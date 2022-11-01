— Контролировать артериальное давление необходимо всем взрослым людям начиная с 18 лет, — говорит врач-кардиолог, научный сотрудник эпидемиологии неинфекционных заболеваний Центра Алмазова Мария Бояринова. — Конечно, при хорошем самочувствии, отсутствии факторов риска заболеваний сердца и сосудов не обязательно делать это ежедневно, но периодический контроль должен быть.

Особенно важно измерять давление людям, у которых есть отягощенная наследственность — инфаркты или инсульты у родителей, гипертоническая болезнь у мужчин младше 55 лет и у женщин младше 65 лет.

— При домашнем измерении артериальное давление считается повышенным при значениях более 135/85 мм рт. ст., на приеме врача — более 140/90 мм рт. ст., — уточнила Мария Бояринова. — В этом случае необходимо измерять давление дважды в день — утром и вечером.