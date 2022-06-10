Самый главный страх при удалении щитовидной железы или ее части — это вероятная потеря голоса. На втором месте — шрам на месте разреза. Но когда речь идет о спасении жизни, все эти страхи уходят на второй план.
Хирург-онколог, радиолог, кандидат медицинских наук.
- До сих пор традиционной техникой выполнения операций на щитовидной железе считался метод хирургического доступа через разрез на шее (цервикальный разрез), — объяснил заведующий отделением лучевого и хирургического лечения заболеваний головы и шеи МРНЦ им. А.Ф. Цыба — филиала НМИЦ радиологии Минздрава России Вячеслав Полькин. — Но послеоперационные рубцы на шее, как правило, негативно влияли на качество жизни.
Вероятно, теперь одним страхом и негативным последствием удаления щитовидной железы станет меньше. Хирурги НМИЦ радиологии Минздрава России провели операцию по уникальной технологии. У 62-летней женщины удалили долю железы через преддверие рта, оно находится между нижней губой и нижними зубами. Методика называется трансоральная эндоскопическая гемитиреоидэктомия.
Подобные способы удаления стали возможны благодаря эндовидеохирургическим технологиям.
- Миниинвазивные (малотравматичные) вмешательства разделяют на цервикальные (шейные) и экстрацервикальные (внешейные), — объяснили в НМИЦ радиологии разницу в подходах.
Правда, внешейные вмешательства выполняют крайне редко, так как клиник, где были бы доступны необходимые технологии, не так уж и много. Равно, как и специалистов, у которых есть опыт подобных операций.
- В мировой и российской практике единицы таких случаев, — отмечает генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн.
Опухоль у 62-летней женщины развивалась в левой доле щитовидной железы. Размер образования еще не достиг 4 сантиметров, поэтому пораженную часть органа можно было удалить по новой методике.
- В преддверии рта делают три порта (отверстия) 10 и 5 миллиметров. Их располагают таким образом, чтобы обойти ветви подбородочного нерва, который отвечает за чувствительность подбородка и нижней губы, — объяснили хирурги.
После этого врачи рассекают короткие мышцы шеи от подбородочной области до яремной вырезки. Вены и артерии, которые снабжают щитовидную железу, пересекают как можно ближе к органу. После того, как долю щитовидки отделили, ее помещают в специальный контейнер, который извлекают через центральный 10-миллиметровый разрез.
Во время операции с помощью нейромониторинга врачи следят, чтобы не пострадал гортанный нерв. Благодаря этому удается избежать нарушения голоса.
- Преимущества этого метода: минимальная травматичность, уменьшение кровопотери, снижение болевого синдрома и потребности в обезболивающих, сокращение сроков нахождения в стационаре, быстрая реабилитация и отличные косметические результаты, — перечислил плюсы уникальной методики Вячеслав Полькин.
Прооперированная женщина сейчас уже готовится к выписке.
- Я довольна, что попала в хорошие руки, — говорит Любовь Александровна. — Дома меня ждет семья и надеюсь, что уже совсем скоро я увижу моих родных.
Злокачественные новообразования щитовидной железы встречаются не так уж редко.
- За 2021 год в России выявили 12 351 новый случай рака щитовидки, — сказал Андрей Каприн. — Мы стремимся совершенствовать хирургическое лечение, чтобы улучшить не только эстетический результат, но и дать толчок к развитию новых технологий.