли к следующим выводам:
Коллаген может встраиваться в кожу, связки и все те зоны, где он необходим, более сложными молекулами (целыми группами связанных аминокислот).
При длительном приеме гидролизованного коллагена качество кожи испытуемых людей значительно улучшалось, и даже снижались хронические боли в суставах.
Большие научные исследования доказали, что прием питьевого коллагена безопасен и не имеет побочных действий.
Кстати: существует миф, что японский коллаген самый лучший. Дело совсем не в производителе, а в сырье. Говядина максимально близка человеку по аминокислотному составу, поэтому такой коллаген может быть эффективнее, чем из рыбы. А где его произвели, не так уж важно.
Выбирая коллаген, руководствуйтесь следующими принципами:
он должен быть не жидким;
не сладким (на вкус и запах хороший коллаген вряд ли будет приятен);
в нем должен быть витамин С;
еще одна важная деталь: коллаген должен быть в виде гидролизата, то есть пептидный коллаген;
лучше, если он будет животным, хотя рыбный тоже усваивается организмом.