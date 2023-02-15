Что происходит с телом и психикой, когда мы влюбляемся? Объясняют врачи

Влюбленный человек видит мир иначе: его теперь не так-то просто расстроить, он меньше спит, реже ест, а все свое свободное время старается посвящать объекту страсти и нежных чувств. Когда людей обуревают такие эмоции, то скрыть от окружающих это невозможно. Не зря же про парочки говорят: «Смотри, они как будто светятся изнутри».

Безусловно, влюбленность не может не отразиться на состоянии здоровья. Так, например, она помогает мыслить позитивнее, стать умнее и даже избавиться от лишних килограммов!