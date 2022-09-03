Как меняются самооценка и психика человека, когда в доме появляется собака

Кто лучше: кошки или собаки? Вопрос не из легких, ведь все они милые, доставляют своему хозяину массу положительных эмоций и точно не дадут заскучать. Некоторые так любят животных, что заводят сразу всех: и кошку, и собаку, и птичку, а к ним еще и морскую свинку в придачу.
Но все же решиться завести именно собаку многим людям сложнее. Особенно, если речь идет о крупной породе: овчарке, лабрадоре, добермане. С питомцем надо будет долго гулять в любую погоду, часто заниматься дрессировкой и уделять ему много времени — кошки в этом плане куда самостоятельнее. Однако это точно стоит того, говорят психолог и кинолог. Особенно, если собака — ваша давняя мечта.
психолог, преподаватель на кафедре психологии в университете «Синергия»
Почему вам так нужна собака
- Человек интуитивно понимает, что именно он обретет с появлением питомца в доме, поскольку в ходе эволюции люди бок о бок жили с собаками. Конечно же, изначально эти отношения были несколько другими, нежели сейчас, когда животное уже давно приручено. Однако основная составляющая этих взаимоотношений осталась прежней — это взаимная помощь. Раньше собака вместе с человеком добывать пищу, часть которой доставалась и самому животному. Сейчас же собака помогает хозяину «выжить в каменных джунглях», а «старший товарищ», в свою очередь, дарит ей кров, еду и уход, что тоже можно назвать взаимопомощью, — говорит психолог.
Одна из главных мотиваций завести собаку — это стремление к теплому эмоциональному взаимодействию с кем-либо. А так как собака — это то животное, которое способно анализировать, проявлять эмоции, давать обратную связь, то она отлично подойдет для этой цели.
Вторая причина, тесно связанная с первой — спасение от одиночества. Человек может ощущать себя одиноким, даже находясь в большой компании людей. Одиночество — это состояние, когда кажется, что твои взгляды и мнение никто не разделяет, а поскольку каждому хочется быть понятым кем-то, то появляется стремление завести питомца, который всегда чувствует настроение хозяина. Собака — это то животное, которое будет предана своему человеку при любых обстоятельствах.
Так мы плавно перешли к третьей причине — желанию быть лидером. Собака безоговорочно считает человека своим лидером, вожаком стаи (при правильном воспитании и отношении, разумеется).
- Человек, наделенный лидерскими качествами и не имеющий возможности реализовать их, страдает. Например, у него не сложился карьерный рост, нет семьи, друзья с ним не считаются, то есть по всем фронтам ему, лидеру, не везет: он нигде не главный. Но самореализоваться-то хочется, быть самим собой — хочется! Вот и получается, что собака может удовлетворить его потребности, стать отдушиной, — поясняет Аделина Борзова.
Четвертая причина — это желание заботиться о ком-то, сопереживать, сострадать. Эти черты присущи людям-альтруистам. Заботиться о других — очень важная для всего общества черта, она, в сущности, помогает человечеству выжить.
- Ведь забота о себе — это не только поход в SPA-салон и поездка на море. Это еще и действовать во благо, поступать так, чтобы даже через несколько лет оставалось приятное «послевкусие», — говорит эксперт.
Поэтому те, кто решает завести собаку из соображений заботы о ком-то, получают ряд плюсов, влияющих на многие аспекты жизни:
повышают самооценку (для альтруистов это особенно важно),
улучшают навыки коммуникации,
начинают получать больше удовольствия от жизни.
Пятая причина стремления завести собаку — желание развить ответственность у своего ребенка. Это действительно хорошая практика для детей, однако родителям важно понимать, что все должно быть по силам. Уход за собакой и ответственность за ее жизнь и здоровье не должны полностью лежать только на детях. Иначе данное обстоятельство может воспитать стремление избегать ответственности за кого-то, потому что это слишком сложно. Также родитель может таким образом неосознанно транслировать, что ответственность можно «спихивать» на того, кто помладше. Поэтому кормить, гулять, играть с питомцем должны и дети, и взрослые.
ветеринар, кинолог и зоопсихолог сервиса по выгулу и передержке животных «Гульдог»
- Еще одна причина завести питомца — это утрата. Собака помогает восстановиться после тяжелых жизненных ситуаций (развод, потеря близких), когда человек теряет желание жить. Животное получает преданного друга, а человек — осмысленность и стабильность, — говорит ветеринар.
Не стоит забывать и про мечту детства. Если ребенку не разрешали завести собаку, взрослея и обретая независимость от родителей, он стремится доказать, что имеет право на самостоятельное решение и ответственность. Здесь необходимо адекватно взвесить плюсы и минусы. Может быть такое, что человек не готов брать ответственность за свои поступки, оставшись инфантильным и зависимым от родителей эмоционально, и обвиняя их во всех бедах и неудачах.
Мало кто знает, но собака еще и помогает укрепить семью. Животное подтолкнет супругов к тому, чтобы чаще бывать дома, вместе заботиться о питомце. Так люди становятся ближе, узнают друг друга с новой стороны, а те эмоции, которые дарит щенок, точно пойдут всем на пользу!
Совет: не забирайте из приютов и не покупайте собаку импульсивно. Потратьте некоторое время на изучение местных приютов и спасательных организаций, прежде чем решить, что питомец теперь будет жить с вами.
Никогда не дарите собаку в качестве подарка, предварительно не поговорив с получателем об их готовности и способности ухаживать за собакой.
Как меняется психика человека, когда он заводит собаку
Когда человек взаимодействует с собакой, то у него:
поднимается самооценка;
он начинает лучше понимать себя и других людей;
начинает мыслить позитивнее — все дело в гормонах радости, которые вырабатываются всякий раз, когда человек гладит пушистого друга или когда питомец приносит мячик, преданно виляя хвостом.
- Многие аутотренинги по формированию позитивного взгляда на жизнь включают развитие навыка улыбаться по несколько раз в день. Однако для этого нужно заставить себя это сделать перед зеркалом. Общение же с собакой рождает улыбку естественным образом, что благоприятно влияет на человеческую психику. Рядом с собакой человек излучает позитив, уверенность и располагает к себе окружающих, — говорит Аделина Борзова.
Со временем у человека вырабатываются следующие черты характера, говорит Лидия Лисичкина:
терпение
сила воли
ответственность
понимание
внимательность
доброжелательность
Практически все собаководы считают питомца своим другом, полноценным членом семьи. Собака дает эмоциональный отклик, теплое общение, открывает большие возможности для новых социальных контактов.
- Взаимодействия с собаками полезны для людей, который пережили большой стресс, например, предательство любимого человека. Общение с собаками медики рекомендуют людям, которые страдают от депрессии и повышенного уровня тревожности и беспокойства, — рассказывает Лидия Лисичкина.
Присутствие собаки в доме или рядом на прогулке создает у человека чувство защищенности, что позволяет быть более расслабленным и спокойным. А все потому, что собаки прекрасно умеют распознавать человеческие эмоции.
Каким людям нельзя заводить собаку
Бывает так, что от питомца стоит отказаться.
- Не стоит заводить собаку людям, которые по 10-балльной шкале важности 10 баллов отдают чистоте в доме и только 2-3 балла самому желанию завести питомца. Такие люди будут каждый раз чувствовать сильное раздражение от того, что на диване снова шерсть, а корм рассыпан вокруг миски. Ежедневный стресс заставит владельца пожалеть о том, что он решил завести животное, сделав несчастным и себя, и его, — говорит психолог Аделина Борзова.
Кинолог и ветеринар Лидия Лисичкина уверена, что лучше не заводить собаку, если:
У вас мало времени на общение и заботу. Если вы много работаете, часто путешествуете или по другим причинам не можете ухаживать за собакой в течение дня — стоит отказаться о идеи завести питомца;
У вас уже есть питомцы, которые имеют плохой опыт общения с собаками, очень трусливы, проявляют агрессию или больны;
Вам не позволяет бюджет;
Скоро будет пополнение в семье (может стоит взять собаку, когда малыш немного подрастет? За всеми не уследишь, щенок — еще тот озорной ребенок).
Кому, наоборот, точно стоит завести собаку
Если вы на пенсии, работаете из дома или живете один — собака может принести вам радость и точно обеспечит активность;
Если вы долго работали волонтером в приютах, общались и помогали друзьям с их собаками и у вас все получалось;
У вас есть финансовые возможности содержать собаку;
Вы любите активный образ жизни.