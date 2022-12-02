Какими бы полезными ни были компоненты качественных алкогольных напитков — выдержанного марочного коньяка, красного или белого вина, сваренных из отборных сортов солода и хмеля разных видов пива, — всю их потенциальную пользу напрочь перечеркивает алкоголь. Данные международных исследований категорично утверждают: безопасных доз алкоголя не существует.
Поэтому важно максимально сокращать количество алкоголя, который вы употребляете. Особенно это необходимо людям, которые страдают от колебаний артериального давления. Помимо основных эффектов, которые провоцирует алкоголь, компоненты спиртных напитков могут влиять на сосудистый тонус. Из-за этого возможно развитие и гипотонии, и гипертонического криза. Подробнее об этом «Доктору Питеру» рассказал терапевт, аллерголог-иммунолог, гастроэнтеролог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Александр Андреев.
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Последствия вплоть до инфаркта и инсульта
Артериальная гипертензия — одна из наиболее распространенных патологий, относящаяся к группе сердечно-сосудистых поражений. Основная проблема при данном заболевании — повышение АД выше строго определенных норм, из-за чего страдают органы и ткани, возникают риски серьезных осложнений. Если не контролировать давление, возникают угрозы инфарктов и инсультов.
Многолетние исследования определили — алкоголь на фоне гипертонии ухудшает состояние человека. Если в небольших дозах и крайне редко спиртные напитки временно могут снизить давление, то при частом потреблении они его существенно повышают. Прием спиртного повышает и без того значительные риски кровоизлияний в мозг, инфаркта, поскольку это сильный стресс для организма.
Разные виды спиртных напитков обладают дополнительными эффектами в отношении давления за счет содержания в составе биологически активных соединений. Их тоже нужно учитывать.
Что говорят врачи
По мнению доктора Андреева, с которым согласны большинство экспертов, спиртное пользы не принесет. Многие люди придерживаются мнения, что алкоголь способствует нормализации артериального давления. Особенно часто спиртным советуют «лечить» артериальную гипертензию — повышенное давление.
С медицинской точки зрения, подобные советы — не более чем опасный и вредный миф. Алкоголь в равной степени негативно влияет на людей как с пониженным, так и с повышенным давлением.
Алкоголь при пониженном давлении
Спиртное расширяет стенки сосудов и ослабляет их тонус, который у людей с артериальной гипотензией (постоянным низким давлением) и без того нарушен. Даже небольшая доза алкоголя способна спровоцировать резкое падение давления.
Одновременно нарушается и вся система кровообращения, из-за чего к конечностям перестает поступать достаточное количество крови. В результате у человека появляется онемение в руках и ногах. Сосудорасширяющий эффект алкогольных напитков опасен для гипотоников приступами сильной слабости, головокружениями и ухудшением зрения. В отдельных случаях алкоголь при пониженном давлении также может стать причиной обморока.
Алкоголь при повышенном давлении
Согласно популярному мнению, алкоголь помогает «сбить» повышенное давление. Но что на самом деле происходит с нашим кровообращением после бокала спиртного? Вначале кровеносные сосуды расширяются, из-за чего артериальное давление действительно снижается. Но этот эффект оказывается крайне непродолжительным.
Через какое-то время стенки сосудов сужаются обратно, причем происходит это крайне резко. Особенно если не ограничиться умеренной дозой, а продолжать алкогольные возлияния. Под воздействием сужения сосудов давление моментально «взлетает» вверх. В результате вместо улучшения самочувствия человек получает скачки давления. Подобные «артериальные качели» вредны всем, но при гипертонии могут быть особенно опасны.
Напитки выбирайте крайне осторожно
Людям с повышенным давлением стоит с осторожностью употреблять не только крепкое спиртное, но и пиво. Дело в том, что при артериальной гипертензии в принципе следует следить за питьевым режимом. Слишком большое количество жидкости увеличивает объем циркулирующей крови и усиливает нагрузку на сердце.
Так что пол-литра, а тем более литр или более пенного напитка для гипертоника — слишком большая «роскошь». Вино помимо влияния на сосуды может стать провокатором мигрени, что не добавит человеку приятных ощущений. Крепкие напитки — водка, коньяк, ром и т.д. — должны употребляться в очень малых количествах, не более 1–2 рюмок и не чаще 1–2 раз в месяц.
Алкоголь — это стресс для тела
Алкоголь стимулирует выработку в организме кортизола — гормона стресса. Помимо прочих негативных проявлений, он может снижать эффект от лекарственных средств. Этот момент следует учитывать людям, которые постоянно принимают таблетки от повышенного давления.