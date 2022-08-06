Родители часто приводят в пример своим детям-подросткам, которых не выгонишь из дома на улицу, самих себя в молодости. Они вспоминают гонки на великах, веселые игры, приключения во дворе, компании, разборки и даже драки.

Однако страсти, разворачивающиеся на просторах интернета, которым полностью поглощены современные дети и молодежь, могут быть куда более заманчивыми — это надо признать.

«Доктор Питер» поговорил с доцентом кафедры социальных технологий СЗИУ РАНХиГС о том, почему современной молодежи так глубоко плевать на все, что происходит не только вокруг них, но и с ними самими?