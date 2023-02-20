Ваш кот тоже может так: домашние питомцы снижают риск инфаркта и защищают от боли

Кошки и собаки — это, пожалуй, самые популярные домашние животные во всем мире. В отличие от последних, с котиком не надо гулять, он не требует так много внимания и вообще более неприхотлив и самодостаточен.
Некоторые люди считают, что кошки не любят свои хозяев. На самом деле любят, еще как. Просто они не так ярко выражают свои эмоции, как собаки, говорят зоопсихологи. А еще котики — это прекрасные «домашние терапевты», они могут защитить хозяина от различных болезней.
— Тяга завести кошку обусловлена работой нашего подсознания, ведь в первую очередь, кошки могут быть своеобразным «анальгетиком» и способны за считаные минуты избавить человека от сильного стресса или потрясения, — рассказала
Когда мы гладим кошку, то она начинает ласково мурлыкать. Это и способствует выбросу гормона привязанности — окситоцина — в организм. Кроме того, мягкая шерстка питомца очень нравится нашим нервным окончаниям: они посылают сигналы в мозг, после которых мы расслабляемся.
Кроме того, у людей, которые живут с кошкой, в разы снижен риск заполучить сердечно-сосудистые заболевания. Ученые выяснили, что владельцы хвостатых на 30 % реже страдают от инсультов, высокого давления и повышенного уровня сахара в крови.
— Кошки способны укреплять костные ткани, опять же, благодаря своему уникальному мурлыканью, издающему вибрации, подобные ультразвуку. Ученые убеждены, что благодаря этому белому шуму человеческие раны и даже кости могут быстрее восстанавливаться, - говорит Валерия Кушнерик.
Помогают кошки быть здоровее и счастливее и маленьким детям. Во-первых, у ребенка снижается риск стать аллергиком. Во-вторых, кошки не смогут так сильно напугать его, как та же самая собака, наоборот, они успокоят малыша, помогут развить его моторику с помощью своего плавного и даже вальяжного передвижения по дому. Поэтому котика можно заводить даже в семьях, где есть дети с аутизмом.
И, конечно же, стоит разрешать котику ложиться с вами спать. Пушистики способны нормализовать сон и избавить даже от хронической бессонницы, не дать почувствовать себя тоскливо и одиноко. Кошки тонко чувствуют состояние человека, неважно, спит он или бодрствует. Поэтому если вам грустно или вы чем-то расстроены, обязательно позвольте забраться котику к вам на руки — увидите, как станет легче.
Иногда коты могут дарить хорошее настроение и радость даже на расстоянии. Предлагаем вам убедиться в этом с помощью нашей фотогалереи. Помогает? Пишите в комментариях.