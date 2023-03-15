Шарлатанство чистой воды: какие методы лечения храпа точно не сработают

Храп — это нарушение дыхания в процессе сна, когда доступ воздуха через рот и нос становится затрудненным из-за вибрации мягких тканей носоглотки и гортани. Проблема часто возникает на фоне аномалий развития ЛОР-органов: искривления носовой перегородки, увеличения тканей мягкого неба.
В зоне риска также находятся люди с избыточной массой тела, болезнями желудочно-кишечного тракта, нарушениями со стороны эндокринной системы и те, кто ведет малоподвижный образ жизни.
Принято считать, что больше всего неудобств храп доставляет не самому человеку, а его домочадцам. На самом деле это не так: сильнее всего от проблемы страдает сам храпящий. Храп — опасное состояние с массой рисков для здоровья человека. В чем же риски и помогут ли храпящему различные приборы, которые сейчас активно рекламируют, «Доктору Питеру» рассказала Яна Новикова, отоларинголог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.
Основные опасности храпа
Частыми последствиями храпа, даже на начальной стадии, становятся головные боли и бессонница. Постоянно просыпаясь среди ночи, храпящий человек постепенно лишается нормального режима сна и бодрствования. Фаза глубокого сна сокращается, а со временем и вовсе становится сложно заснуть.
В результате утром человек просыпается разбитым и невыспавшимся. Это прямой путь к снижению внимания, повышенной утомляемости и проблемам с концентрацией. Хронический недосып также чреват развитием депрессивных состояний и других нарушений психики.
Храп подрывает здоровье сердца
Наиболее опасное осложнение храпа, которое может грозить крайне тяжелыми последствиями, — это синдром обструктивного апноэ, при котором у спящего человека ненадолго прерывается дыхание. Апноэ несет серьезную угрозу для здоровья сердечно-сосудистой системы.
Даже краткосрочные остановки дыхания могут приводить к гипоксии — кислородной недостаточности организма и нарушениям в работе сердечной мышцы и аритмии. Здесь уже можно говорить о повышенных рисках инфаркта и инсульта.
Провоцирует гипертонию
Частые пробуждения на фоне остановки дыхания становятся для организма серьезным стрессом, они сопровождаются выбросом в кровь гормона адреналина и перепадами артериального давления. Таким образом, в перспективе храп может стать причиной хронического повышенного давления — гипертензии. Лечить такую гипертонию сложно, поскольку каждую ночь храп ухудшает состояние сосудов и сердца, всего организма.
Капы, браслеты, клипсы для носа
Храп — достаточно распространенная проблема, поэтому тему его лечения уже давно взяли на прицел маркетологи. Сегодня в продаже есть множество различных приспособлений для устранения храпа: капы для рта, вибрирующие браслеты, повязки-бандажи для поддержания подбородка, магнитные клипсы для улучшения носового дыхания. Стоят они недешево, но их позиционируют как эффективные и даже «революционные» средства борьбы с проблемой.
К сожалению, по факту большинство подобных устройств дают лишь незначительный эффект и не работают с первопричиной храпа. Поэтому не стоит тратить на них время и упускать драгоценные периоды, пока в организме не произошли еще необратимые изменения.
Есть и реально работающие методы
На фоне всех предлагаемых устройств выделяется СИПАП-терапия, основанная на принципе искусственной вентиляции легких. Это компактный прибор с небольшим компрессором. Он подает воздух в дыхательные пути пациента через гибкую трубку со специальной маской для носа. Стимуляция дыхания не дает дыхательным путям смыкаться и исключает риски кислородного голодания.
По мере использования аппарата насыщение кислородом организма полностью нормализуется. Сон становится крепче, возрастает активность, улучшается работоспособность и память. Прибор для СИПАП-терапии можно купить самому, хотя цена его на порядок выше, чем у прочих приспособлений для лечения храпа.
Другой вариант — арендовать аппарат у клиники, где есть такая услуга. При этом в обоих случаях началу лечения обязательно должна предшествовать консультация с врачом. Специалист поможет подобрать правильное давление для поставки воздуха и другие настройки, обучит правильному использованию прибора.
Радикально поможет операция
Еще один метод лечения храпа с доказанной эффективностью — увулопалатопластика. Суть этого оперативного вмешательства состоит в расширении просвета дыхательных путей за счет уменьшения размеров язычка неба и укрепления тонуса тканей мягкого неба. Увулопалатопластику можно проводить с помощью лазера или радиоволнового излучения.
Обе методики отличаются минимальной травматичностью и позволяют пациенту быстро восстановиться. Впрочем, важно учитывать, что увулопалатопластика подходит не всем — она противопоказана пациентам с тяжелой формой синдрома обструктивного апноэ. Поэтому перед операцией необходимо пройти полное обследование, включая полисомнографию — комплексное исследование сна пациента с применением компьютерных комплексов.