Все мы внутри немного котики. Иначе как объяснить феномен, который установили ученые из Университета Западного Парижа — Нантер-ля-Дефанс. Оказалось, что кошки способны различать человеческую речь, когда она обращена именно к ним. Животные распознают особый «кошачий тон».
— Кошки могут изменить свое поведение, когда они слышат голос своего владельца, говорящего тоном, адресованным им, но не когда слышат голос незнакомца или голос хозяина, направленный на другого человека, — говорит одна из авторов исследования Шарлотта де Музон.
В исследовании участвовали 16 кошек. Им давали послушать голоса своих хозяев и незнакомцев.
— Известно, что человеческий тон варьируется в зависимости от того, к кому обращена речь, — например, при разговоре с младенцами, — приводит пример в
Единственное, было непонятно, как кошки реагируют на эти нюансы. И оказалось, что они их прекрасно улавливают. У «подопытных» кошек фиксировали движение ушей, расширение зрачка и движение хвоста как реакцию на голос.
— 10 из 16 кошек не реагировали на звуки голоса незнакомца, который называл их по имени, — говорят исследователи. — Но услышав голос хозяина, они тут же «оживлялись». Поворачивали уши к динамикам, больше двигались, у них расширялись зрачки.
Также кошки чувствовали, когда речь хозяина обращена к ним, а когда — к другому человеку. И практически игнорировали голос незнакомого человека.
Возможно, дело в том, что люди воспринимают своих питомцев как детей и переходят на тон, с каким они привычно общаются с младенцами: «а кто у нас хороший мальчик?», «кто такой милый котеночек?»
— Мы повышаем голос, растягиваем гласные и задаем короткие повторяющиеся вопросы, — обращают внимание ученые.
В продолжении этого исследования ученые хотят выяснить, как ведут себя в таких же ситуациях более социализированные кошки, например те, кто довольно тесно общаются с незнакомыми людьми.
— Но даже результаты этого исследования показывают, что общительность кошек потенциально зависит от восприятия голоса говорящего, — говорят исследователи Университета Западного Парижа. — Отношения один на один очень важны для кошек и людей, чтобы сформировать прочные связи между хозяином и животным.