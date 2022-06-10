Опухоль у 62-летней женщины развивалась в левой доле щитовидной железы. Размер образования еще не достиг 4 сантиметров, поэтому пораженную часть органа можно было удалить по новой методике.

- В преддверии рта делают три порта (отверстия) 10 и 5 миллиметров. Их располагают таким образом, чтобы обойти ветви подбородочного нерва, который отвечает за чувствительность подбородка и нижней губы , — объяснили хирурги.

После этого врачи рассекают короткие мышцы шеи от подбородочной области до яремной вырезки. Вены и артерии, которые снабжают щитовидную железу, пересекают как можно ближе к органу. После того, как долю щитовидки отделили, ее помещают в специальный контейнер, который извлекают через центральный 10-миллиметровый разрез.