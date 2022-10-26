В исследовании участвовали 16 кошек. Им давали послушать голоса своих хозяев и незнакомцев.

— Известно, что человеческий тон варьируется в зависимости от того, к кому обращена речь, — например, при разговоре с младенцами, — приводит пример в Springer Шарлотта де Музон. — Оказалось, что он также меняется при обращении к кошкам и собакам.

Единственное, было непонятно, как кошки реагируют на эти нюансы. И оказалось, что они их прекрасно улавливают. У «подопытных» кошек фиксировали движение ушей, расширение зрачка и движение хвоста как реакцию на голос.

— 10 из 16 кошек не реагировали на звуки голоса незнакомца, который называл их по имени, — говорят исследователи. — Но услышав голос хозяина, они тут же «оживлялись». Поворачивали уши к динамикам, больше двигались, у них расширялись зрачки.