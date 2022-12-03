Те люди, у которых уже есть аллергия разного типа: пищевая, кожная, на лекарства или пыльцу, нередко задумываются — можно ли заводить домашних питомцев, особенно опасения касаются детей. Взять щенка или котенка, а то и более необычного питомца — не так сложно. Другое дело пристроить зверя, если вдруг разовьется аллергия.

Сегодня в Сети предостаточно объявлений о продаже гипоаллергенных котят, щенков, крыс, хорьков. Реально ли это безопасные питомцы и их можно завести, даже если вы страдаете от разных форм аллергии? С этим вопросом «Доктор Питер» обратился к врачу-аллергологу Оксане Шабалиной.