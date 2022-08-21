Если вы в них верите, берегитесь инфаркта: 9 популярных мифов о здоровье сердца

Молодым не грозят проблемы с сердцем — это самое популярное заблуждение. Мы наивно считаем, что проблемы с сердечно-сосудистой системой возникают только у пожилых людей. Риск некоторых заболеваний действительно повышается с возрастом, однако есть множество патологий, не зависящих от возраста.
Часто забывают и о факторах риска — злоупотребление спиртным, курение, лишний вес, сидячий образ жизни, генетика. За последние годы заболевания сердечно-сосудистой системы успели значительно «помолодеть». Так, инфаркты выявляют примерно у 10% людей в возрасте от 35 до 50 лет. «Доктор Питер» обсудил и другие заблуждения относительно болезней сердца и сосудов с Алексеем Киселевым, кардиологом, врачом первой категории.
Врач-нефролог, кардиолог, врач первой квалификационной категории «СМ-Клиника»vk.com/smclinic_spb
Хорошая наследственность — значит, бояться нечего
Сердечно-сосудистые заболевания способны передаваться по наследству, это так. Однако генетика — хоть и важный, но не единственный фактор развития этих болезней. Большинство заболеваний мультифакториальные, то есть кроме генетики нужно много обстоятельств для развития заболевания. Немаловажное значение имеют питание, образ жизни, регулярные профилактические обследования.
Даже самая идеальная генетика не убережет подверженного стрессам курильщика от инфаркта. Точно так же это работает и в обратную сторону: при генетической предрасположенности риски можно нивелировать с помощью регулярных профилактических обследований и здорового образа жизни.
Сердечный приступ — это боль в груди
Боль в груди далеко не всегда выступает основным симптомом сердечного приступа. У некоторых пациентов болезненные ощущения в этой области вообще отсутствуют, зато на сердечный приступ могут указать совсем «нетипичные» проявления, которые легко спутать с симптомами других болезней.
К ним относятся сильная одышка, боль в спине, шее и челюстях, проблемы с желудочно-кишечным трактом: тошнота, рвота, диарея. При имеющемся сахарном диабете 2 типа инфаркт часто принимает «безболевую» форму и может проявиться как недомогание.
Заболевания сердца можно «пролечить» курсом таблеток
В отличие от гриппа такие болезни невозможно вылечить одной упаковкой таблеток. Поддержка сердечно-сосудистой системы требует длительного лечения. Например, при гипертонии лекарства нужно пить постоянно, а не только при резких скачках давления.
К сожалению, многие люди недооценивают важность медикаментозной терапии или боятся постоянно пить таблетки. В результате они игнорируют предписания кардиолога и прекращают принимать лекарства, из-за чего вскоре начинают чувствовать себя хуже. Самостоятельно бросать прием медикаментов не стоит.
При хорошем самочувствии лечить повышенное давление необязательно
Еще одно опасное заблуждение о болезнях сердца касается так называемого «рабочего давления». Считается, что если при повышенном давлении человек чувствует себя хорошо, то лечиться совсем не обязательно. Однако в действительности никакого «индивидуального» давления не существует.
Верхняя планка — 135/85. Все, что выше нее, — это уже повышенное давление. Даже если при этом человек чувствует себя отлично, риски серьезных осложнений никуда не деваются. Неслучайно гипертоническую болезнь часто называют «тихим убийцей». Поэтому ориентироваться всегда нужно на показатели тонометра, а не на собственное самочувствие.
Алкоголь помогает «почистить» сосуды
Целебные свойства особенно любят предписывать красному вину, где содержатся антиоксидантные вещества — полифенолы. Они действительно полезны для сосудов, но все-таки использовать алкоголь для профилактики сердечно-сосудистых болезней — не лучшая идея. Предотвратить атеросклероз с помощью вина все равно не получится.
Кроме того, алкоголь дает серьезную нагрузку на сердце и способствует развитию гипертонической болезни. Наконец, регулярное употребление спиртного негативно влияет на работу остальных систем и органов нашего организма.
Отказ от вредных привычек все равно не поможет
Даже столкнувшись с угрозой инфаркта, многие люди считают бессмысленным отказ от вредных привычек. «Слишком поздно что-то менять», — считают они. Это не так. Отказ от курения уже через несколько недель снизит риск сердечно-сосудистых заболеваний в несколько раз. Вне зависимости от того, как долго человек курил до того.
Точно так же это работает и с лишним весом. Для расчета рисков болезней сердца полезно использовать показатель индекса массы тела (ИМТ), показывающий соотношение роста человека к его весу. Вероятность развития сердечных болезней резко повышается, когда ИМТ преодолевает отметку в 25. Соответственно, при снижении индекса рисков также становится меньше.
Активные физические нагрузки предупредят болезни сердца
Слишком интенсивные физические нагрузки (поднятие тяжестей, многочасовое кардио) не только не защитят сердечно-сосудистую систему, но и могут повысить риск серьезных заболеваний. В том числе, ишемической болезни сердца, атеросклероза, инфаркта миокарда.
Для профилактики лучше задействовать умеренные, но регулярные физические нагрузки: плавание, скандинавскую ходьбу, езду на велосипеде или даже обычные прогулки. Такая активность не только тренирует сердце, но и помогает бороться со стрессом — еще одним фактором развития болезней сердца. Довольно часто изменение образа жизни и питания позволяет прекратить прием таблеток.
Жир — главный враг сердца
Насыщенные жиры животного происхождения полезны для организма, но лишь в умеренных количествах. Злоупотребление сливочным маслом или салом провоцирует повышение уровня холестерина в организме и отложение жировых бляшек на стенках сосудов, что в дальнейшем грозит развитием атеросклероза.
Часто в борьбе с холестерином люди «садятся» на жесткую диету и полностью отказываются от жиров. Это неправильно: в рацион обязательно стоит включить жирную рыбу и жиры растительного происхождения — оливковое масло, орехи, семечки, авокадо. Они нормализуют работу сердечно-сосудистой системы, помогают снизить уровень «плохого» холестерина и повышают тонус сосудов. Гораздо больший вклад в повышение уровня холестерина вносит употребление сладостей.