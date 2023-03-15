Шарлатанство чистой воды: какие методы лечения храпа точно не сработают

Храп — это нарушение дыхания в процессе сна, когда доступ воздуха через рот и нос становится затрудненным из-за вибрации мягких тканей носоглотки и гортани. Проблема часто возникает на фоне аномалий развития ЛОР-органов: искривления носовой перегородки, увеличения тканей мягкого неба.

В зоне риска также находятся люди с избыточной массой тела, болезнями желудочно-кишечного тракта, нарушениями со стороны эндокринной системы и те, кто ведет малоподвижный образ жизни.