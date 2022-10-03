Гинеколог Онегова рассказала, что происходит с женским организмом после 50 лет

Неизбежный «переворот» — менопауза

Когда женщине в ближайшее время должно исполниться 50 лет или же юбилей был совсем недавно, важно знать, что в этот период начинает серьезно меняться гормональный фон — приближается менопауза.

— Менопауза наступает в разное время, чаще всего это период от 40 до 55 лет. Именно такой возраст считается нормой. В это время в организме женщины происходит снижение женских половых гормонов — эстрогенов — вследствие угасания функции яичников, — поясняет Светлана Онегова.

Учитывая, что рецепторы к эстрогенам есть во всех органах и тканях организма, их недостаток приводит к развитию климактерического синдрома.

Этот синдром можно заподозрить по следующим изменениям: