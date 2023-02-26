Опасно доверять снотворным и препаратам «для здорового сна»

В кино действие снотворного обычно показывают так: человек принимает таблетку и моментально отключается. Увы, в реальной жизни такой эффект дают только специальные препараты для общей анестезии, которые используют анестезиологи. Обычные снотворные и прочие пилюли для «здорового и крепкого сна» подобными результатами похвастаться не могут. Более того, их не рекомендуется принимать на постоянной основе.

Снотворное нужно пить кратковременным курсом продолжительностью не более недели или вообще разово — в ситуациях сильного переутомления. Например, после напряженного дня на работе, когда не было возможности соблюсти режим и расслабиться перед сном. При этом назначать снотворное обязательно должен специалист, разбирающийся в физиологии сна и влияющих на него факторах. Если проблемы со сном длятся дольше трех месяцев или часто повторяются, врачу потребуется разобраться в причинах бессонницы и исключить «сомнологические заболевания».