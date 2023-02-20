Ваш кот тоже может так: домашние питомцы снижают риск инфаркта и защищают от боли

Кошки и собаки — это, пожалуй, самые популярные домашние животные во всем мире. В отличие от последних, с котиком не надо гулять, он не требует так много внимания и вообще более неприхотлив и самодостаточен.

Некоторые люди считают, что кошки не любят свои хозяев. На самом деле любят, еще как. Просто они не так ярко выражают свои эмоции, как собаки, говорят зоопсихологи. А еще котики — это прекрасные «домашние терапевты», они могут защитить хозяина от различных болезней.