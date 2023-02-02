Прием этих популярных препаратов может быть причиной слабоумия

Эксперты провели исследование , в котором приняли участие 3 тысячи пожилых людей. У всех испытуемых не была диагностирована деменция в самом начале эксперимента. Средний возраст участников — 74 года.

Ученые наблюдали за испытуемыми в течение 9 лет, изучали их медицинские карты и привычки. Так, у 20% участников за этот период развилась деменция — большинство из них регулярно принимали снотворное. Причем неизлечимое заболевание чаще всего поражало людей европеоидной расы.

Те, кому в дальнейшем поставили диагноз «болезнь Альцгеймера», принимали снотворное от 5 до 15 раз в месяц или же «почти всегда», говорят ученые. В основном это были препараты, которые назначают при хронической бессоннице.

— Мы предполагаем, что тут ключевое значение имеет не раса человека, а именно снотворное, которое ему прописывали. Ведь у каждого препарата разные состав и дозировка. В любом случае, если у вас есть возможность отказаться от снотворного, то это надо обязательно сделать, — говорит автор Юэ Ленг.