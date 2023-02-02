Говорите ее чаще: одна простая фраза, которая оживит ваши отношения

Прежде чем читать дальше, оцените по шкале от 1 до 10 свою степень интереса к партнеру, где 1 — это «я знаю его как облупленного», 10 — «я каждый день открываю в нем все новые и новые грани».
Клинический социальный работник, лицензированный семейный терапевт
«Для пар, которые долго в браке, оценка ниже 5 — это нормально, —
Конечно, нет способа, который мог бы все изменить в одночасье. Но есть методики, которые подтолкнут вас к тому, чтобы заново узнавать друг друга, а значит, развивать ваши отношения, не давать им стоять на одном месте. Один из этих способов — очень простая, но важная фраза.
«Расскажи мне еще…»
«Самое важное для познания друг друга — это проявлять здоровое любопытство, — говорит психолог. — Так вы показываете любимому человеку, что он вам интересен, что вы готовы его слушать, проявлять эмпатию, вам интересны его жизнь и он сам».
По словам психолога, одно из преимуществ фразы — это уравновешивание «эфирного времени» в семье. Если жена без умолку болтает, а муж все время отмалчивается, смена ролей может иметь решающее значение. Кроме того, просьба «расскажи мне…» — это своего рода противоядие от обструкции, типа токсичных отношений, когда молчанка и холодная война в паре могут длиться неделями, а то и месяцами. Общение понижает уровень агрессии и показывает, что вы не хотите атаковать, но готовы подключаться и помогать.
«Стремление узнать что-то новое о партнере помогает расти и вам, — говорит доктор Романели. — Такое общение предполагает обратную связь, размышления, новые мысли, чувства, мечты. Возможно, любимый человек поделится с вами воспоминаниями, которые до сих пор прятал где-то глубоко в себе. Это как „слепые пятна“ на карте — а вы их первооткрыватель».
7 ситуаций, когда фраза наиболее уместна
Если обычно вы не даете партнеру закончить фразу и сразу выставляете защитные иголки.
Если вы абсолютно уверены в предсказуемости любимого человека и полагаете, что знаете о его мыслях и чувствах.
Когда разговор скучный и зашел в тупик.
Когда вы чувствуете, что партнер очень взволнован, эмоционален или уязвим.
Когда вы замечаете, что собеседник сдерживается, отмалчивается чувствует себя молчаливым и тщательно фильтрует разговор, чтобы не сказать лишнего.
Если вы понимаете, что вас «в эфире» слишком много.
Когда вам внезапно рассказывают об опыте или ситуации, о которой вы не слышали раньше, — нужны подробности!
Все так просто?
Отнюдь. Чтобы фраза была эффективной, вам придется сначала поработать над собой. В первую очередь поверить, что ваш любимый человек — как и вы сами — удивительно сложен, многогранен и постоянно меняется, даже если вы не замечаете этих изменений.
«Только поняв это, вы пробудите в себе любопытство — одну из самых ценных черт, необходимых браку в долгосрочной перспективе, — говорит психолог. — Оно — лекарство от суждений и скуки».
Эксперт подчеркивает: смысл способа в том, чтобы лучше узнать своего партнера. А значит, вы сами должны осознанно быть готовыми услышать от него любые высказывания — от комплиментов до проговариваний обид, от детских историй до болезненных воспоминаний. Просьба рассказать больше ведет вас в мир чужих чувств. И вы должны понимать: его боль не является вашей ответственностью, даже если хочется от нее защититься.
«Ваша задача — слушать, — резюмирует психолог. — Если вы чувствуете, что вам хочется обороняться, сделайте несколько вдохов, прервите зрительный контакт и попросите тайм-аут, если вам нужно несколько минут, чтобы переварить услышанное».