Какими бы полезными ни были компоненты качественных алкогольных напитков — выдержанного марочного коньяка, красного или белого вина, сваренных из отборных сортов солода и хмеля разных видов пива, — всю их потенциальную пользу напрочь перечеркивает алкоголь. Данные международных исследований категорично утверждают: безопасных доз алкоголя не существует.

Поэтому важно максимально сокращать количество алкоголя, который вы употребляете. Особенно это необходимо людям, которые страдают от колебаний артериального давления. Помимо основных эффектов, которые провоцирует алкоголь, компоненты спиртных напитков могут влиять на сосудистый тонус. Из-за этого возможно развитие и гипотонии, и гипертонического криза. Подробнее об этом «Доктору Питеру» рассказал терапевт, аллерголог-иммунолог, гастроэнтеролог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Александр Андреев.