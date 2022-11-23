Как часто измерять давление

Нормой артериального давления для здорового человека считается 120/80 мм рт. ст. или небольшие отклонения от эталонных цифр. Измерять показатели надо правильно — в спокойном состоянии, сидя на твердой поверхности, не разговаривая, перед этим не курить, не есть и не заниматься спортом.

Важно учитывать синдром белого халата, который может вызвать повышение цифр на тонометре, если вы измеряете давление в кабинете врача.

Пациентам с повышенным давлением нужно измерять его 2–3 раза в день в зависимости от назначенной терапии. Если появляются сопутствующие отклонения: болит или кружится голова, появляется тошнота, — то в этом случае давление нужно измерить дополнительно. Надо понимать, что часто симптомы гипотонии и гипертонии очень схожи.

Повышенное или высокое давление (выше 120/80) может провоцировать инфаркты, инсульты, ишемическую болезнь сердца. И даже в том случе, когда вы не чувствуете себя при этом плохо.