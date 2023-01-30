Как часто вы измеряете давление? Скорее всего, те, кто относительно молод, вообще не знают точные цифры своего давления. Люди постарше, после 40-50 лет, стараются следить за показателями, но даже им порой непонятно, где связь, — вроде нет стрессов, волнений, все как обычно, а давление подскочило.
Конечно, это может быть и дебютом гипертонической болезни, при которой повышение давления — одно из ключевых проявлений. Но иногда на цифры тонометра влияют и другие заболевания. Подробнее об этом «Доктор Питер» поговорил с Ольгой Любавиной — врачом-кардиологом, терапевтом клиники АБИА.
Давление — это не болезнь
Повышение давления — это симптом, который может возникать из-за гипертонической болезни. Сосуды сужаются, сердце работает активнее, чтобы с помощью усиленного давления протолкнуть кровь до капилляров. При этой патологии повышенное давление — один из ключевых и постоянных признаков.
Лечение назначают комплексное, и зачастую пожизненное, чтобы постоянно контролировать уровень артериального давления и предупреждать осложнения. Но бывают и другие проблемы со здоровьем, при которых причина скачков давления — нарушения в работе органов.
Где искать проблему?
У относительно молодых людей гипертоническая болезнь пока еще считается редкостью. Поэтому у них изначально исключают все возможные причины, которые могли бы повышать давление.
Резкий спазм сосудов на фоне стрессовых и физических нагрузок, переутомления, течения острых респираторных заболеваний, волнения, недостаточность сна, погрешности в питании и приеме алкоголя.
Реакции сосудов на фоне приема лекарственных препаратов (например, НПВС, антиангинальных, миорелаксантов).
Давление может повышаться на фоне болевого синдрома (если болит спина, сердце).
Может давать повышение давления метеозависимость.
Отдельно выделяется артериальная гипертензия белого халата, или, проще говоря, волнение и страх на приеме врача, в клинике.
Повышением давления могут сопровождаться панические атаки.
В этих случаях нужно исключить источник раздражения, устранить провоцирующий фактор — давление нормализуется.
Проблемы с сердцем и сосудами
Закономерно, что проблемы самого сердца или болезни, повреждения сосудов тоже могут стать провокаторами повышенного давления. Среди основных можно выделить:
атеросклероз аорты, коронарных и церебральных сосудов;
аневризму аорты;
ОНМК — острые нарушения мозгового кровообращения;
легочную гипертензию;
клапанные пороки — врожденные и приобретенные.
Злокачественные опухоли
Вторичные причины развития гипертензии — это заболевания почек, патологии надпочечников, новообразования головного мозга, онкологические заболевания, гормональные дисфункции и гормон-продуцирующие опухоли.
Самая известная из опухолей, которая может давать очень стойкое повышенное давление, — феохромоцитома. Она может поражать надпочечники или возникает в других тканях, производит большое количество гормонов, сужающих сосуды, из-за чего давление постоянно повышено и крайне плохо снижается.
При обезвоживании и сгущении крови
Для того чтобы кровь активно циркулировала по сосудам, она должна иметь определенный уровень текучести — соотношения клеток, белков, жиров, различных молекул и плазмы. Отношение форменных элементов к плазме называют гематокритом — в норме он составляет 37-42%. При сгущении крови, когда жидкости становится меньше, а клеток на этом фоне больше — кровь густеет. Проталкивать такое «желе» по сосудам сложнее, нужно повышать давление.
Для профилактики подобного состояния важно потреблять достаточно жидкости, есть достаточно белка, который удерживает воду внутри сосудов, отказаться от избыточного количества соленой пищи.
После алкоголя
Еще один важный момент — употребление алкоголя. Многие считают, что стопка-другая спиртного помогает расширить сосуды и снизить давление, но этот эффект спиртных напитков — временный. И чем большие дозы этилового спирта попадают в кровь, тем активнее на это реагируют сосуды. В результате на смену временному расширению сосудов приходит их спазм, давление повышается.
Еще серьезнее ситуация при похмелье, на фоне интоксикации продуктами метаболизма этилового спирта. Головная боль, тошнота, недомогание и головокружение приводят к резким скачкам давления. В периоды похмелья повышаются риски сосудистых катастроф — развития инфаркта, инсульта, гипертонического криза, который наносит серьезный вред здоровью.