Родители часто приводят в пример своим детям-подросткам, которых не выгонишь из дома на улицу, самих себя в молодости. Они вспоминают гонки на великах, веселые игры, приключения во дворе, компании, разборки и даже драки.
Однако страсти, разворачивающиеся на просторах интернета, которым полностью поглощены современные дети и молодежь, могут быть куда более заманчивыми — это надо признать.
«Доктор Питер» поговорил с доцентом кафедры социальных технологий СЗИУ РАНХиГС о том, почему современной молодежи так глубоко плевать на все, что происходит не только вокруг них, но и с ними самими?
доцент кафедры социальных технологий СЗИУ РАНХиГС, эксперт по общественному здоровью и здравоохранению, кандидат медицинских наук
Две стороны одной медали
– Подростки, учитывая реалии социального общества, проживают большую часть своей жизни в виртуальном мегаполисе, который построен в пределах одного смартфона, — говорит доцент кафедры социальных технологий СЗИУ РАНХиГС, эксперт по общественному здоровью и здравоохранению Светлана Молчанова. — Мир молодых людей чрезвычайно оцифрован — они общаются в социальных сетях и приложениях, делятся со своими друзьями фото и видео и в целом отлично проводят время. При этом свой образ жизни они подкрепляют для родителей установкой: «цифровой опыт будет необходим при любом вероятном сценарии нашей будущей жизни» или «работа в Сети — вполне приемлемое рабочее место».
От лени до апатии один шаг
Иногда нежелание что-то делать как огромная волна обрушивается на любого человека — подобное состояние, в принципе, вполне себе норма, считает эксперт.
- Бывают периоды, когда и молодые люди хотят взять паузу и полениться, — рассказывает Светлана Молчанова. — Согласно исследованиям ученых, при перегрузке рабочего объема памяти начинает страдать функция внимания. Человек перестает концентрироваться в какой-то определенной области, и тогда организм отказывается делать абсолютно все.
Но если подросток попал в водоворот пассивности, то это чревато серьезными проблемами, подчеркивает специалист.
— Состояние, внешне похожее на лень, но гораздо более опасное — это апатия, — говорит Светлана Молчанова. — Этот синдром пришел из психиатрии и сопровождается общей потерей тонуса, вялостью и безразличием, утратой мотивации и эмоциональной реакции на происходящее.
Ничего я не хочу!
Апатия — это нередко характерное состояние для подростка, отмечает эксперт. Через подобное чувство у ребенка происходит процесс адаптации психики к внутренним и внешним раздражителям.
Причины апатии у подростка
следствие различных физиологических, анатомических и гормональных изменений;
длительное игнорирование потребностей ребенка со стороны родителей. Желание «вырваться из клетки» и стать более самостоятельным, потому что места «по росту» в доме все меньше и меньше, сталкивается со страхом мамы с папой перед взрослой жизнью своего ребенка;
следствие гиперопеки. У подростков, выросших в семье с авторитарным стилем воспитания, не прокачиваются навыки волевых усилий. Из-за этого ребята привыкают быть беспомощными. Они думают, что «все само собой сделается», «родители порешают» или, наоборот, постоянно ждут пинка судьбы и только после этого начинают чем-то заниматься;
вынужденное бездействие. Когда неразрешенный конфликт становится камнем преткновения между родителями и ребенком, то обида начинает бродить внутри подростка. Из-за невозможности противостоять взрослым он начинает проявлять свой негатив через саботаж, игнорирование просьб, пассивность в учебе и дополнительных занятиях.
«Молодость — это недостаток, который быстро проходит»
- Как бы там ни было, подростковый возраст — это серьезное испытание как для самого молодого человека, так и для взрослых, которые рядом, — объясняет Светлана Молчанова. — И надо понимать, что у взрослеющих юноши или девушки даже при внешнем благополучии внутри бурлит множество страстей и переживаний, мук и счастливых озарений, — говорит Светлана Молчанова.
Эксперт отмечает, что неплохо, если в родители в ситуации, если им сложно стало находить общий язык с ребенком, обращаются к психологу — зачастую сначала помочь надо самому себе.