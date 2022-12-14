Зима и конец года — непростое время для нашего организма. На улице мороз, солнца все меньше, усталости все больше, да и со сном проблемы… Поэтому именно сейчас — лучшее время для того, чтобы позаботиться о своем здоровье. Например, поработать над запасом гормонов, их производство в организме тоже очень сильно зависит от времени года и пейзажа за окном.
По словам эндокринолога Ильи Магери, гипотиреоз — это, вопреки распространенному убеждению, не снижение работы щитовидной железы, а ее истощение. Возникает оно на фоне высокой потребности тела в гормонах.
Для того, чтобы эффективно вылечить этот недуг, нужна помощь квалифицированных специалистов. Однако в наших силах также сделать все для того, чтобы сберечь гормоны.
Прежде всего, Илья Магеря в своем
Засыпать лучше до 23 часов. Перед сном тщательно проветрите комнату, в которой вы будете отдыхать. Кстати, в постель лучше ложиться без одежды, но под теплое одеяло. Дневной сон тоже не навредит. Если есть возможность, постарайтесь спать хотя бы по 20 минут в обед.
Также очень важно для здоровья щитовидной железы заботиться о своем психологическом комфорте. Дело в том, что кортизол мешает превращаться неактивным гормонам щитовидки в активные. Выберите любой комфортный для себя способ борьбы со стрессом: читайте книги, медитируйте, слушайте любимую музыку.
Один из самых важных советов в зимний период — старайтесь не замерзать. Переохлаждение, отмечает эндокринолог, забирает у вас энергию, а при гипотиреозе ее и так мало. Поэтому одевайтесь по погоде, носите шарф и варежки.
В попытках похудеть многие стараются сократить количество жирной пищи. Однако жиры нужны нашему телу, именно они дают энергию тепла. Обязательно включите в свой рацион полезные жиры. Еще можно обратить внимание на рыбий жир, этот популярный советский суперфуд часто недооценивают.
Как бы вы ни были заняты, постарайтесь выделить время для прогулок на свежем воздухе. А еще не забывайте периодически проветривать помещения: для образования гормонов щитовидной железы нужен кислород.
Делайте регулярно массаж лица и шеи. Главный принцип — двигаться сверху вниз и из центра в стороны.
Для щитовидной железы важны витамины, особенно аскорбиновая кислота и витамины группы В. Также для нормальной работы гормональной системы потребуются аминокислоты. А еще — микроэлементы: железо, селен, литий, йод.
Также полезно делать согревающие ванночки с солью. Натрий работает в качестве проводника йода в щитовидную железу.