— При маскированной артериальной гипертензии частота поражения органов-мишеней — сердца, почек, сосудов, головного мозга — в 2 раза выше по сравнению с нормотониками, а риск развития сердечно-сосудистых катастроф (инсультов, инфарктов) практически сопоставим с гипертониками, — предупредил в своем телеграм-канале Тамаз Гаглошвили.

По словам кардиолога, выявить такую невидимую гипертонию можно с помощью суточного мониторинга давления (СМАД). Сам же человек может понять, что что-то не в порядке, если будет измерять АД трижды в день — после пробуждения, в течение дня и перед сном. Показатели тонометра надо записывать в дневник на протяжении двух недель, а потом при необходимости показать врачу.

— Если у вас выявили маскированную гипертонию, самое главное — не паниковать, не накручивать мысли, не думать о плохом и страшном — это только усугубляет состояние. Маскированная АГ — важный сигнал организма, что нужно что-то менять в жизни, — считает Тамаз Гаглошвили.