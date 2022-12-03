Те люди, у которых уже есть аллергия разного типа: пищевая, кожная, на лекарства или пыльцу, нередко задумываются — можно ли заводить домашних питомцев, особенно опасения касаются детей. Взять щенка или котенка, а то и более необычного питомца — не так сложно. Другое дело пристроить зверя, если вдруг разовьется аллергия.
Сегодня в Сети предостаточно объявлений о продаже гипоаллергенных котят, щенков, крыс, хорьков. Реально ли это безопасные питомцы и их можно завести, даже если вы страдаете от разных форм аллергии? С этим вопросом «Доктор Питер» обратился к врачу-аллергологу Оксане Шабалиной.
Врач аллерголог-иммунолог высшей категории, взрослый и детский специалистЛичный сайт
Не только шерсть, но и другие раздражители
Реакции на домашних животных возникают при контакте с особыми белковыми молекулами. Они постоянно выделяются питомцем, попадают в организм человека и формируют негативную реакцию со стороны иммунной системы — аллергию. Чаще всего это респираторные проявления — чихание, кашель, насморк или покраснение глаз, хотя варианты могут быть очень разнообразными.
Не стоит думать, что в этом виновна только и исключительно шерсть животных. Сама по себе она не так аллергенна, как принято думать, чаще реакции возникают на компоненты слюны, частички кожи, кожное сало, микроскопические компоненты мочи и экскрементов. Они попадают на шерсть, а с нее — на руки и в дыхательные пути людей.
5 вариантов симптомов аллергических реакций на питомцев
Первые признаки аллергии, особенно если человек ранее не страдал подобными реакциями, можно легко спутать с другими болезнями — простудой, контактным дерматитом, конъюнктивитом и т. д. Кроме того, не всегда сразу понятно, что проблема именно в животном, особенно в ситуации, когда человек был в гостях в доме, где живут пушистики, или несколько раз пообщался с кошкой, кроликом или собакой.
Среди ведущих симптомов врачи выделяют следующие:
Ринит — это сильная заложенность носа, чихание, резко возникающие выделения из носа водянистого, обильного характера.
Конъюнктивит — припухлость и краснота век, покраснение белков глаз, слезотечение.
Приступ кашля, шумного затрудненного дыхания, стеснение в области грудной клетки, одышка, хрипы (астматический приступ).
Кожные реакции в местах контакта — зудящие красные волдыри, кожная сыпь, эрозии.
Пищеварительные расстройства — спазмы и боль в животе, приступы тошноты, расстройство кишечника.
Анафилактические реакции по типу крапивницы, отека Квинке или же развития шока исключительно редки при аллергии на животных, но полностью их исключать нельзя.
Гипоаллергенные животные — это миф
Оксана Шабалина замечает, что в своей 25-летней практике она сталкивалась с людьми, у которых развилась аллергия на разные породы кошек и собак. Причем происходило это, даже если у животного нет шерсти и подшерстка. Гипоаллергенных пород животных не существует. Реакции возможны даже на абсолютно голое животное.
Что же делать, если очень хочется питомца
Прежде чем заводить животное, любому человеку с возможной аллергией на питомцев необходимо сдать анализ крови на специфический иммуноглобулин Е к шерсти или эпителию кошки или собаки. Можно обратиться к аллергологу и провести кожное тестирование. Если есть вопросы и сомнения — обсудите их с врачом. Это гораздо лучше, чем сначала принести в дом животное, привязаться к нему, а затем подыскивать пушистику новое место жительства.
Если кот или пес живет давно — возможны реакции?
Да, к сожалению, такая ситуация не исключена. Особенно при наличии изначальной склонности к аллергическим реакциям. Конечно, концентрация аллергена во вдыхаемом воздухе тоже очень важна. Бывает так, что животное уже есть, оно определенное время живет вместе с вами, но постепенно развивается аллергия на него.
Хорошо, если животное маленькое, гладкошерстное и квартира или дом большие. Тогда необходимо, по возможности, убрать все пыленакопители — это ковры, мягкая мебель, проводить ежедневную влажную уборку, а в собственной спальне установить очиститель воздуха и на территорию этой комнаты животное не впускать. Шерсть животного желательно обработать специальным противоклещевым шампунем (важно подчеркнуть — клеща бытового).
Хотим собаку или кота: правила выбора
Если есть склонность к аллергии, но тесты отрицательные, то лучше выбирать не крупное и не пушистое животное. Рекомендуется забирать щенка или котенка только при повторном посещении выбранного питомника, первых хозяев и отсутствии какой-либо аллергической реакции при контакте с будущим четвероногим другом.
Важно выдержать интервал между первым и вторым посещением питомника — примерно 5-7 дней. Иммунитет познакомится с аллергеном, и если будет аллергическая реакция, то она проявится через это время при повторном контакте с животными.