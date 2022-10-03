Гинеколог Онегова рассказала, что происходит с женским организмом после 50 лет

И у мужчин, и у женщин организм растет до 26 лет. Потом уже медленно, но верно начинается увядание всех систем — проще говоря, мы стареем. Только вот женский и мужской организм стареют по-разному.
Зачастую женщинам тяжело переживать очередную гормональную перестройку, ведь именно после 50 у многих начинается менопауза, а здоровье резко ухудшается. Гинеколог рассказала, что именно происходит с нашими органами и психикой.
Акушер-гинеколог. Специалист Ленинградской областной клинической больницы
Неизбежный «переворот» — менопауза
Когда женщине в ближайшее время должно исполниться 50 лет или же юбилей был совсем недавно, важно знать, что в этот период начинает серьезно меняться гормональный фон — приближается менопауза.
— Менопауза наступает в разное время, чаще всего это период от 40 до 55 лет. Именно такой возраст считается нормой. В это время в организме женщины происходит снижение женских половых гормонов — эстрогенов — вследствие угасания функции яичников, — поясняет Светлана Онегова.
Учитывая, что рецепторы к эстрогенам есть во всех органах и тканях организма, их недостаток приводит к развитию климактерического синдрома.
Этот синдром можно заподозрить по следующим изменениям:
меняется психика женщины: она становится более нервной, у нее резко скачет настроение;
некоторые женщины начинают страдать от депрессии;
появляется нарушение сна, и чаще всего это именно бессонница;
снижается либидо;
происходят вегето-сосудистые изменения — так называемые «приливы» (ощущение жара). Появляется озноб, потливость;
может измениться привычное артериальное давление;
не обходится и без обменно-трофических изменений — это сухость кожи, выпадение волос, ломкие ногти.
— Важно упомянуть и про «урогенитальный синдром» — речь идет о нарушении мочеиспускания. Женщина может начать страдать от недержания мочи, боли при мочеиспускании, половом контакте. Это происходит из-за атрофии слизистой влагалища. С такими проблемами надо обязательно идти к гинекологу, — говорит врач.
Начинают стареть кости
Помимо гормональных перестроек, которые в большинстве случаев связаны именно с менопаузой, в женском организме происходит еще множество изменений. Например, стареют кости: они становятся более хрупкими, а суставы теряют свою былую подвижность.
— Здесь важно сказать про остеопороз — при этом диагнозе происходит снижение минерализации костей. Такой процесс приводит к повышенной ломкости костной ткани, резко возрастает риск переломов. Страдают суставы и хрящи: они становятся менее эластичными и подвижными. Отсюда боль, ограничение подвижности, — говорит Светлана Онегова.
Про «вязкость мышления»
Несомненно, изменения коснутся и когнитивных способностей — наш мозг такой же орган, который неизбежно стареет и даже немного «устает».
— В климактерическом периоде могут произойти следующие серьезные изменения: появляется «вязкость мышления» — мысли как будто путаются, их уже не так просто формулировать. У некоторых наблюдается нарушение пространственной ориентации, снижение памяти и как итог — развитие болезни Альцгеймера. Конечно, такое происходит далеко не с каждой женщиной, — говорит гинеколог.
Важно: раннее применение менопаузальной гормональной терапии — лучшая профилактика болезни Альцгеймера.
Остальные органы тоже под ударом
К примеру, может пострадать сердечно-сосудистая система. Если женщина не следит за состоянием сердца, сосудов, не уделяет должного внимания питанию, то повышается риск развития следующих патологий:
дислипидемии (аномально повышенный уровень липидов и/или липопротеинов в крови человека. — Прим. ред.),
поражения внутренних клеток сосудов, в результате чего может случиться инсульт или инфаркт.
Может пострадать и поджелудочная железа — об этом сигналит появившийся лишний вес, запись «инсулинорезистентность» в медицинской карте и развитие сахарного диабета.
— Эстрогены в женском организме вырабатываются из жировой ткани. При их дефиците начинает накапливаться жир, чтобы восполнить недостаток этих гормонов. В результате — ожирение, инсулинорезистентность и развитие сахарного диабета, — пояснила врач.
Помимо этого, возрастные изменения неизбежно коснутся и влагалища. Тут важно упомянуть про синдром вагинальной атрофии — изменений в уретре и наружных половых органах, говорит гинеколог.
Из-за гормональной перестройки происходит истончение слизистой, женщина может пожаловаться врачу на слабость сфинктера уретры — это приводит к недержанию мочи, сухости и жжению во влагалище, невозможности жить половой жизнью, рецидивирующим кольпитам.
Учитывая, что в коже есть рецепторы к эстрогенам, их снижение приводит к снижению тургора, эластичности. А волосы хуже растут и обильнее выпадают.
Как замедлить старение
Самое важное — это сбалансированное питание. Помните, что строгие диеты и ограничения не принесут пользы! В рационе должны быть белки, жиры и сложные углеводы, говорит гинеколог:
белки: мясо животных, домашней птицы, рыба, яйца, гречка, дикий и бурый рис, кус-кус, нут, белая чечевица, красная и белая фасоль, орехи;
жиры (омега-3, 6, альфа-линоленовая и линолевая кислоты) — рыба, авокадо и масло из авокадо, льняное, рапсовое, оливковое, кокосовое масла, сливочное масло;
углеводы — твердые сорта пшеницы, фрукты и овощи.
Важная деталь: так как менопауза нередко связана с набором лишнего веса, рекомендуется сочетать диету с физическими нагрузками.
На пользу пойдут регулярные кардионагрузки:
спортивная ходьба,
бег,
плавание,
гимнастика.
Они укрепят организм и обеспечат плавное и здоровое похудение.
Чтобы как можно дольше хорошо себя чувствовать и выглядеть моложе, помните: подход должен быть комплексным.
— Соблюдайте режим питания, труда и отдыха. Женщина должна высыпаться и уделять время себе. Но самым эффективным методом профилактики и лечения постменопаузального синдрома считается применение менопаузальной гормональной терапии. В настоящее время доказана ее клиническая эффективность, а также отсутствие влияния на развитие онкологических заболеваний. Доктор подберет вам препарат, который поможет чувствовать себя лучше, — заключила Светлана Онегова.