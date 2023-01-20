- Если посмаковать небольшой кусочек за 30 минут до сна, организм сможет расслабиться и вы заснете легко и в хорошем настроении, — рассказала Мария Колесникова.

Правда, для этого подойдет не любой сыр. Например, плавленый точно не поможет в качестве снотворного.

- Плавленый сыр к этой категории не относится. Он проходит тепловую обработку и теряет все свои полезные свойства, витамины и ферменты. В нем намного больше жира и искусственных компонентов. Чего не скажешь о «бри» — мягком сыре из коровьего молока. Этот вид сыра содержит много витаминов группы В, белка и жирорастворимых витаминов, но живет он только 84 дня. Если срок годности продукта превысил хотя бы один день, его необходимо выкинуть. Велика вероятность получить сильное отравление, — добавила врач.

Ранее Людмила Коростовцева, кардиолог и старший научный сотрудник группы сомнологии НМИЦ им. Алмазова, рассказывала «Доктору Питеру» о 8 проверенных способах быстрее заснуть. Один из них — есть определенные продукты, от которых клонит ко сну. Они действуют за счет того, что содержат предшественников мелатонина (например, триптофан) — из них потом синтезируется гормон сна, регулирующий циркадные ритмы.

В списке таких продуктов-снотворных, кроме сыра, доктор называла киви, вишню, орехи и семечки. Единственное, не надо злоупотреблять поздно вечером теми же орехами и семечками — они слишком калорийны. Помогает легче уснуть и немного теплого молока за час до сна — в нем тоже есть триптофан.