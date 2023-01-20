Когда начинаются проблемы со сном, кажется, готов все перепробовать — лишь бы заснуть. Способов борьбы с бессонницей много, только не каждому они могут подойти — приходится пробовать, чтобы найти подходящий именно для вас. По словам врача-гастроэнтеролога Марии Колесниковой, помочь от бессонницы и усталости может самый обычный сыр.
Врач-гастроэнтеролог высшей категории, заведующая гастроэнтерологическим отделением Московской областной больницы имени профессора Розанова В. Н.
- Если посмаковать небольшой кусочек за 30 минут до сна, организм сможет расслабиться и вы заснете легко и в хорошем настроении, —
Правда, для этого подойдет не любой сыр. Например, плавленый точно не поможет в качестве снотворного.
- Плавленый сыр к этой категории не относится. Он проходит тепловую обработку и теряет все свои полезные свойства, витамины и ферменты. В нем намного больше жира и искусственных компонентов. Чего не скажешь о «бри» — мягком сыре из коровьего молока. Этот вид сыра содержит много витаминов группы В, белка и жирорастворимых витаминов, но живет он только 84 дня. Если срок годности продукта превысил хотя бы один день, его необходимо выкинуть. Велика вероятность получить сильное отравление, — добавила врач.
Ранее Людмила Коростовцева, кардиолог и старший научный сотрудник группы сомнологии НМИЦ им. Алмазова, рассказывала «Доктору Питеру» о 8 проверенных способах быстрее заснуть. Один из них — есть определенные продукты, от которых клонит ко сну. Они действуют за счет того, что содержат предшественников мелатонина (например, триптофан) — из них потом синтезируется гормон сна, регулирующий циркадные ритмы.
В списке таких продуктов-снотворных, кроме сыра, доктор называла киви, вишню, орехи и семечки. Единственное, не надо злоупотреблять поздно вечером теми же орехами и семечками — они слишком калорийны. Помогает легче уснуть и немного теплого молока за час до сна — в нем тоже есть триптофан.
Чем полезен сыр
Как рассказала Мария Колесникова, основу сыра составляет белок казеин. Под действием ферментов в кишечнике он превращается в казоморфин — вещество, обладающее опиатным действием. Именно из-за него сыр может вызывать у человека легкое привыкание и даже небольшую эйфорию во время еды. По словам врача, благодаря этому в организме вырабатываются гормоны радости — эндорфины.
Также в сыре содержатся:
витамины А, С, Е и B12,
жирорастворимый витамин D,
рибофлавин,
фосфор,
селен,
бета-каротин,
цинк,
йод,
железо,
медь,
калий.
Сколько сыра можно съедать за день
Несмотря на богатый состав продукта, увлекаться им не стоит. По словам Марии Колесниковой, избыток даже полезных веществ может плохо сказаться на организме. Старайтесь съедать не более 100 граммов сыра за день.
- Ежедневная норма потребления сыра любой жирности — 40 граммов. Этого достаточно, чтобы восполнить минимальный уровень белков, жиров и углеводов. Не забываем, что кроме сыра мы едим другую пищу. Сорт сыра можно выбрать на свой вкус, пользы от этого меньше не становится, — заверила специалист.
При непереносимости лактозы, если вы все же любите сыр, гастроэнтеролог посоветовала вводить в рацион более выдержанные сорта. По словам Марии Колесниковой, за счет низкого содержания молочного сахара они намного легче усваиваются.