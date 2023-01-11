Все прекрасно знают о том, что курение — очень вредно. Увы, знания этого факта для многих людей недостаточно для того, чтобы завязать с пагубной привычкой.

Терапевт Марат Фаррахов в своей группе в соцсети рассказал о болезни, которая нередко поражает заядлых курильщиков — о хронической обструктивной болезни легких.