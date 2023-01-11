Все прекрасно знают о том, что курение — очень вредно. Увы, знания этого факта для многих людей недостаточно для того, чтобы завязать с пагубной привычкой.
Терапевт Марат Фаррахов в своей группе в
Как объясняет врач, ХОБЛ — это болезнь бронхов и легких. Появляется она у тех, чья дыхательная система регулярно подвергается воздействию повреждающих факторов: курению, работе на вредном производстве и некоторым болезням.
У курильщика бронхи постоянно воспалены: их обжигает горячий дым сигарет, кальянов или пар от вейпа. Бронхи не успевают восстанавливаться и в итоге вынуждены защищаться. Из-за этого слизистая органа становится более плотной, слизи тоже образуется больше. Кроме того, никотин не дает всей дыхательной системе нормально очищаться — сигареты выключают мукоцилиарный клиренс.
У нашего тела есть запас прочности, и организм долгое время способен балансировать на кончике лезвия ножа. Какое-то время система защиты бронхов справляется с повреждениями от сигарет, сами бронхи утолщаются. Однако потом, предупреждает Фаррахов, из-за постоянного воспаления в стенке бронхов начинается перерождение эпителия и разрастание фиброзной ткани.
— Реснички защитного эпителия погибают, клетки, продуцирующие слизь, увеличиваются, а бронхи необратимо спазмируются, — рассказывает врач.
Чем толще слизистая, тем тяжелее проникать кислороду в кровь. Часть альвеол разрушается и уже не может работать. Если ситуацию запустить, человек умрет от остановки работы легких и проблем с сердцем.
Через сколько лет у курильщика появляется ХОБЛ? Точный срок определить сложно, однако уже через 10 лет после начала курения бронхи человека приобретают характерный вид, и на КТ врач сможет заметить, что вы курите.
Риск развития ХОБЛ можно рассчитать. Для этого надо умножить количество сигарет в день на стаж курения и поделить получившееся число на 20. Если оно будет больше 10, у вас есть риск столкнуться с ХОБЛ.
Есть три самых характерных симптома ХОБЛ: кашель, одышка, мокрота.
Кашель часто беспокоит тех, кто курит уже несколько лет. Долгое время его воспринимают как что-то нормальное. Однако со временем он превращается в ежедневный симптом.
Мокрота при ХОБЛ сначала прозрачная или серовато-белая, появляется по утрам или после первой утренней сигареты. Во время обострения или у простуженного человека она станет обильной, желтого или зеленого цвета, с плохим вкусом и нередко зловонной.
Примерно через 10 лет после появления кашля человек начинает страдать от сильной одышки. Развивается она постепенно: сначала вам сложно дышать при сильных нагрузках, потом по лестнице без одышки подняться не можете, а в тяжелых случаях одышка не прекращается в принципе.
Как диагностируют ХОБЛ? Врач прописывает следующие обследования:
анализ крови и мочи;
ЭКГ;
КТ;
общий анализ мокроты, посев по показаниям;
спирография с ингаляционными пробами.
А что делать, если ХОБЛ диагностировали? В первую очередь — бросить курить, без этого никакое лечение не поможет. Во-вторых, терапевт Фаррахов рекомендует вакцину от пневмококковой инфекции — она уменьшит риск обострений. Прививка от гриппа тоже пригодится.
Также людям с ХОБЛ прописывают ежедневные, пожизненные ингаляции. Они не сделают бронхи абсолютно здоровыми, но помогут приостановить болезнь и улучшить качество жизни. Подбирать их должен врач.
Также прописывают дополнительные лекарства: муколитики, антибиотики и многое другое по назначению врача в качестве вспомогательной терапии.