Кардиолог Бровин объяснил, как влияет на человека высокое атмосферное давление

— По одной из гипотез, причина метеозависимости кроется в нарушении ответной реакции организма в силу снижения адаптивных возможностей (в первую очередь, нервной и эндокринной систем). Проще говоря, у кого-то организм легко «переключается», подстраивается под изменения окружающей среды, а у кого-то — это долгий и сложный процесс , — поясняет врач.

Чаще всего от погодных изменений страдают люди, у которых есть какие-либо хронические заболевания:

Также от перемены погоды могут страдать те, у кого есть дефицит микро- и макроэлементов и кто редко бывает на свежем воздухе и ведет сидячий образ жизни.