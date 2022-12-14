По словам эндокринолога Ильи Магери, гипотиреоз — это, вопреки распространенному убеждению, не снижение работы щитовидной железы, а ее истощение. Возникает оно на фоне высокой потребности тела в гормонах.

Для того, чтобы эффективно вылечить этот недуг, нужна помощь квалифицированных специалистов. Однако в наших силах также сделать все для того, чтобы сберечь гормоны.

Прежде всего, Илья Магеря в своем телеграм-канале советует приучить себя высыпаться. Дело в том, что мелатонин каждый день участвует в настройках работы щитовидной железы.

Засыпать лучше до 23 часов. Перед сном тщательно проветрите комнату, в которой вы будете отдыхать. Кстати, в постель лучше ложиться без одежды, но под теплое одеяло. Дневной сон тоже не навредит. Если есть возможность, постарайтесь спать хотя бы по 20 минут в обед.