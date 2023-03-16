Повышенный холестерин: 5 способов решить проблему без таблеток

Начните больше двигаться

— Физическая активность может уменьшить уровень холестерина и повысить уровень липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) — «хорошего» холестерина, — говорит терапевт Кузьменко. — Важно, что считается только та нагрузка, на которую было специально выделено время.

По словам врача, минимум активности, если вы хотите понизить холестерин — 30 минут в день пять раз в неделю с обязательным увеличением частоты сердечных сокращений во время тренировки.

— Неспешная прогулка, при которой сердце не будет биться быстрее, — это хорошо, но эффекта, скорее всего, не будет, — отмечает терапевт. - То, что человек проходит в течение дня в медленном темпе, не считается.

Это простое упражнение, которому уже 800 лет, снизит холестерин и защитит сердце

Бросайте курить

— Это один из самых действенных способов, если вы курильщик, улучшить уровень холестерина ЛПВП, — рассказывает Филипп Кузьменко. — Через год после отказа от курения риск сердечно-сосудистых заболеваний уменьшается вдвое по сравнению с теми, кто продолжает «смолить».

Похудейте

Даже 1-2 килограмма лишнего веса влияют на уровень холестерина, уверен врач.

— Ищите способы включить больше активности в свой распорядок дня, например, пользуйтесь лестницей вместо лифта, паркуйтесь подальше от своего офиса. Гуляйте во время перерывов на работе. Ведите дневник калорий или фотографируйте то, что съедаете за день, — советует доктор.

Откажитесь от алкоголя

Врач отмечает, что касается этот пункт только тех, кто пьет спиртное регулярно и больше одного бокала.

— Если вы пьете только один бокал вина (100-150 мл), я не буду вас отговаривать, да вы и вряд ли послушаетесь, — рассуждает терапевт. — Но если вы регулярно выпиваете больше бутылки пива, бокала вина, рюмки крепкого алкоголя — это нивелирует ВСЮ ПОЛЬЗУ и способствует развитию атеросклероза, повышению «плохого» холестерина и давления.

Врач предупреждает, что увлечение спиртным, даже в небольших дозах, убивает самоконтроль и дисциплину.

— Это практически всегда губит все труды, направленные на соблюдение нормы физической активности, отказ от других вредных привычек и нормализацию массы тела, — резюмирует терапевт Кузьменко.