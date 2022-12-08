Кардиолог Бровин объяснил, как влияет на человека высокое атмосферное давление

Если вы не страдаете от капризов погоды, вам можно только позавидовать, в хорошем смысле этого слова. У метеозависимых людей на смену направления ветра, дождь, высокое или низкое давление организм реагирует загодя: может болеть голова, клонить в сон, бешено колотиться сердце.
На самом деле официального диагноза «метеозависимость» нет. Более корректно считать, что это реакция организма на изменения погодных условий, говорит врач Дмитрий Бровин.
Под ударом люди с хроническими заболеваниями
Врач-кардиолог, терапевт. Заведующий терапевтическим отделением стационара «ММЦ» на Малой Конюшенной.
— По одной из гипотез, причина метеозависимости кроется в нарушении ответной реакции организма в силу снижения адаптивных возможностей (в первую очередь, нервной и эндокринной систем). Проще говоря, у кого-то организм легко «переключается», подстраивается под изменения окружающей среды, а у кого-то — это долгий и сложный процесс, — поясняет врач.
Чаще всего от погодных изменений страдают люди, у которых есть какие-либо хронические заболевания:
сердечно-сосудистые: стенокардия, атеросклероз;
неврологические: например, мигрень;
психические: неврозы, депрессии, тревожные расстройства;
патологии опорно-двигательного аппарата: например, артрит.
Также от перемены погоды могут страдать те, у кого есть дефицит микро- и макроэлементов и кто редко бывает на свежем воздухе и ведет сидячий образ жизни.
Почему нет сил и хочется спать
Чаще всего при изменении погоды, особенно во время высокого атмосферного давления, человек жалуется на упадок сил — кажется, что даже руку поднять сложно. Еще один симптом — постоянно хочется спать, так сильно, словно сна не было больше суток.
Конечно, в этом может быть виновата и погода. Но все же стоит насторожиться, если эти симптомы преследуют вас часто, говорит врач.
- Упадок сил или сонливость — это неспецифические ощущения человека, причины могут быть совершенно разными, начиная от переутомления и заканчивая серьезными патологиями внутренних органов, — поясняет Дмитрий Бровин.
Основные заболевания, симптомом которых могут быть усталость и сонливость:
анемия;
апноэ сна;
нарушение функции щитовидной железы;
нарушение функции надпочечников;
низкое артериальное давление;
печеночная и сердечная недостаточность;
депрессивное расстройство.
Также сонливость считают побочным эффектом приема некоторых лекарственных препаратов. И конечно же, сонливость может быть проявлением метеочувствительности. Но важно понимать, что после изменения погодных условий этот симптом обязательно должен пройти.
Как высокое давление влияет на организм
Колебания атмосферного давления могут оказывать существенное влияние на самочувствие людей, особенно с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
- У пациентов с гипертонической болезнью по мере повышения атмосферного давления может ухудшаться течение артериальной гипертензии, а из-за изменения тонуса сосудов возрастает вероятность развития гипертонических кризов, — говорит Дмитрий Бровин.
Также стоит быть настороже тем, у кого диагностирована ишемическая болезнь сердца: могут учащаться приступы стенокардии.
Под воздействием повышенного атмосферного давления также может:
изменяться тонус сосудов головного мозга;
отекать слизистая носовой полости;
меняться давление во внутреннем ухе;
меняться внутрисуставное давление.
— Из-за чего могут учащаться головные боли, обостряться хронический ринит, ощущаться заложенность ушей или усиливаться боли в суставах, — поясняет эксперт.
Следует отметить, что на состояние человека также может влиять не сам перепад атмосферного давления, а паническое состояние ожидания этого периода, повышенная тревожность. Так что старайтесь сохранять спокойствие, это ваш главный союзник!
У меня зависимость от погоды, как быть?
Метеочувствительность может проявляться головной болью, снижением работоспособности, слабостью, недомоганием, мышечными или суставными болями, повышением артериального давления.
Для профилактики нужно соблюдать следующие рекомендации, говорит Дмитрий Бровин.
Вне зависимости от погоды и самочувствия, раз в год каждому человеку необходимо проходить диспансеризацию для раннего выявления хронических заболеваний.
Необходимо наладить режим сна: сон должен быть регулярным, в одно и то же время, не менее 8 часов в сутки.
Отказаться от вредных привычек.
Учиться справляться со стрессом: тут могут помочь медитации, любимое хобби, общение с близкими.
Отдавать предпочтение в рационе овощам, фруктам, белому мясу, рыбе.
Ограничить употребление сладкого, мучного и продуктов, содержащих трансжиры.
Что касается физической активности, то при плохом самочувствии, головокружениях и других проявлениях метеозависимости не стоит посещать интенсивные тренировки. Лучше всего сделать легкую зарядку (10-15 минут), а к регулярным занятиям вернуться после стабилизации состояния.