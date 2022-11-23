«Посеешь характер — пожнешь судьбу»
Новое исследование предполагает, что от высокого давления могут чаще страдать люди с определенными чертами характера. Об этом говорится в публикации в журнале
Исследователи из Шанхая провели научные изыскания, чтобы определить, существует ли связь между определенными типами личности и риском получить диагноз «гипертония».
Они обнаружили, что высокое артериальное давление было тесно связано с невротическими чертами в характере человека.
«Люди с невротизмом чувствительны к критике других, часто самокритичны и легко впадают в тревогу, гнев, беспокойство, враждебность, депрессию», —
Держите давление под контролем
Ученые также выяснили, что, если человек может справиться с высоким давлением, он, в свою очередь, сможет улучшить и свой характер, поскольку есть прямая связь между давлением, мозгом и сердцем.
Исследование предполагает, что мониторинг артериального давления у тех, кто страдает от гипертонии, потенциально может решить проблемы с психическим здоровьем, связанные с невротизмом, например справиться с высоким уровнем стресса.
«Контроль за своим давлением полезен для уменьшения невротизма, расстройств настроения, вызывающих невротизм, и риска сердечно-сосудистых заболеваний», — резюмируют исследователи.
Как часто измерять давление
Нормой артериального давления для здорового человека считается 120/80 мм рт. ст. или небольшие отклонения от эталонных цифр. Измерять показатели надо правильно — в спокойном состоянии, сидя на твердой поверхности, не разговаривая, перед этим не курить, не есть и не заниматься спортом.
Важно учитывать синдром белого халата, который может вызвать повышение цифр на тонометре, если вы измеряете давление в кабинете врача.
Пациентам с повышенным давлением нужно измерять его 2–3 раза в день в зависимости от назначенной терапии. Если появляются сопутствующие отклонения: болит или кружится голова, появляется тошнота, — то в этом случае давление нужно измерить дополнительно. Надо понимать, что часто симптомы гипотонии и гипертонии очень схожи.
Повышенное или высокое давление (выше 120/80) может провоцировать инфаркты, инсульты, ишемическую болезнь сердца. И даже в том случе, когда вы не чувствуете себя при этом плохо.