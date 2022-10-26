Как разговаривать с кошкой на ее языке
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Все мы внутри немного котики. Иначе как объяснить феномен, который установили ученые из Университета Западного Парижа — Нантер-ля-Дефанс. Оказалось, что кошки способны различать человеческую речь, когда она обращена именно к ним. Животные распознают особый «кошачий тон».

Кошки могут изменить свое поведение, когда они слышат голос своего владельца, говорящего тоном, адресованным им, но не когда слышат голос незнакомца или голос хозяина, направленный на другого человека, — говорит одна из авторов исследования Шарлотта де Музон.

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В исследовании участвовали 16 кошек. Им давали послушать голоса своих хозяев и незнакомцев.

— Известно, что человеческий тон варьируется в зависимости от того, к кому обращена речь, — например, при разговоре с младенцами, — приводит пример в Springer Шарлотта де Музон. — Оказалось, что он также меняется при обращении к кошкам и собакам.

Единственное, было непонятно, как кошки реагируют на эти нюансы. И оказалось, что они их прекрасно улавливают. У «подопытных» кошек фиксировали движение ушей, расширение зрачка и движение хвоста как реакцию на голос.

— 10 из 16 кошек не реагировали на звуки голоса незнакомца, который называл их по имени, — говорят исследователи. — Но услышав голос хозяина, они тут же «оживлялись». Поворачивали уши к динамикам, больше двигались, у них расширялись зрачки.

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Также кошки чувствовали, когда речь хозяина обращена к ним, а когда — к другому человеку. И практически игнорировали голос незнакомого человека.

Возможно, дело в том, что люди воспринимают своих питомцев как детей и переходят на тон, с каким они привычно общаются с младенцами: «а кто у нас хороший мальчик?», «кто такой милый котеночек?»

— Мы повышаем голос, растягиваем гласные и задаем короткие повторяющиеся вопросы, — обращают внимание ученые.

В продолжении этого исследования ученые хотят выяснить, как ведут себя в таких же ситуациях более социализированные кошки, например те, кто довольно тесно общаются с незнакомыми людьми.

— Но даже результаты этого исследования показывают, что общительность кошек потенциально зависит от восприятия голоса говорящего, — говорят исследователи Университета Западного Парижа. — Отношения один на один очень важны для кошек и людей, чтобы сформировать прочные связи между хозяином и животным.

Алена Безменова