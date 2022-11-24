Ученые уверены: люди выбирают питомцев не просто так. Предпочтения могут многое рассказать о типе личности человека, его характере. Грамотный психолог способен объяснить, почему именно сейчас вы хотите кошку, хотя с самого детства мечтали о собаке.
Дело в том, что при выборе домашнего любимца хозяин понимает, что жизнь с кошкой и собакой будет сильно отличаться. Готов ли человек вставать рано утром, чтобы погулять с псом? Сможет ли он терпеть царапины на руках, разодранные обои и беготню по ночам, если заведет кота? Тут всё индивидуально и упирается в характер и эмоциональное состояние.
Интроверты и экстраверты
Экстраверты склонны заводить собак. Ведь с псом надо гулять несколько раз в день — собака не сможет без общения с сородичами и постоянных походов в туалет. Следовательно, хозяину придется долго находиться на улице, общаться с другими собачниками, особенно с теми, с чьим питомцем подружился его Рекс или Арчи.
С кошкой всё наоборот: животное держит дистанцию, ему комфортно быть одному в доме, гулять с ним не придется. Поэтому кошек чаще заводят интроверты или те, кто просто любит одиночество. У собачников же, скорее всего, будут семья и дети.
Согласно выводам ученых, собачники на 15% чаще, чем кошатники, бывают экстравертами. А еще любители собак на 13% приветливее и дружелюбнее кошатников.
Агрессивные и доверчивые
Что еще можно сказать о собачниках и кошатниках? Выбор питомца практически выдает характер человека с головой:
любители собак более дисциплинированные и активные — они чаще доводят дело до конца и держат слово;
кошатники эмоциональнее, любят искусство и путешествия, у них бурное воображение;
собачники агрессивнее, однако любят всё планировать и редко действуют спонтанно;
любители кошек, в отличие от любителей собак, более доверчивы, им не нужны доказательства, чтобы поверить другому;
у владельцев собак огромная любовь к детям. Кошатники же предпочитают спокойствие и любят больше проводить время сами с собой;
кошатники нередко услужливые, честные, прямые и хотят быть хорошими для всех. Собачники более склонны манипулировать и лгать.
Интересная деталь: если владельцу кошки предлагали щенка — любого, какого он захочет, — то тот чаще всего отвечал отказом. Хозяин собаки, наоборот, скорее бы согласился завести еще и котенка.
Для кого больше важна внешность питомца
Специалисты Американского общества по предотвращению жестокого обращения с животными проводили исследование, чтобы выяснить: кому всё-таки важнее внешность питомца? Результаты оказались весьма неожиданными: на внешность больше всего падки собачники!
Владельцы лабрадоров, терьеров, пуделей и других пород признались, что им было важно, как выглядит щенок. Но это не значит, что собачники предпочитают самых красивых или милых животных — они обращают внимание на черты, которые позволяют приписывать псу человеческие качества,
С кошатниками всё иначе: человеку было важнее, как именно кошка взаимодействует с людьми. Игрива ли она, любит ли ласкаться, слушает ли человеческую речь. Исходя из этого можно сделать вывод, что кошатники более рациональные, ведь они ориентируются на поведение питомца, а не на его внешний вид.