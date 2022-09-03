Как меняются самооценка и психика человека, когда в доме появляется собака

Почему вам так нужна собака

- Человек интуитивно понимает, что именно он обретет с появлением питомца в доме, поскольку в ходе эволюции люди бок о бок жили с собаками. Конечно же, изначально эти отношения были несколько другими, нежели сейчас, когда животное уже давно приручено. Однако основная составляющая этих взаимоотношений осталась прежней — это взаимная помощь. Раньше собака вместе с человеком добывать пищу, часть которой доставалась и самому животному. Сейчас же собака помогает хозяину «выжить в каменных джунглях», а «старший товарищ», в свою очередь, дарит ей кров, еду и уход, что тоже можно назвать взаимопомощью, — говорит психолог.

Одна из главных мотиваций завести собаку — это стремление к теплому эмоциональному взаимодействию с кем-либо. А так как собака — это то животное, которое способно анализировать, проявлять эмоции, давать обратную связь, то она отлично подойдет для этой цели.

Вторая причина, тесно связанная с первой — спасение от одиночества. Человек может ощущать себя одиноким, даже находясь в большой компании людей. Одиночество — это состояние, когда кажется, что твои взгляды и мнение никто не разделяет, а поскольку каждому хочется быть понятым кем-то, то появляется стремление завести питомца, который всегда чувствует настроение хозяина. Собака — это то животное, которое будет предана своему человеку при любых обстоятельствах.