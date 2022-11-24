Интроверты и экстраверты

Экстраверты склонны заводить собак . Ведь с псом надо гулять несколько раз в день — собака не сможет без общения с сородичами и постоянных походов в туалет. Следовательно, хозяину придется долго находиться на улице, общаться с другими собачниками, особенно с теми, с чьим питомцем подружился его Рекс или Арчи.

С кошкой всё наоборот: животное держит дистанцию, ему комфортно быть одному в доме, гулять с ним не придется. Поэтому кошек чаще заводят интроверты или те, кто просто любит одиночество. У собачников же, скорее всего, будут семья и дети.

Согласно выводам ученых, собачники на 15% чаще, чем кошатники, бывают экстравертами. А еще любители собак на 13% приветливее и дружелюбнее кошатников.

Агрессивные и доверчивые

Что еще можно сказать о собачниках и кошатниках? Выбор питомца практически выдает характер человека с головой: