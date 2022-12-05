Ком в горле в психосоматике

— Причиной такого ощущения в горле может быть что-то невысказанное, что-то застрявшее в горле — какая-то обида, застывший крик, застывшая эмоция либо какое-то очень сильное тревожное чувство, которое мы не позволили себе выразить. Как говорится, наступили себе на горло, — рассказывает психолог. — Это может быть ситуация, которую мы, условно говоря, не можем ни проглотить, ни выплюнуть, но которая остается для нас травмирующей — и тогда тело берет на себя удержание этих подавленных эмоций.

— Ком в горле может быть связан с тем, что человек постоянно что-то не успевает, его тело работает не в той скорости, в какой ему хотелось бы, — продолжает эксперт.

— Возможно, присутствует даже какое-то насилие над телом, когда мы в состоянии стресса начинаем подгонять себя против воли, — пьем энергетики, чтобы успевать еще больше. Но ресурса в теле нет. В таком случае могут развиться серьезные проблемы с щитовидной железой, — отмечает психолог.

Также за ощущением кома может стоять сильный испуг, который мы пережили, задержав вздох и крик ужаса в горле.

— Любой спазм имеет физическую природу. Психосоматика подразумевает физические и физиологические проявления, хотя причиной служит эмоция, — резюмирует Анна Рязанова. — Решить проблему поможет обращение за помощью к опытному и грамотному специалисту по психосоматике, который сотрудничает с докторами.