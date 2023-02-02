Говорите ее чаще: одна простая фраза, которая оживит ваши отношения

«Для пар, которые долго в браке, оценка ниже 5 — это нормально, — говорит психолог Ассаэль Романели. — Удивление и восхищение друг другом свойственны влюбленным на начальных стадиях отношений , но спустя несколько лет им кажется, что они уже все знают друг о друге. Из-за этого люди начинают скучать, им кажется, что отношения превратились в болото, и они могут искать ярких ощущений на стороне».

Конечно, нет способа, который мог бы все изменить в одночасье. Но есть методики, которые подтолкнут вас к тому, чтобы заново узнавать друг друга, а значит, развивать ваши отношения, не давать им стоять на одном месте. Один из этих способов — очень простая, но важная фраза.

«Расскажи мне еще…»

«Самое важное для познания друг друга — это проявлять здоровое любопытство, — говорит психолог. — Так вы показываете любимому человеку, что он вам интересен, что вы готовы его слушать, проявлять эмпатию, вам интересны его жизнь и он сам».

По словам психолога, одно из преимуществ фразы — это уравновешивание «эфирного времени» в семье. Если жена без умолку болтает, а муж все время отмалчивается, смена ролей может иметь решающее значение. Кроме того, просьба «расскажи мне…» — это своего рода противоядие от обструкции, типа токсичных отношений, когда молчанка и холодная война в паре могут длиться неделями, а то и месяцами. Общение понижает уровень агрессии и показывает, что вы не хотите атаковать, но готовы подключаться и помогать.

«Стремление узнать что-то новое о партнере помогает расти и вам, — говорит доктор Романели. — Такое общение предполагает обратную связь, размышления, новые мысли, чувства, мечты. Возможно, любимый человек поделится с вами воспоминаниями, которые до сих пор прятал где-то глубоко в себе. Это как „слепые пятна“ на карте — а вы их первооткрыватель».