Что происходит с телом и психикой, когда мы влюбляемся? Объясняют врачи

Влюбленный человек видит мир иначе: его теперь не так-то просто расстроить, он меньше спит, реже ест, а все свое свободное время старается посвящать объекту страсти и нежных чувств. Когда людей обуревают такие эмоции, то скрыть от окружающих это невозможно. Не зря же про парочки говорят: «Смотри, они как будто светятся изнутри».
Безусловно, влюбленность не может не отразиться на состоянии здоровья. Так, например, она помогает мыслить позитивнее, стать умнее и даже избавиться от лишних килограммов!
врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог
— Каждый человек нуждается в любви, и это научно доказано! При этом прекрасном чувстве наш организм вырабатывает целый букет гормонов, которые положительно влияют на наши эмоции, поведение и здоровье в целом, — говорит Алексей Жито.
Доктор перечислил 5 гормонов, которые буквально правят бал в организме влюбленных.
Дофамин
Этот нейрогормон обычно начинает активно вырабатываться, когда отношения только начинаются, и оба партнера испытывают целый спектр чувств, в том числе и переживания.
Чем он полезен?
Участвует в процессе обучения и запоминания,
повышает артериальное давление, частоту и силу сердечных сокращений,
увеличивает фильтрацию жидкости, кровоток в почках,
воздействует на формирование мотивации и чувства удовольствия.
Серотонин
Так называемый гормон удовольствия. Самая главная функция серотонина в нашем организме — это подъем настроения, который создается в коре головного мозга. У влюбленных этого гормона много, поэтому они всегда прекрасно себя чувствуют и практически не переживают из-за каких-то мелких проблем.
Если же в организме этого гормона недостаточно, то человек начинает страдать от депрессии.
Адреналин
Важнейший гормон, который вырабатывается с помощью мозгового вещества надпочечников.
— Он выбрасывается в кровь при испуге, давая нам возможность приспособиться к сложившейся ситуации, — поясняет Алексей Жито.
Под действием адреналина:
увеличивается частота и сила сокращений сердечной мышцы,
частота и глубина дыхания,
улучшается работоспособность мышц,
мышечная усталость наступает значительно позднее.
Эндорфины
Они вырабатываются при физическом контакте с объектом любви, например, при объятиях и поцелуях.
Эндорфины приносят ощущение благополучия и защищенности. Кстати, любопытный факт: больше всего эндорфинов вырабатывается во время занятий сексом или спортом.
Окситоцин
Это гормон нежности и привязанности. Он играет важную роль в регуляции социального поведения.
Под действием окситоцина люди становятся добрее, доверчивее, внимательнее к другим. Выработка этого гормона происходит у влюбленных, когда отношения переходят в фазу взаимной любви и уверенности друг в друге.
— Конечно, существует еще много гормонов, которые вырабатываются, когда мы влюблены и счастливы, но эти пять можно назвать основными. Главное, что хочу донести — чем больше вырабатывается гормонов любви, — тем лучше для нашего организма. Поэтому любите и будете здоровыми, — заключил Алексей Жито.
Влюбленность и похудение
Замечали такое: вы не меняете рацион и привычки, но почему-то худеете без труда? Любовь действительно помогает победить ожирение, этому есть научное объяснение, говорит Зухра Павлова.
— Ожирение — очень сложное и многофакторное заболевание, в основе которого лежит воспаление. И управляет всем голова — центр регуляции энергетических процессов находится в мозге, преимущественно в гипоталамусе, — говорит эндокринолог.
Одним из ключевых игроков системы подавления аппетита и повышения чувства сытости считается альфа-меланоцитстимулирующий гормон a-MSH. Он еще и
Казалось бы, причем тут любовь? Все довольно просто: гормон счастья серотонин, активно вырабатывающийся у человека в состоянии влюбленности, существенно увеличивает синтез a-MSH (подавляющего аппетит гормона) и уменьшает синтез гормона, стимулирующего аппетит -агути-подобного пептида -AgRP. Получается, наше тело начинает процесс усиленного жиросжигания без всяких физических усилий.
— Впрочем, чтобы быть счастливым, не обязательно влюбляться. Попробуйте находить радость в ежедневной жизни, и вы увидите, как тают ваши лишние килограммы, — заключила Зухра Павлова.