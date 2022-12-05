Что может вызывать ощущения «кома в горле»? Многие уверены, что оно возникает из-за проблем с щитовидной железой и срочно бегут сдавать анализы на гормоны, но нередко это лишь психосоматическая проблема.
Эксперты — лор, эндокринолог и психолог — рассказали о самых частых причинах появления неприятного ощущения в горле.
врач-эндокринолог центра здоровья Verba Mayr
Ком в горле — причины и лечение
— Это состояние одинаково распространено у мужчин и женщин, — рассказала «Доктору Питеру» врач-эндокринолог центра здоровья Verba Mayr Наталья Кирдянкина. — В прошлом комок описывался как globus hystericus из-за его частой связи с менопаузой или психогенными факторами. Исторически считалось, что такое состояние имеет в первую очередь психологическое происхождение, отсюда и первоначальное название — «глобус истерикус». Сообщалось о повышенной тревожности, плохом настроении, невротизме у таких пациентов.
Однако с 1968 года, когда накопилось больше информации о таком состоянии, специалисты сформулировали более точный термин — globus pharyngeus («глоточный глобус»), поскольку связь с психогенными факторами не всякий раз прослеживалась.
Почему появляется чувство кома в горле
при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни;
нарушении моторики пищевода (в том числе и при ахалазии);
аномалиях верхнего пищеводного сфинктера;
дисфункции височно-нижнечелюстного сустава;
воспалении глотки;
увеличении язычных миндалин;
новообразованиях верхних дыхательных путей;
патологии со стороны щитовидной железы;
стрессе.
Врач-оториноларинголог, хирург, ринолог.
Мнение лор-врача
— Ощущение кома в горле могут давать казеозные пробки (тонзиллолиты) — белые или светло-желтые плотные комочки, как правило, имеющие неприятный запах, — разъясняет врач-оториноларинголог Анна Никитина. — Они образуются в лакунах (полостях) миндалин. Пробки состоят из погибших лейкоцитов, слущенного эпителия, микробов, слизи и остатков еды. Находясь в толще миндалин, пробки давят на ткани, создавая ощущение кома в горле.
Казеозные пробки могут образовываться и в здоровых миндалинах, но чаще их можно встретить при хроническом тонзиллите.
— Самостоятельно удалять эти пробки ни в коем случае нельзя! Миндалины богаты крупной сетью кровеносных сосудов. Небольшое повреждение слизистой может вызвать обильное кровотечение, — предупреждает Анна Никитина. — Лучше обратиться к ЛОР-врачу, и он выполнит промывание лакун миндалин подходящим способом. Уже после первой процедуры ощущается положительный эффект.
Ком в горле: диагностика
— Важно исключить связь с заболеваниями щитовидной железы и ларингофарингеальным рефлюксом, — говорит доктор Кирдянкина. — Последний известен как прямое раздражение и воспаление гортаноглотки при ретроградном токе желудочного содержимого. Симптом кома в горле появляется у 95% пациентов с этим заболеванием и часто сопровождается откашливанием, упорным кашлем и охриплостью голоса.
Симптом кома в горле также встречается в 30% случаев патологии щитовидной железы, отмечает врач.
— Это могут быть многоузловой зоб, тиреоидит, другие образования (фолликулярная аденома, карцинома). Для исключения патологии со стороны щитовидной железы, в том числе как причины globus pharyngeus, проводятся УЗИ щитовидной железы и исследование тиреоидного статуса (ТТГ, св. Т3, св. Т4, АТ-ТПО), — рекомендует врач-эндокринолог.
До трети пациентов с узловыми образованиями в щитовидной железе могут иметь симптом кома в горле.
Не только ком в горле: тревожные признаки
Если кроме кома в горле у вас есть эти симптомы, то вместе они могут говорить о серьезном органическом заболевании:
дисфагия (затруднение глотания);
одинофагия (боль при глотании);
боль в области шеи или в горле;
потеря веса;
охриплость голоса;
пальпируемое или видимое объемное образование;
прогрессирование симптомов.
— В ряде случаев чувство кома в горле наблюдается у людей с серьезными психическими сопутствующими заболеваниями, включая депрессию и агорафобию (боязнь открытого пространства, открытых дверей). И в этой ситуации обоснованно назначение специфической терапии антидепрессантами, — объяснила врач Наталья Кирдянкина.
психолог, психосинтез-терапевт, арт-терапевт
Ком в горле как последствие стресса
— Ком в горле во многих случаях — это укоренившийся спазм, сдавливающий определенные мышцы и даже сосуды. Кровь не поступает к тканям, находящимся рядом, щитовидная железа начинает разрастаться и тем самым «усиливать» себя. Мы должны понимать, что любой спазм — это стресс, — объясняет психолог Анна Рязанова. — Стресс возникает, когда тревоги и страхи проживаются нашим телом. То есть стресс — это не абстрактное понятие, а включенность тела в процесс. Вырабатываются гормоны стресса — кортизол, адреналин. Химический состав тела под влиянием тревожных мыслей, событий, поступков, страхов меняется, тело начинает функционировать биологически по-другому. В таком случае может быть увеличение щитовидки, появление зоба.
Важно понять причину стресса — найти ситуацию, которая запустила стрессовый механизм, приведший к появлению сильнейшего спазма, объясняет эксперт.
— Долгий спазм в горле действительно может восприниматься как ком, — говорит Анна Рязанова. — Он способен существовать даже десятилетия. Ком может появиться после какого-нибудь удара, оперативного вмешательства, когда тело остается в напряженном состоянии и не может расслабиться. Справиться с сильнейшим спазмом и комом в горле помогает метод терапевтического дыхания.
Ком в горле в психосоматике
— Причиной такого ощущения в горле может быть что-то невысказанное, что-то застрявшее в горле — какая-то обида, застывший крик, застывшая эмоция либо какое-то очень сильное тревожное чувство, которое мы не позволили себе выразить. Как говорится, наступили себе на горло, — рассказывает психолог. — Это может быть ситуация, которую мы, условно говоря, не можем ни проглотить, ни выплюнуть, но которая остается для нас травмирующей — и тогда тело берет на себя удержание этих подавленных эмоций.
— Ком в горле может быть связан с тем, что человек постоянно что-то не успевает, его тело работает не в той скорости, в какой ему хотелось бы, — продолжает эксперт.
— Возможно, присутствует даже какое-то насилие над телом, когда мы в состоянии стресса начинаем подгонять себя против воли, — пьем энергетики, чтобы успевать еще больше. Но ресурса в теле нет. В таком случае могут развиться серьезные проблемы с щитовидной железой, — отмечает психолог.
Также за ощущением кома может стоять сильный испуг, который мы пережили, задержав вздох и крик ужаса в горле.
— Любой спазм имеет физическую природу. Психосоматика подразумевает физические и физиологические проявления, хотя причиной служит эмоция, — резюмирует Анна Рязанова. — Решить проблему поможет обращение за помощью к опытному и грамотному специалисту по психосоматике, который сотрудничает с докторами.