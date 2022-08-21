Если вы в них верите, берегитесь инфаркта: 9 популярных мифов о здоровье сердца

Молодым не грозят проблемы с сердцем — это самое популярное заблуждение. Мы наивно считаем, что проблемы с сердечно-сосудистой системой возникают только у пожилых людей. Риск некоторых заболеваний действительно повышается с возрастом, однако есть множество патологий, не зависящих от возраста.

Часто забывают и о факторах риска — злоупотребление спиртным, курение, лишний вес, сидячий образ жизни, генетика. За последние годы заболевания сердечно-сосудистой системы успели значительно «помолодеть». Так, инфаркты выявляют примерно у 10% людей в возрасте от 35 до 50 лет. «Доктор Питер» обсудил и другие заблуждения относительно болезней сердца и сосудов с Алексеем Киселевым, кардиологом, врачом первой категории.