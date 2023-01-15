1. Источник энергии

Примерно 80% состава меда приходится на углеводы — фруктозу и глюкозу. В отличие от обычного сахара эти соединения легче усваиваются, не вредят зубной эмали и при этом дают необходимый для человека заряд энергии. Особое значение имеет глюкоза — она отвечает, в том числе, за поддержку работы мозга и мышц.

2. Природный антисептик

Мед известен своими антисептическими и антибактериальными свойствами, за которые отвечают входящие в его состав фитонциды. Эти вещества способны предотвращать размножение болезнетворных бактерий. Именно поэтому мед часто рекомендуют использовать для лечения простудных заболеваний.

В качестве природного антисептика продукт можно даже применять при ожогах и ранах. Мед обеззараживает пораженный участок кожи, блокирует развитие инфекции и уменьшает болевой синдром.

3. Сладкий антиоксидант

Мед содержит органические фенольные кислоты и флавоноиды — органические соединения, обладающие антиоксидантным эффектом. Они укрепляют иммунитет человека и защищают клетки нашего организма от воздействия вредных веществ, тем самым замедляя процессы старения.

4. Регулятор давления

За счет биологически активных веществ в составе мед полезен для сердечно-сосудистой системы. В зависимости от потребности организма продукт может как понижать, так и повышать артериальное давление. Кроме того, он помогает снижать уровень холестерина в крови, что важно для тонуса сосудов.

5. «Лекарство» от кашля

Во время простуды продукт способен смягчать приступы кашля. Даже небольшая порция меда усиливает выработку слюны — она, в свою очередь, увлажняет дыхательные пути, успокаивает раздражение горла. Оптимальный вариант — съесть 1–2 чайные ложки меда перед сном. Это поможет решить проблему ночного кашля и нормально выспаться.

Во время простуды, если надо смягчить сухой кашель, можно также пить молоко с медом. Главное — не нагревать молоко слишком сильно и не использовать напиток при высокой температуре тела.