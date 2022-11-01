Многие боятся онкологии — опухоль осязаема, а в некоторых случаях диагноз смертельный. Но среди причин печальных исходов она заметно уступает нарушениям в работе сердца и сосудов. А все начинается с гипертонии, которую очень сложно почувствовать — можно только «поймать» на тонометре, если измерять давление хотя бы два раза в день.
кардиолог научной лаборатории эпидемиологии неинфекционных заболеваний НМИЦ им. Алмазова
— Контролировать артериальное давление необходимо всем взрослым людям начиная с 18 лет, — говорит врач-кардиолог, научный сотрудник эпидемиологии неинфекционных заболеваний Центра Алмазова Мария Бояринова. — Конечно, при хорошем самочувствии, отсутствии факторов риска заболеваний сердца и сосудов не обязательно делать это ежедневно, но периодический контроль должен быть.
Особенно важно измерять давление людям, у которых есть отягощенная наследственность — инфаркты или инсульты у родителей, гипертоническая болезнь у мужчин младше 55 лет и у женщин младше 65 лет.
— При домашнем измерении артериальное давление считается повышенным при значениях более 135/85 мм рт. ст., на приеме врача — более 140/90 мм рт. ст., — уточнила Мария Бояринова. — В этом случае необходимо измерять давление дважды в день — утром и вечером.
Но это не означает, что за тонометр надо хвататься сразу после пробуждения. Кардиолог рекомендует это делать после недолгого бодрствования: умойтесь, оденьтесь и перед завтраком проконтролируйте данные. Вечером же идеальное время — через 30 минут после ужина, при этом не курите, не пейте кофе, исключите физическую нагрузку.
Как измерять давление
Сядьте и посидите 5 минут.
Выбирайте ту руку, на которой давление обычно выше.
Опирайтесь на спинку стула или дивана.
Не скрещивайте ноги и не поднимайте их.
Расположите руку так, чтобы наложенная манжета была на уровне сердца.
Расслабьте спину и руки.
— Для наибольшей точности — при наличии достаточного времени или при соответствующем указании врача — исследование выполняют три раза с интервалом в 1–2 минуты с расчетом среднего значения последних двух измерений, — советует кардиолог Центра Алмазова. — Подобные замеры обычно требуются в ситуации, когда разница между показателями давления составляет 10 мм рт. ст. и более. Альтернативный вариант — сделать 2 измерения, также с интервалом 1–2 минуты, зафиксировать оба значения.
Данные эксперт рекомендует записывать в дневник и показывать записи своему врачу на каждом приеме.
Кстати, не всегда давление — это показатель гипертонии. В некоторых случаях это может быть реакцией организма на стресс или на физическую нагрузку. У здорового человека давление быстро возвращается к норме после того, как он успокоится или прекратит нагрузку.
— Существуют гипертензивные реакции на те же самые факторы, когда артериальное давление повышается чрезмерно, неадекватно, с длительным периодом возвращения к оптимальным показателям, и это уже не является нормой, — предупреждает Мария Бояринова. — Можно предположить, что система регуляции давления в организме по какой-то причине «дает сбои».
То же самое может происходить из-за каких-либо продуктов — кофе, солений. В любом случае, если давление не нормализуется после устранения возможной причины подъема или держится повышенным несколько дней подряд, это повод срочно обратиться к врачу.
Бывают случаи, когда давление повышается только при измерении в медучреждении. Это может быть артериальная гипертензия «белого халата».
— Связано это с тревожностью, — говорит врач. — Но даже такое состояние иногда требует назначения медикаментозной терапии, в случае если уже есть заболевания сердца, сосудов, почек.
Кстати, давление можно контролировать с помощью современных гаджетов — браслетов. Но это должно быть не основным и не единственным способом!
— Они являются помощниками и иногда позволяют выявить проблему в самом ее дебюте даже в отсутствие симптомов, но, с другой стороны, мы не можем опираться на гаджеты как на инструменты для постановки диагнозов, — говорит кардиолог Бояринова. — Для диагностики артериальной гипертензии должны использоваться сертифицированные тонометры для домашнего измерения и измерения на врачебном приеме, медицинские приборы для суточного измерения артериального давления.
Что помогает впервые выявить проблемы с сердцем
Самоконтроль давления и пульса в течение минимум семи дней.
ЭКГ в покое.
Анализ крови на глюкозу и липидный спектр натощак.
Еще одним способом контроля за артериальный давлением считается «суточный монитор». Он измеряет и фиксирует давление в течение суток в условиях реальной жизни, в том числе ночью.
— В результате мы получаем большой набор данных, позволяющих оценить суточные колебания артериального давления, что дает возможность поставить диагноз или оценить результат проводимой антигипертензивной терапии, — объяснила врач. — В целом такое исследование назначают в ситуации, когда нет четкой определенности в диагностике артериальной гипертензии или гипертонической болезни. Например, в случае гипертензии «белого халата», или так называемой «маскированной гипертензии», — когда у человека есть повышенное давление при домашнем измерении, а на приеме у врача все в пределах нормы.
«Суточный монитор» также помогает обнаружить ночное повышенное давление, которое может достигать действительно высоких значений при синдроме обструктивного апноэ сна — остановки дыхания во сне.
— В этом случае требуется лечение у специалистов-сомнологов.