Как часто вы измеряете давление? Скорее всего, те, кто относительно молод, вообще не знают точные цифры своего давления. Люди постарше, после 40-50 лет, стараются следить за показателями, но даже им порой непонятно, где связь, — вроде нет стрессов, волнений, все как обычно, а давление подскочило.

Конечно, это может быть и дебютом гипертонической болезни, при которой повышение давления — одно из ключевых проявлений. Но иногда на цифры тонометра влияют и другие заболевания. Подробнее об этом «Доктор Питер» поговорил с Ольгой Любавиной — врачом-кардиологом, терапевтом клиники АБИА.